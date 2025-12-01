Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Facebook/Viktor Orban

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o rozpočtu na rok 2026 a následující tři roky. Schválený dokument počítá s příjmy ve výši 40,27 bilionu rublů a výdaji 44,06 bilionu rublů. Rozpočtový deficit se očekává ve výši 3,78 bilionu rublů, což odpovídá 1,6 % HDP. Dle dostupných informací ruských médií půjde 40 % rozpočtu na financování války a bezpečnosti Ruska.

Téměř 30 % rozpočtu, což je nejvyšší podíl od dob Sovětského svazu, bude vyčleněno na armádu a nákup zbraní, což činí 12,93 bilionu rublů. Dalších 3,91 bilionu rublů je alokováno na „národní bezpečnost“, která zahrnuje rozpočty Národní gardy, Ministerstva vnitra, zpravodajských služeb a Federální vězeňské služby.

Celkové výdaje na bezpečnostní složky tak dosáhnou 16,84 bilionu rublů, tedy 38 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 (před válkou), kdy výdaje na bezpečnost tvořily 24 %, se jedná o nárůst podílu 1,6-krát.

Podíl sociálních výdajů se sníží na 25,1 % (před válkou to bylo 38,1 %), zatímco výdaje na podporu národního hospodářství klesnou na 10,9 % (před válkou 17,6 %). Obě hodnoty jsou nejnižší za 20 let sledovaných statistik.

Příjmy z ropy a plynu se v příštím roce očekávají ve výši 8,9 bilionu rublů, což je jen mírný nárůst oproti předchozímu roku (8,6 bilionu rublů), vzhledem k jejich předchozímu poklesu o 20 %. Nové daně v celkové výši 2,9 bilionu rublů se plánují získat z ne-ropného sektoru.

Od roku 2026 dojde ke zvýšení sazby DPH na 22 % a k zahájení daňové reformy pro malé podniky, která zruší zjednodušený daňový systém pro statisíce podnikatelů. Ministr financí Anton Siluanov uvedl, že pouze zvýšení DPH má přinést do rozpočtu 1,2 bilionu rublů, přičemž celkový příjem z nových daňových opatření dosáhne 2,6 bilionu rublů.

Pro vyrovnání rozpočtu dojde k řadě škrtů v sociálních programech. Financování projektu „Dlouhý a aktivní život“ se sníží o 26 % na 274,2 miliardy rublů. Výdaje na modernizaci primární zdravotní péče se sníží 2,3-krát. Federální projekt záchranné služby ztratí 28 % financování a programy boje proti diabetu, rakovině a kardiovaskulárním chorobám budou sníženy o 13 %, 3,1 % a 2,5 %.

Předsedkyně Rady federace Valentina Matvijenko i předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin rozpočet hájili s tím, že zajišťuje plnění závazků i přes náročné podmínky a sankce.

BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Vladimir Putin

Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 
Ruská armáda, ilustrační fotografie. Rozhovor

Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus

Bezpečnostní expert Josef Kraus z brněnské Masarykovy univerzity exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvil o možné ruské agresi proti Pobaltí. Nemyslí si, že by byla reálná v rámci jednoho až dvou let, ale zároveň to podle něj není zodpovědné smést ze stolu. „Pokud by přesto došlo k otevřené vojenské invazi do Pobaltí, šlo by od první minuty o válku Ruska s NATO, nikoli jen s Estonskem, Lotyšskem nebo Litvou,“ zdůraznil Kraus s tím, že lze počítat i s účastí Spojených států, protože by politické a vojenské náklady nebránění spojenců zkrátka byly příliš vysoké.

