Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.
Cílem návštěvy je „pokračovat v diskuzích o americko-ruských vztazích“. K té dochází uprostřed rostoucí frustrace USA z neochoty Kremlu ukončit válku na Ukrajině. Situaci dále komplikuje nedávné Trumpovo prohlášení o zrušení plánovaného summitu s ruským protějškem Vladimirem Putinem.
Trumpova administrativa navíc ve středu uvalila sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, Rosněfť a Lukoil, a vyzvala Moskvu k okamžitému příměří. Putin na sankce reagoval s tím, že nebudou mít na ruskou ekonomiku velký dopad, a označil je za pokus o nátlak. „Žádná sebevědomá země nikdy nic nedělá pod tlakem,“ prohlásil Putin ve čtvrtek. Ruský lídr také uvedl, že v rozhovoru s Trumpem varoval, že sankce ovlivní globální ceny ropy, a to včetně cen v USA.
Kirill Dmitrijev, který se narodil v sovětské éře na Ukrajině, získal vzdělání na Harvardu a Stanfordu v USA a pracoval ve společnostech jako McKinsey a Goldman Sachs. Dlouhodobě se zasazuje o užší ekonomickou spolupráci mezi USA a Ruskem. Dokonce nedávno navrhl výstavbu „Trump-Putinova tunelu“ spojujícího Aljašku s ruským Dálným východem.
Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zařadil americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Dmitrieva na sankční seznam jako „blízkého Putinova spolupracovníka“. Přesto se v dubnu stal prvním ruským úředníkem, který po invazi navštívil Washington.
K tomu mohlo dojít jen díky tomu, že americká vláda tehdy dočasně pozastavila sankce, aby mu Ministerstvo zahraničí mohlo udělit vízum. Během své dubnové návštěvy se Dmitrijev setkal s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek jednal s končícím českým premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle Zelenského se jednalo o dalších možnostech české podpory Kyjeva. Fiala po jednání zdůraznil, že bude Ukrajinu podporovat i z opozičních lavic.
Zdroj: Jan Hrabě