Putin neuspěl, může ale mít eso v rukávu. Lukašenko s wagnerovci ohrožují "neutralitu" Minsku

„Když se stane něco nepochopitelného, může nás uklidnit, když se vrátíme ke starým klišé. Churchillův starý popis Ruska jako ‚hádanky, zahalené do záhady, uvnitř záhady‘ vystihuje to, co mnozí analytici Ruska pociťují po přerušené ozbrojené vzpouře,“ nastínila.

V sobotu ráno totiž šéf wagnerovců rozpoutal vzpouru, která skončila údajnou dohodou s běloruským autoritářem Alexandrem Lukašenkem. Prigožin teď má odejít do běloruského exilu. Zatímco ještě o víkendu ruská státní média tvrdila, že ukončuje jeho trestní stíhání, dnes TASS zveřejnila zprávu o pokračování.

Prezident Putin přesto umožnil Prigožinovi odejít beztrestně. V Rusku totiž už jen příspěvek na sociálních sítích obsahující kritiku armády hrozí trestem odnětí svobody na řadu let. „Bez ostychu a na očích veřejnosti se potvrdila propast mezi bohatými a mocnými a běžnými občany,“ připomněla Bendernová.

Ruská armáda navíc na Ukrajině prožívá krizi a stagnaci. „Nebyla schopna – nebo ochotna – zastavit Wagnerův postup přes rozsáhlá ruská území,“ podotkla. „Putinova nevyřčená smlouva s ruským lidem spočívá v tom, že výměnou za demokratické svobody mu poskytne stabilitu a bezpečnost. Tato smlouva byla porušena. V demokracii by vše výše znamenalo politickou smrt,“ zdůraznila politická komentátorka.

Podle ní je jedním ze způsobů, jak pochopit události posledních dní, podívat se na události prizmatem sváru mezi zločineckými gangy. „V němž má každý z mafiánských bossů na toho druhého takový vliv, že se rovnováha sil může snadno vychýlit na obě strany. Skutečnost, že je Prigožin stále naživu, naznačuje, že cokoli, co má nad Putinem, je tak škodlivé, a tak dobře chráněné neviditelnými spojenci, že je pro Putina bezpečnější nechat ho žít – prozatím,“ pokračovala Bendernová.

Za mnohé mluví také fakt, že Prigožin shodil rukavice až po Putinovu projevu k národu. „To znamená, že Prigožin si do poslední chvíle nebyl jistý, koho Putin podpoří, a že očekával politickou podporu shora. Ta se však nikdy nedostavila, a to ani od politiků, ani od nejvyšších armádních představitelů. To je Prigožinova porážka,“ dodala. V tomto smyslu podle ní vychází Putin ze souboje krátkodobě silnější.

Komentátorka také zdůraznila dva faktory, s nimiž se Putin musí vypořádat. „V diktatuře, která ráda předstírá demokracii, se bude muset s trhlinami uvnitř režimu, které tato vzpoura odhalila, vypořádat prostřednictvím přísnějších represí, a ještě větší kontroly médií. Vyvolání vlasteneckého šílenství a několik – nejlépe zahraničních – obětních beránků by vše pěkně uzavřelo. Prigožinových 25 000 mužů, kteří byli připraveni pochodovat proti pravidelné armádě, bude také třeba zvládnout,“ bilancuje.

„Připočteme-li k nim přibližně 32 000 demobilizovaných bývalých vojáků, kteří byli díky Prigožinovým sítím uvedeni do pohotovosti, když povstání začalo, musí se nyní ruský stát vypořádat s téměř 60 000 rozhněvanými muži s bojovými zkušenostmi, z nichž někteří jsou stále ozbrojeni a většina z nich má kriminální minulost,“ dodala Bendernová.

Některé se zřejmě podaří režimu zlákat do pravidelné armády, protože se cítí Prigožinem zrazeni. „Ostatní budou představovat hrozbu pro společenský řád, pokud se je nepodaří dostat pod kontrolu pomocí strachu nebo násilí. Budoucnost vypadá bezútěšně,“ vysvětlila.

Důležitou roli hraje také běloruský lídr Lukašenko. „Lukašenko bude jako předák pro jednání poslušně plnit příkazy svého pána, čímž uchrání Putina a jeho chráněnce před poskvrněním spojením s Prigožinem. Pokud skutečně skončí v Bělorusku, může být Prigožin katalyzátorem, který konečně vtáhne běloruské muže do války, aniž by Lukašenko musel poslat svou pravidelnou armádu, čemuž se navzdory Putinovu tlaku brání,“ popsala komentátorka.

„Představte si, že by se v Minsku znovu zaregistrovala skupina Wagner, která by byla schopna verbovat běloruské trestance nebo jinak nutit běloruské muže do války. Počet mužů by možná nestačil na vážné vpády na Ukrajinu, ale přinutil by Ukrajince posílit severní hranici, čímž by odvedl muže z frontových linií na východě a jihu. Zatímco úspěšné povstání by Ukrajině alespoň krátkodobě prospělo, nyní je pravděpodobné, že ponížený, ale restartovaný Putin obnoví útoky s větší intenzitou,“ uzavřela Bendernová.