Republikánští senátoři vyzvali Bidena: Dejme Ukrajině rakety ATACMS

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má Bílý dům navštívit 21. září. Očekává se, že během této návštěvy USA oznámí nový balíček pomoci Kyjevu, který však podle dosavadních zpráv neobsahuje rakety dlouhého doletu. Ty Kyjev již dlouho požaduje.

Ukrajina v neděli uvedla, že sestřelila šest z 10 raket s plochou dráhou letu, které Rusko odpálilo proti Oděské oblasti a také sestřelila šest bezpilotních letounů.

Pokud by měla systém ATACMS, situace na bojišti by se mohla zajímavě změnit.Počátkem srpna se objevily zprávy, že v dalším balíčku pomoci Ukrajině by tento systém mohl být jeho součástí. Jeden z amerických zástupců tehdy naznačil , že systém raketových kompletů ATACMS (Army Tactical Missile System) se "přibližuje" k nasazení na Ukrajině. Přitom však zdůraznil, že plány na vojenskou pomoc mohou ještě před oficiálním oznámením procházet dalšími úpravami. Druhý úředník potvrdil, že rozhodnutí o dodání těchto raket je již na stole.

Přitom, balistické rakety ATACMS mohou dosáhnout doletu až 300 kilometrů, což je čtyřikrát více než dosavadní rakety, které Spojené státy poskytly Ukrajině jako obranu proti ruské agresi.



Systém balistických střel ATACMS (Army Tactical Missile System) představuje pokročilou vojenskou technologii, která má významné strategické využití. Rakety jsou navrženy pro precizní údery na vzdálenosti až 300 kilometrů, což umožňuje dosáhnout cílů na velkých vzdálenostech s vysokou přesností. Díky svému rozsahu a schopnosti nést různé typy válečných hlavic jsou ATACMS střely schopny zásáhnout strategické cíle a představují významný faktor v moderním vojenském arzenálu.