Putin nařídil armádě vypracovat plány na obsazení Kyjeva

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil své armádě, aby vypracovala plány na zahájení nových ofenzivních operací s cílem obsadit ukrajinské hlavní město. Podle hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského Moskva vyhodnocuje různé scénáře, včetně útoku z běloruského území. Za nejpravděpodobnější variantu však Syrskyj označil možný úder z ruské Branské oblasti směrem na ukrajinskou Černihivskou oblast.
„Vzhledem k nedávným událostem si nemyslím, že by se vedení Běloruska odvážilo poskytnout agresorovi své území, aby ho využil jako základnu pro provedení útočné operace. Zároveň s takovou možností souhlasíme,“ uvedl Syrskyj.
Ukrajinská armáda zároveň v úterý podruhé zaútočila na středisko kosmické komunikace Dubna v Moskevské oblasti, které se nachází přibližně 500 kilometrů od ukrajinských hranic.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že toto satelitní centrum sloužilo ruským silám k průzkumu a koordinaci vojenských aktivit na Ukrajině. Kyjev kromě toho úspěšně zasáhl ropnou rafinérii v ruské Ufě, vzdálenou více než 1 300 kilometrů od frontové linie, a strategický podnik v Penzenské oblasti zaměřený na výrobu komponentů pro raketové zbraně.
Na frontě mezitím ruské jednotky čelí masivnímu nasazení dronů, kvůli čemuž se průměrná délka života ruského vojáka v některých oblastech snížila na 20 až 35 minut. Ruská strategie intenzivních pěchotních útoků vede v roce 2026 k průměrným měsíčním ztrátám kolem 30 000 mužů, přičemž podle odhadů připadá na jednoho padlého či zraněného Ukrajince až osm vyřazených ruských vojáků.
I přes zpomalení ruského postupu a úspěšné ukrajinské protiúdery však Kyjev stále čelí finančnímu deficitu v obraně, a proto ministr obrany Mychajlo Fedorov požádal Evropskou unii o nasměrování 6,6 miliardy eur z Evropského mírového nástroje na přímou vojenskou pomoc.
Možné eskalace napětí se obává také Polsko, kde speciální služby varovaly před hrozbou ruských sabotážních operací. Ty mají podle polského ministra pro speciální služby Tomasze Siemoniaka za cíl vyhrotit současné spory mezi Poláky a Ukrajinci.
Vztahy obou zemí totiž nedávno ochladly poté, co polský prezident Karol Nawrocki odebral Zelenskému nejvyšší státní vyznamenání kvůli sporům o pojmenování ukrajinské vojenské jednotky po povstalcích odpovědných za masakry Poláků během druhé světové války.
Siemoniak upozornil, že ruská informační válka využívající internetové boty v posledních týdnech zesílila a provokace zaměřené na ukrajinskou menšinu v Polsku jsou vysoce pravděpodobné.
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Zdroj: Libor Novák