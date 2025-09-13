První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková

Erika Kirková v pátek promluvila poprvé po středeční vraždě manžela Charlieho Kirka. Vdova přislíbila jeho příznivcům, že bude pokračovat v rozjetých projektech, ať už jde o veřejné diskuze či úspěšný podcast. Kirk byl zastřelen během veřejného vystoupení, podezřelý už se nachází ve vazbě.
Erika Kirková, podnikatelka a někdejší Miss Arizona, se objevila ve vysílání ze sídla iniciativy Turning Point v Arizoně. Stream zahájila několika minutami ticha a tichou modlitbou za zastřeleného manžela. Poté poděkovala záchranářům, kteří se pokusili o nemožné - o záchranu života pravicového aktivisty.
"Hlas mého muže s námi zůstane," přislíbila vdova podle BBC. Během přenosu zmínila také vztah manželka k prezidentovi Donaldu Trumpovi. Byl to právě on, který Američanům a světu oznámil, že Kirk útok nepřežil.
"Pane prezidente, můj manžel vás miloval. A věděl, že vy ho milujete také," nechala se slyšet a vyjádřila vděk i viceprezidentovi Vanceovi a jeho ženě Ushe, kteří pomohli dopravit rakev s ostatky Kirka do Arizony. Kirková také nezapomněla připomenout, že zastřelený aktivista měl rodinu. "Charlie především miloval své děti. A miloval mě. Celým srdcem. Každý den se ujistil, že to vím," podotkla.
Vdova přislíbila, že bude pokračovat v činnosti, kterou dělal její muž. "Nemáte tušení, jaký oheň jste ve mně zažehli. Nářky téhle vdovy budou rezonovat po celém světě. Pokud jste si mysleli, že mise mého manžela byla silná doposud, tak netušíte, co jste teď vyvolali po celé zemi a tomto světě," konstatovala.
Podle Kirkové má na podzim pokračovat manželem naplánované turné po univerzitách. Detaily nicméně neprozradila. Natáčet se nadále bude i Kirkův podcast.
Kirka zastřelili ve středu během veřejného vystoupení v Oremu ve státě Utah. Podezřelým v případu je Tyler Robinson, jehož policie zadržela ve čtvrtek večer. Kirková byla podle dostupných informací i s dětmi v publiku, když k útoku došlo.
Aktuálně se děje
před 9 minutami
První slova vdovy: Nic nekončí, hlas Charlieho tady zůstane, naznačila Kirková
před 56 minutami
Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda
před 2 hodinami
Počasí přinese do Česka o víkendu ochlazení a vydatné deště
včera
Atentát na Charlieho Kirka podle úřadů zřejmě spáchal 22letý Tyler Robinson
včera
Maďarsko a Slovensko blokují snahy o konec války? Přestaňte odebírat plyn a energii z Ruska, vzkazují USA
včera
Evropský automobilový průmysl na scestí: O elektromobily není takový zájem, Čína chystá velkou expanzi do EU
včera
Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí
včera
Místo sankcí jsme dostali Aljašku. Nebyla to chyba, vmetlo Polsko Trumpovi do obličeje
včera
FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec
včera
NATO se s obavami dívá na východ. Rusko s Běloruskem po dronech v Polsku zahájily u hranic cvičení
včera
Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti
včera
Lukašenko: Bělorusko omilostnilo na žádost Trumpa 52 vězňů
včera
Politico: Polsko stíhačkami za miliardy sestřelovalo dřevěné drony. NATO není na Rusko připraveno
včera
Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí
včera
Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje
včera
Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let
včera
Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl
včera
Předpověď počasí na příští týden. Teplotně bude stabilní
11. září 2025 21:58
Pokus o vraždu v Brně. Muž střelil ženu do hlavy, zázrakem přežila
11. září 2025 21:12
Stručná informace stačí. Palác potvrdil, že král se setkal s princem Harrym
Princ Harry je od pondělí na několikadenní návštěvě rodné Velké Británie, která má jasně daný program. Do středečního večera se však nevědělo, zda se setká se svým otcem. Palác nakonec potvrdil, že král Karel III. strávil se synem několik desítek minut, informovala BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková