Putina diplomacie nezajímá, příští rok chceme Ukrajinu pozvat do NATO, tvrdí Macronův muž

Podle Haddada musí být prioritou v následujících letech pomoci Ukrajině při rekonstrukci a reformách. Podotkl, že podporuje jak její vstup do Evropské unie, tak i do NATO, kde Kyjevu už vstup přislíben byl, podobně jako se někteří členové vyslovili pro vstup Gruzie.

"Ale co se mezitím stalo? Rusko zaútočilo v letech 2014 a 2022 na Gruzii a poté na Ukrajinu. Nepozvat tyto země do NATO byla provokace. Doufám, že na washingtonském summitu (bude se konat příští rok, pozn. red.) jasně pozveme Ukrajinu ke vstupu do NATO. Doufal jsem, že se to stane ve Vilniusu, ale doufejme, že se to stane ve Washingtonu," uvedl.

Podotkl také, že s Ruskem nelze jednat. "Viděli jsme v posledních letech, když jsme zkoušeli diplomacii s Putinem, že to nefunguje. Nefunguje to z prostého důvodu: Putina to nezajímá. To je někdo, kdo 20 let budoval svůj režim v opozici vůči Západu, v opozici vůči EU, v opozici vůči Spojeným státům a NATO. Různí prezidenti z Evropy nebo ze Spojených států, jako například prezident Obama, se pokoušeli o dialog s Ruskem, zkoušeli transakční přístup. Putin nemá zájem!" domnívá se.

Nejlepší možností je proto podle něj dát Ukrajincům prostředky, aby se mohli bránit a získat zpět své území. Zároveň ale nechce, aby se NATO nebo evropské země dostaly do přímé konfrontace s Ruskem. "Dáváme Ukrajincům, co potřebují, ať už jde o tanky nebo stíhačky. Ale z technického hlediska nevím, jestli je lepší mít francouzské stíhačky nebo stíhačky jiných zemí," prohlásil.

Doplnil, že je potřeba urychlit muniční plán EU tak, aby se vyrobilo milion nábojů ročně. Ukazuje se totiž, že současné průmyslové procesy nejsou dostatečně rychlé, aby byly schopny reagovat na potřeby Ukrajinců. "Musíme se dostat do situace, kdy můžeme Ukrajině pomoci i sami. Určitě tam ještě nejsme," uvedl s odkazem na USA.

Kvůli předvolební kampani hrozí, že příští rok výrazně poklesne americká podpora Ukrajiny. Podle Haddada by to bylo zavádějící a je důležité, aby podpora pokračovala. Opačnou alternativu ale nevylučuje. "Pokud to nepůjde tak, jak doufáme, Evropané musí být skutečně připraveni zrychlit," dodal.

Závěrem rozhovoru přiznal, že s Ruskem není nezbytně nutné spolupracovat. "Hovoříme o bezpečnostních otázkách, ale podívejme se také na energetiku. Tak dlouho si lidé v Evropě, v Německu, ale nejen tam, mysleli, že obchod s energií s Ruskem bude něco jako komodita, se kterou se obchoduje na trhu mezi zákazníky a dodavateli. Ne, byla to zbraň," tvrdí.

"Je to politická zbraň, kterou Rusko použilo jako prostředek páky a vlivu na naši demokracii. Musíme vyvinout alternativy v oblasti jaderné energie, obnovitelných zdrojů a různých dodavatelů, abychom byli schopni investovat do naší vlastní suverenity," dodal závěrem.