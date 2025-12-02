Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Libor Novák

2. prosince 2025 10:07

Vladimir Putin
Vladimir Putin Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.

Deník Shopaholičky

Summit se uskuteční po dvoudenních vyjednáváních na Floridě mezi ukrajinskými a americkými úředníky, včetně Witkoffa a Kushnera, zaměřených na doladění mírového plánu podporovaného Spojenými státy. Původní verze tohoto plánu byla vnímána jako spíše nakloněná Rusku, což vyvolalo kritiku Kyjeva i evropských spojenců. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil rozhovory za konstruktivní, ale připustil, že zbývá vyřešit „několik složitých otázek“. Schůzka mezi Witkoffem a Putinem proběhne v druhé polovině úterý, potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Zelenskyj po pondělním setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži řekl, že prioritami Kyjeva v mírových rozhovorech jsou zachování suverenity Ukrajiny a zajištění silných bezpečnostních záruk. Za nejsložitější prvek mírové dohody označil ukrajinský prezident územní otázku, jelikož Kreml nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala území na východě, které stále kontroluje. Kyjev dlouhodobě trvá na tom, že to nikdy neudělá.

Tato moskevská jednání se konají jen pár hodin poté, co ruští představitelé oznámili údajné dobytí klíčového strategického města Pokrovsk na východní Ukrajině, známého též jako Krasnoarmejsk. Dále se mluvilo o obsazení severovýchodního ukrajinského pohraničního města Vovčansk. Nicméně ukrajinští úředníci nepotvrdili pád žádného z těchto měst do ruských rukou a ani nezávislé projekty sledující frontovou linii naznačují, že by obě města byla ruskou armádou plně dobyta. Šéf ukrajinského Centra pro potírání dezinformací Andrij Kovalenko naznačil, že hlavním cílem Ruska je zřejmě zajistit, aby veškerý tlak v americkém mírovém plánu byl kladen právě na Ukrajinu.

Rusko se snaží o dobytí Pokrovsku již zhruba rok a půl. Bylo zveřejněno video, které zachycuje Putina na návštěvě velitelského stanoviště, kde prezident údajně říká, že Rusko dosáhlo pokroku ve „velmi důležité oblasti“. Před svou cestou do Moskvy jednal Witkoff také s britským premiérem Sirem Keirem Starmerem, Zelenským a novým ukrajinským vyjednavačem Rustemem Umerovem.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová prohlásila, že návrh mírové dohody byl „velmi upraven“, a vyjádřila optimismus administrativy. Doufají, že by válka mohla konečně skončit. Putin již dříve řekl, že viděl americký návrh mírového plánu a mohl by se stát „základem“ pro budoucí dohodu. Nicméně Kreml později vyjádřil pochybnosti o jeho přijetí poté, co Kyjev a evropští spojenci oznámili, že si vynutili některé změny. Původní americko-ruský plán vyvolal obavy v Kyjevě i v Evropě, jelikož byl silně nakloněn požadavkům Moskvy. Zabýval se například i investováním zmrazených ruských aktiv v evropských finančních institucích.

Macron konstatoval, že v současné době neexistuje finalizovaný mírový plán a zdůraznil, že takový návrh může vzniknout jen za účasti Ukrajiny a Evropy. Otázka územních ústupků může být definitivně vyřešena jen prezidentem Zelenským. Kromě toho musí být zapojeny evropské státy do řešení otázek kolem zmrazených ruských aktiv, bezpečnostních záruk a přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.

Rusko v minulých měsících projevilo ochotu zapojit se do amerických snah o zprostředkování dohody, ale řada jeho požadavků přímo odporuje suverenitě Ukrajiny. Klíčovým sporným bodem je otázka území, ale problematické jsou i bezpečnostní záruky pro Kyjev. Ukrajina a její evropští partneři usilují o bezpečnostní záruky, například členství v NATO, které by zemi ochránilo před dalším napadením. Rusko je proti tomu a Trump se rovněž vyjádřil proti přijetí Ukrajiny do vojenské aliance.

před 2 hodinami

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Deník Shopaholičky

Související

Marco Rubio na zápase UFC 316

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.
Vladimir Putin

Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 

Více souvisejících

Steve Witkoff Vladimír Putin

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Volodymyr Zelenskyj a Emmanuel Macron

Jedině Ukrajina může jednat o svém území, prohlásil Macron. Vyzval Evropu, aby se účastnila jednání

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj zahájili v pondělí v Paříži v Elysejském paláci rozsáhlou diplomatickou aktivitu během několikahodinových rozhovorů. Macron vyjádřil naději, že probíhající jednání o ukončení války na Ukrajině by mohla být „bodem obratu“ jak pro Ukrajince, tak pro bezpečnostní situaci samotné Evropy.

před 1 hodinou

Vladimir Putin

Putin se dnes sejde s Witkoffem. Budou jednat o konci války na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin se má v úterý setkat se zvláštním vyslancem Spojených států Stevem Witkoffem v Moskvě, přičemž Bílý dům vyjádřil velký optimismus ohledně možnosti uzavření dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Očekává se, že se jednání zúčastní i Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, který působí jako externí poradce v diplomatických rozhovorech.

před 2 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Rusko oznámilo dobytí klíčového Pokrovsku. Hlasitá prohlášení před jednáním, reaguje Ukrajina

Rusko v pondělí prohlásilo, že dobylo východoukrajinské město Pokrovsk, což by bylo významné vítězství pro jeho ozbrojené síly, pokud by se tvrzení potvrdilo. Kyjev tato slova označuje za „hlasitá prohlášení“ ze strany Moskvy, jejichž cílem je ovlivnit nadcházející jednání o ukončení války. Toto ruské tvrzení, které nelze nezávisle ověřit, přichází po měsících těžkých bojů o kontrolu nad tímto strategicky důležitým místem. Moskva při svém útoku na město utrpěla tisíce mrtvých a zraněných.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Manželská postel

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

před 4 hodinami

včera

včera

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

včera

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno včera

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

včera

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

včera

Maduro, Nicolas

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

včera

Vladimir Putin

Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o rozpočtu na rok 2026 a následující tři roky. Schválený dokument počítá s příjmy ve výši 40,27 bilionu rublů a výdaji 44,06 bilionu rublů. Rozpočtový deficit se očekává ve výši 3,78 bilionu rublů, což odpovídá 1,6 % HDP. Dle dostupných informací ruských médií půjde 40 % rozpočtu na financování války a bezpečnosti Ruska.

včera

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války

Pád súdánského města Fášir (el-Fasher) po osmnáctiměsíčním obléhání ze strany paramilitárních Sil rychlé podpory (RSF) představuje obzvláště brutální kapitolu súdánské občanské války. Redaktoři BBC cestovali do uprchlického tábora Al-Dabbah, vzdáleného stovky kilometrů v poušti na severu Súdánu, v oblasti kontrolované súdánskou armádou, aby získali přímá svědectví od těch, kterým se podařilo uprchnout.

včera

Protesty v Gruzii, ilustrační fotografie.

BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.

včera

Maduro, Nicolas

Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

včera

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy