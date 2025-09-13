První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková

Lucie Podzimková

13. září 2025 9:21

Erika Kirková promluvila poprvé po vraždě manžela.
Erika Kirková promluvila poprvé po vraždě manžela. Foto: Reprofoto YouTube

Erika Kirková v pátek promluvila poprvé po středeční vraždě manžela Charlieho Kirka. Vdova přislíbila jeho příznivcům, že bude pokračovat v rozjetých projektech, ať už jde o veřejné diskuze či úspěšný podcast. Kirk byl zastřelen během veřejného vystoupení, podezřelý už se nachází ve vazbě. 

Erika Kirková, podnikatelka a někdejší Miss Arizona, se objevila ve vysílání ze sídla iniciativy Turning Point v Arizoně. Stream zahájila několika minutami ticha a tichou modlitbou za zastřeleného manžela. Poté poděkovala záchranářům, kteří se pokusili o nemožné - o záchranu života pravicového aktivisty. 

"Hlas mého muže s námi zůstane," přislíbila vdova podle BBC. Během přenosu zmínila také vztah manželka k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Byl to právě on, který Američanům a světu oznámil, že Kirk útok nepřežil. 

"Pane prezidente, můj manžel vás miloval. A věděl, že vy ho milujete také," nechala se slyšet a vyjádřila vděk i viceprezidentovi Vanceovi a jeho ženě Ushe, kteří pomohli dopravit rakev s ostatky Kirka do Arizony. Kirková také nezapomněla připomenout, že zastřelený aktivista měl rodinu. "Charlie především miloval své děti. A miloval mě. Celým srdcem. Každý den se ujistil, že to vím," podotkla. 

Vdova přislíbila, že bude pokračovat v činnosti, kterou dělal její muž. "Nemáte tušení, jaký oheň jste ve mně zažehli. Nářky téhle vdovy budou rezonovat po celém světě. Pokud jste si mysleli, že mise mého manžela byla silná doposud, tak netušíte, co jste teď vyvolali po celé zemi a tomto světě," konstatovala. 

Podle Kirkové má na podzim pokračovat manželem naplánované turné po univerzitách. Detaily nicméně neprozradila. Natáčet se nadále bude i Kirkův podcast. 

Kirka zastřelili ve středu během veřejného vystoupení v Oremu ve státě Utah. Podezřelým v případu je Tyler Robinson, jehož policie zadržela ve čtvrtek večer. Kirková byla podle dostupných informací i s dětmi v publiku, když k útoku došlo. 

včera

Atentát na Charlieho Kirka podle úřadů zřejmě spáchal 22letý Tyler Robinson

Erika Kirková Charlie Kirk USA (Spojené státy americké) střelba Donald Trump

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 56 minutami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

před 2 hodinami

včera

včera

včera

včera

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

včera

včera

Podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka

FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.

včera

včera

Charlie Kirk

Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti

Pátrání po pachateli vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje a úřady zveřejnily záběry, na nichž je vidět, jak podezřelý po činu utíká. Vyšetřovatelé žádají veřejnost o pomoc a za informace vedoucí k dopadení a odsouzení střelce nabízejí odměnu 100 000 dolarů. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že po dopadení bude útočníkovi hrozit trest smrti.

včera

včera

včera

François Bayrou

Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí

Francouzský premiér François Bayrou neuspěl v hlasování o důvěře a následně předal rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlasování, ve kterém pro něj hlasovalo jen 194 poslanců, zatímco 364 bylo proti, je podle expertů interpretováno jako politické sebevražedné rozhodnutí. 

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje

Administrativa Bílého domu se pokouší oživit jednání mezi Izraelem a Hamásem. Prezident Donald Trump i jeho nejbližší spolupracovníci se však obávají, že nedávný izraelský útok na vedení Hamásu v Kataru jednání narušil, možná už navždy. Frustrace americké administrativy z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se po úterním útoku ještě prohloubila. Trump a jeho nejbližší spolupracovníci se dokonce ptají, zda se Netanjahu nepokouší jednání sabotovat.

včera

Jair Bolsonaro

Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 27 let. Soudní proces proběhl ve čtvrtek a exprezident byl shledán vinným ze spiknutí, které mělo vést k vojenskému puči. Bolsonaro se po prohraných volbách v roce 2022 snažil násilně udržet u moci. Podle soudců Cármen Lúcii Antunes Rocha a Cristiana Zanina se pokusil zničit základní pilíře brazilské demokracie.

včera

Prezident Trump

Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

Vztahy s Ruskem se napínají. Ruské drony před pár dny vlétly do vzdušného prostoru Polska, ačkoli Moskva tvrdí, že šlo o nedopatření. Evropští vůdci to ale považují za záměrnou provokaci. Americký prezident Donald Trump se k situaci poprvé veřejně vyjádřil ve čtvrtek, když opouštěl Bílý dům. Sdělil, že mohlo jít o chybu, ale že stejně není „šťastný z celé té situace.“

včera

11. září 2025 21:58

11. září 2025 21:12

Stručná informace stačí. Palác potvrdil, že král se setkal s princem Harrym

Princ Harry je od pondělí na několikadenní návštěvě rodné Velké Británie, která má jasně daný program. Do středečního večera se však nevědělo, zda se setká se svým otcem. Palác nakonec potvrdil, že král Karel III. strávil se synem několik desítek minut, informovala BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy