První evropská reakce na požár v Pardubicích. Ozval se Orbán

K podezřelému pátečnímu požáru v Pardubicích se vyjádřil jeden z předních evropských politiků. Maďarský premiér Viktor Orbán podpořil Česko a přislíbil, že jeho země zatkne pachatele vyšetřovaného činu, pokud se objeví v Maďarsku.
Orbán ve facebookovém videu prohlásil, že Česko zasáhl teroristický útok, ačkoliv to není definitivní. Případ se stále vyšetřuje. "Rád bych vyjádřil naši podporu a soustrast českému premiérovi Andreji Babišovi a českému lidu. Bohužel s válkou na Blízkém východě se terorismus objevil na místech, kde jsme ho nečekali," konstatoval.
"Proto jsem v noci vedl konzultace s našimi představiteli národní bezpečnosti a označili jsme mezinárodní skupinu odpovědnou za útok v České republice za teroristickou organizaci. Pokud kterýkoli z jejich členů vstoupí na maďarské území, bude okamžitě zatčen," dodal maďarský premiér.
Česká policie v sobotu prozradila novinky z vyšetřování. "Po ukončení pyrotechnické prohlídky dnes pokračuje pod dozorem Vrchního státního zastupitelství ohledání místa činu. To s ohledem na náročné podmínky potrvá několik dní," uvedla na sociální síti X.
Kromě kriminalistů z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě jsou do ohledání zapojeni vyšetřovatelé z Kriminalistického ústavu. Místní policisté zajištují okolí místa události. "Samozřejmostí je pokračující spolupráce s hasiči a zpravodajskými službami," dodala policie.
O požáru haly v Dělnické ulici v pátek ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí.
Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale v pátek po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což má být mezinárodní skupina, která údajně hájí zájmy Palestinců.
Viktor Orbán , požár v Pardubicích (20.3.2026)
Zdroj: Lucie Podzimková