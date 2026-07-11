Putin by teď na mír nepřistoupil, naznačují informace z Kremlu

Líté boje na Ukrajině pokračují a nic nenasvědčuje tomu, že by případné mírové rozhovory měly vést k úspěchu. Ruský prezident Vladimir Putin je odhodlán pokračovat v konfliktu alespoň do té chvíle, než jeho krajané získají celý Donbas.
Podle zdrojů agentury Reuters z Kremlu se Putinovo odhodlání pokračovat v bojích na Ukrajině zvýšilo v reakci na poslední ukrajinské útoky na ruské rafinérie a přístavy. Není proto vyloučeno, že Moskva přistoupí k další eskalaci. "Ta pravděpodobnost je v nadcházejících měsících vysoká," uvedl jeden z informátorů.
Ruský prezident má trvat na tom, aby byla zcela ovládnuta Doněcká oblast. Vojákům se tam ale přestalo dařit, jejich postup se výrazně zpomalil. Putin podle lidí ze svého okolí nechce slyšet o jakémkoliv jiném výsledku. "Nedávno pokáral skupinu poradců, kteří navrhli kompromis založený na příměří podél současných frontových linií," zmínil zdroj.
Kyjev má podle českého prezidenta Petra Pavla dva měsíce na to, aby se pokusil o mírové ukončení konfliktu, než dojde k eskalaci. Pavel se domnívá, že je třeba pokračovat v tlaku na Rusko, ale zároveň mu naznačit ochotu jednat o konci konfliktu. "Rusko bude mít parlamentní volby v září. Prezident Putin nevyhlásí mobilizaci dříve. Jakmile ale volby skončí, pak se časové okno zúží," uvedl český prezident v rozhovoru pro The Telegraph.
Pavel vyjádřil přesvědčení, že obyčejní Rusové se stále více staví proti válce. "Prezident Putin bude mít potíže udržet doma klid, a pokud tento tlak bude pokračovat, pokud Ukrajina bude i nadále schopná a úspěšná v zasahování cílů hluboko na ruském území, vytvoří to podmínky, kdy bude Rusko více nakloněno jednání," konstatoval.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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