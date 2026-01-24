Putina ani jednání nezastavila. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku

Navzdory probíhajícím diplomatickým jednáním mezi Moskvou a Kyjevem čelila Ukrajina v noci na dnešek masivnímu ruskému útoku. Jeden člověk zemřel, dalších nejméně 23 osob utrpělo zranění, informovala britská BBC.
Útoku čelila například ukrajinská metropole Kyjev, odkud je hlášena jediná oběť. Další tři nebo čtyři lidé byli podle starosty Vitalije Klička se zraněními hospitalizováni. Došlo také k poškození kritické městské infrastruktury, takže se zhruba 6000 budov ocitlo bez vytápění. Na Ukrajině přitom momentálně panují teploty pod bodem mrazu.
Rusové zaútočili také na Charkov, kde 19 lidí utrpělo zranění. Z města je hlášen zásah porodnice a hostelu pro vystěhovalce.
"Venku -10. Doma nejde elektřina ani topení. Protože Putin se rozhodl spáchat genocidu na Ukrajincích. Chce zlomit naši vůli. Ale neuspěje. Protože v tom nejsme sami," napsal bývalý ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis na síti X, kde poděkoval Čechům za příspěvky na pomoc Ukrajině.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha zmínil, že Ukrajina má za sebou další noc ruského teroru. "Putin nařídil brutální a masivní útok, zatímco se delegace setkávají v Abú Dhabí, aby pokročily s mírovým procesem vedeným Amerikou. Putinovy rakety nezasáhly jen naše lidi, ale i jednací stůl," uvedl šéf diplomacie.
Americká, ukrajinská a ruská delegace se ve Spojených arabských emirátech setkávají na prvních třístranných rozhovorech od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. Podle zdroje britské BBC sice došlo k jistému pokroku, ale zásadní územní otázky zůstávají nevyjasněné.
K dosažení míru zbývá vyřešit zásadní bod. Proč je Donbas pro Rusko i Ukrajinu tak důležitý?
Situace se zhoršuje. Proud vypadává na většině Ukrajiny, s kritickou situací se potýkají firmy i domácnosti
