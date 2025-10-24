Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Libor Novák

24. října 2025 18:43

Kirill Dmitrijev
Kirill Dmitrijev Foto: Kremlin.ru

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.

Cílem návštěvy je „pokračovat v diskuzích o americko-ruských vztazích“. K té dochází uprostřed rostoucí frustrace USA z neochoty Kremlu ukončit válku na Ukrajině. Situaci dále komplikuje nedávné Trumpovo prohlášení o zrušení plánovaného summitu s ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Trumpova administrativa navíc ve středu uvalila sankce na dvě největší ruské ropné společnosti, Rosněfť a Lukoil, a vyzvala Moskvu k okamžitému příměří. Putin na sankce reagoval s tím, že nebudou mít na ruskou ekonomiku velký dopad, a označil je za pokus o nátlak. „Žádná sebevědomá země nikdy nic nedělá pod tlakem,“ prohlásil Putin ve čtvrtek. Ruský lídr také uvedl, že v rozhovoru s Trumpem varoval, že sankce ovlivní globální ceny ropy, a to včetně cen v USA.

Kirill Dmitrijev, který se narodil v sovětské éře na Ukrajině, získal vzdělání na Harvardu a Stanfordu v USA a pracoval ve společnostech jako McKinsey a Goldman Sachs. Dlouhodobě se zasazuje o užší ekonomickou spolupráci mezi USA a Ruskem. Dokonce nedávno navrhl výstavbu „Trump-Putinova tunelu“ spojujícího Aljašku s ruským Dálným východem.

Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zařadil americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Dmitrieva na sankční seznam jako „blízkého Putinova spolupracovníka“. Přesto se v dubnu stal prvním ruským úředníkem, který po invazi navštívil Washington.

K tomu mohlo dojít jen díky tomu, že americká vláda tehdy dočasně pozastavila sankce, aby mu Ministerstvo zahraničí mohlo udělit vízum. Během své dubnové návštěvy se Dmitrijev setkal s Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem.

před 5 hodinami

Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze

Kirill Dmitrijev

Aktuálně se děje

před 30 minutami

před 1 hodinou

Kirill Dmitrijev

Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Volební štáb Motoristů

"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.

před 5 hodinami

Americká armáda, ilustrační fotografie

Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze

Spojené státy stupňují námořní operace v Karibiku, které prezentují jako součást „obrany proti pašování drog“, zatímco Caracas varuje před hrozbou agrese. Série útoků na plavidla spojená s venezuelskými kartely vyvolala pochybnosti o jejich legálnosti i skutečných motivech Washingtonu. Zatímco Bílý dům mluví o sebeobraně, region vnímá americké akce jako krok k možné intervenci. Venezuela mezitím mobilizuje armádu, civilní milice i propagandu, a oblast se nebezpečně přibližuje prahu ozbrojeného střetu.

před 5 hodinami

před 7 hodinami

Ilustrační foto

Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů

Forenzní tým v nemocnici Nasser v Gaze čelí obrovským výzvám po přijetí 195 těl vrácených izraelskými úřady v rámci výměny za 13 izraelských rukojmích. K předání těl došlo po dohodě o příměří Donalda Trumpa. Těla, transportovaná Červeným křížem v chladicích vozech, jsou ve špatném stavu a forenzní týmy nemají dostatečné vybavení pro řádné prošetření okolností úmrtí.

před 7 hodinami

Volební štáb Motoristů

Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik

Andrej Babiš stojí před zásadním rozhodnutím, zda zachovat, nebo obětovat jednu z nejdražších a nejpracněji vybudovaných politik moderní České republiky – ochranu životního prostředí. Pokud by hnutí Motoristé sobě získalo kontrolu nad resortem, hrozí rozpad systému, který se budoval desítky let a stál stovky miliard. Babiš má možnost volby. Buď může hájit kontinuitu, nebo z Česka udělat laboratoř krátkozrakého populismu a baštu automobilového a průmyslového lobbingu.

před 8 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se potřetí v tomto roce sešel s britským králem Karlem III. u příležitosti jeho návštěvy Evropy. Prezident Zelenskyj dorazil na hrad Windsor, kde mu byla vzdána vojenská pocta, během níž zazněla ukrajinská národní hymna. Král Karel III. již dříve vyjádřil pevnou podporu Ukrajině, když odsoudil „nepopsatelnou agresi“ a „nevyprovokovaný útok Ruska“ na ukrajinskou půdu. 

před 9 hodinami

Prezident Trump

Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem

Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.

před 10 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Místo summitu sankce. Jak Trump během jediného týdne změnil postoj k Putinovi?

Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.

před 12 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Kvůli televizní reklamě

Prezident Donald Trump ohlásil konec všech obchodních jednání s Kanadou. Důvodem je podle jeho slov "pobuřující chování" spojené s nedávnou televizní reklamou, která protestuje proti americkým clům. Trump toto jednání vidí jako snahu ovlivnit rozhodování amerických soudů. Své prohlášení zveřejnil ve čtvrtek pozdě večer na sociálních sítích.

před 13 hodinami

včera

Miloš Zeman

Zeman ještě není fit. Na Pražském hradě bude v úterý chybět

Prezident Petr Pavel v úterý potřetí ve funkci předá státní vyznamenání. Z publika však bude oceněným tleskat jen jeden ze dvou žijících exprezidentů. Na Pražský hrad dorazí pouze Václav Klaus. Pavlův předchůdce v úřadu Miloš Zeman totiž pokračuje v rekonvalescenci po nedávné operaci zad. 

včera

včera

Eva Samková zkoušela snowboardový trenažér

Adamczyková se vrací po dvouleté pauze. Cílem jsou zimní olympijské hry

Po dvouleté přestávce způsobené mateřstvím se čeští sportovní fanoušci o nadcházející zimní sportovní sezóně 2025/26 mohou zase v plné polní těšit na snowboardcrossařku Evu Adamczykovou. Dvaatřicetiletá závodnici čeká sezóna se Zimními olympijskými hrami v Miláně a Cortině d´Ampezzo, na kterých by ráda navázala ideálně na zlato ze Soči 2014 či na bronz z Pchjongčchangu 2018.

včera

včera

včera

Větrný rukáv

Větrné počasí v Česku. Meteorologové vysvětlili, co je jeho příčinou

Počasí v Evropě má už dnes ovlivnit výrazná tlaková níže, jejíž projevy se nevyhnou ani České republice. Podle meteorologů je nutné počítat se silnějším větrem, jehož rychlost ale nebude úplně extrémní. Vyplývá to z příspěvku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X. 

včera

Fiala se ještě jednou setkal se Zelenským. Ukrajině slíbil podporu i z opozice

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek jednal s končícím českým premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle Zelenského se jednalo o dalších možnostech české podpory Kyjeva. Fiala po jednání zdůraznil, že bude Ukrajinu podporovat i z opozičních lavic. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy