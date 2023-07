Ruská propaganda přepisuje dějiny ve třídách. Země ve válce se snaží indoktrinovat své školáky

Do nenápadného sálu s růžovými stěnami v ruském regionu Čuvašsko vstupuje žena středního věku. V ruce pevně svírá kytici růží a její vzhled doplňuje uvázaný černý šátek a puntíkované šaty. Uvádí server CNN článek o působení ruské propagandy na ruských školách.

Ve videu doprovázeném ponurým tónem balalajky lze vidět, jak se podél zdí scházejí teenageři v bílých teniskách, hodnostáři v tmavých oblecích a muži v uniformách. Jejich ruce jsou spojené před sebou. Tato scéna by se mohla zdát jako pohřební shromáždění, avšak není tomu tak. Je to slavnostní otevření nové školní lavice nazvané "lavice hrdinů" ve škole Komsomolskaja číslo 1. Tato lavice je věnována památce jednoho z padlých ruských válečných hrdinů na Ukrajině, který byl kdysi žákem právě na této škole. Je zde zobrazen jeho portrét a životopis. Jde však o propagandu, která si vzala za cíl to nejvíc zranitelné, a to nejmladší část populace, děti.

Obřady podobné tomuto, které jsou dokumentovány na sociálních sítích a v místních zprávách po celém Rusku, nabízejí pohled na to, jak země prostřednictvím válečných témat formuje myšlení svých nejmladších občanů. Tyto aktivity jsou součástí širšího trendu v Rusku, který preferuje vlasteneckou výchovu a proválečné vzdělávání ve školách, aby se předcházelo potenciálnímu nesouhlasu již od útlého věku.

Stoly, jako je ten ve zmíněném videu, jsou součástí celonárodního projektu nazvaného "Projekt nové školy", který je financován stranou "Sjednocené Rusko", silně podporující prezidenta Putina. Začátkem května bylo oznámeno, že více než 14 000 takových lavic je umístěno ve více než 9 000 školách po celé zemi.

Místní zprávy naznačují, že některé školy používají lavice k odměňování za dobré chování nebo dobré známky.

Samotné obřady se mohou lišit, ale sdílený šovinismus je v nich přítomen. Děti, oblečené ve slavnostních vojenských uniformách zpívají státní hymnu, nesou vlajky a při pochodu do sálu vydávají zvuky, když jejich boty klapou o podlahu. Tyto scény připomínají spíše průvody na Rudém náměstí než obyčejný školní dvůr.

V jednom z videí, které bylo zveřejněno na sociální síti školy č. 1 v Čuvašsku, se ozývá pevný hlas mladého chlapce, který říká: "Sláva těm, kteří žili ve vznešené zemi. Sláva těm, kteří v ní nyní žijí."

Další studentka, dívka se zeleným baretem, má cop a rukavice, pronesla: "Dnes v životě naší vzdělávací instituce slavíme další významnou událost. Otevíráme hrdinský stůl věnovaný našemu absolventovi Gennadiji Alexandroviči Pavlovovi, který zahynul 27. února 2022 během speciální vojenské operace na Ukrajině při obraně zájmů naší vlasti."

Žena v puntíkovaných šatech si utírá slzy, když se postaví ke stolu. Její ruka krátce se dotkne tištěných obrázků s tváří jejího syna.

Stoly po celé zemi jsou standardizované: zelené, s vojenskými fotografiemi, biografií, udělenými medailemi (často posmrtně) a datem úmrtí vojáka. Stůl v Čuvašsku popisuje, jak Gennadij Pavlov zemřel pouhé tři dny poté, co začala ruská totální invaze na Ukrajinu. Byl zabit během vojenské operace k dobytí letiště Antonov v Hostomeli, která byla součástí ruského neúspěšného pokusu o pochod na Kyjev na začátku války.

Daniil Ken, který zastupuje protivládní odborový svaz učitelů nazvaný Učitelská aliance, v rozhovoru pro CNN uvedl, že iniciativa s hrdinským stolem byla zahájena před pěti lety. Původně nebyl tento projekt tak důležitý pro ruskou společnost. Nicméně se začátkem války na Ukrajině se vláda rozhodla využít tento projekt k připomenutí vojáků, kteří zemřeli v tomto konfliktu," sdělil Ken. To by mohlo částečně vysvětlit, proč počet připravených lavic, kterých je více než 14 000, je vyšší než počet úmrtí, které Rusko oficiálně uznalo v souvislosti s událostmi na Ukrajině.

Ruské ministerstvo obrany nezveřejnilo žádné aktualizace ohledně počtu obětí od září loňského roku, kdy ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že bylo zabito méně než 6000 ruských vojáků. Ukrajina a Spojené státy uvedly mnohem vyšší odhady ruských obětí, avšak přesná čísla jsou nedostupná a jsou zahalena válečným tajemstvím.

Ken, který nyní žije v exilu mimo Rusko, řekl, že umístění stolu v bývalé škole vojáka je o tom, aby byla válka pro ruské děti osobní. "Vidíte jeho obrázek, jeho jméno, byl to náš žák před několika lety," řekl a pro mladé lidi "je těžké necítit bolest a nevěřit tomu, co úředníci v tuto chvíli říkají."

Rusko přepisuje učebnice historie

Petrohradská učitelka angličtiny Olga popisuje, že učebnice dějepisu jsou dalším nástrojem vzdělávací propagandy ruské vlády. Podle jejích slov se v nových učebnicích odstranila jakákoli zmínka o tom, že Kyjev byl prvním hlavním městem Ruska mezi 9. a 13. stoletím. Tímto způsobem se snaží ruská vláda podtrhnout myšlenku, že existovalo pouze Rusko a že Ukrajina neexistovala. Kvůli bezpečnosti CNN změnila jméno učitelky.

Učebnice jsou také aktualizovány, aby zahrnovaly novější události. V dubnu představil ruský ministr školství Sergej Kravcov novou učebnici pro 11. třídu, která obsahuje část věnovanou "důvodům zvláštní vojenské operace". Tento eufemismus je používán ruskou stranou jako označení pro jejich vojenské zásahy na Ukrajině.

Olga také upozorňuje na přítomnost citátů prezidenta Vladimira Putina a bývalého prezidenta Dmitrije Medveděva ve školních učebnicích dějepisu. Tyto citáty prezentují oba politiky jako "největší vůdce moderních ruských dějin" a "hrdiny". Studenti jsou vyzýváni, aby si tyto citáty zapamatovali a citovali je na jakémkoli místě. Olga se tomu směje a říká, že to bylo velmi směšné.

Tento přístup není pouze teoretický, vláda také provádí praktické změny ve školním vzdělávání. Ministerstvo školství slibuje, že zavede povinný vojenský výcvik do osnov, což je návrat do dob Sovětského svazu. Některé školy již s tímto výcvikem již začaly.

Na videu zveřejněném ruskou státní tiskovou agenturou RIA Novosti je zachycena scéna ve škole v Simferopolu na Ruskem okupovaném Krymu, kde dívka ve věku asi 10 let soutěží se svými spolužáky v rozložení a složení pušky Kalašnikov. Dokáží tuto úlohu splnit za 45 sekund. Podobné cvičení se také koná v ruském regionu Sachalin na Dálném východě, jak ukazuje místní zpravodajství. Jeden ze studentů komentuje, že je pro muže užitečné učit se vojenská témata, protože by bez toho bylo těžké sloužit v armádě.

Lekce vojenského výcviku se pro Taťánu Červenkovou, bývalou učitelku matematiky žáků 7. a 8. třídy na předměstí Moskvy staly posledním hřebíčkem do rakve. Jakmile se o nich dozvěděla, okamžitě si uvědomila, že bude pravděpodobně muset opustit svou práci. "Bylo mi jasné, že zde nemohu zůstat déle," uvedla.

Původně vydržela kvůli svým studentům. Poradila se s právním expertem, který ji ujistil, že hodiny vojenského výcviku jsou podle ruského práva dobrovolné, a tak místo nich vedla další matematické hodiny pro své studenty. Avšak cítila tlak ze strany školy. Obdržela několik napomenutí a v jednu chvíli v říjnu byla dokonce zatčena policií, ačkoli byla téhož dne propuštěna bez obvinění. Nakonec, v prosinci 2022, byla řekla, že byla propuštěna.

Učitelé v Rusku se potýkají s atmosférou strachu a omezování svobody projevu v důsledku války. Olga, učitelka v Petrohradu, se podělila s CNN o svou zkušenost, kdy byla povolána do ředitelny školy poté, co vyjádřila nesouhlas s takzvanou „zvláštní vojenskou operací“. Ředitelka ji varovala, že pokud bude pokračovat, mohlo by to mít důsledky a vyhrožovala jí nahlášením na FSB.

Ruský exulant žijící ve Virginii Michail Stepanov se angažuje v odhalování skutečného rozsahu ruských obětí prostřednictvím své webové stránky Poteru.net. Svůj čas věnuje hledání jakýchkoli důkazů o ruských obětech, které jsou zveřejněny na chatovacích fórech, sociálních sítích a oficiálních internetových kanálech. Jedním z jeho klíčových zdrojů informací se staly stoly hrdinů.

„Když hledáte fotografie zabitých a používáte Google, obrázky Yandex nebo Vkontakte, zadáte jméno toho chlapa a slovo ‚zabitý‘ a často získáte jeho ‚stůl hrdinů‘,“ řekl Stepanov.

"Jen mě děsí a vzbuzuje ve mně hrůzu, že za pár let tyto děti opustí školu s takovou úrovní propagandy, protože jim byla vštípena jediná myšlenka, že jít do války bez stížností je jediný příspěvek, který mohou udělat, a zemřít." pro zemi dodává.

Ken se obává dlouhodobých dopadů této propagandistické akce. "Toto jsou miliony studentů, občanů země, které můžete shromáždit na jednom místě, řeknou jim, co chtějí a mnozí i uvěří," řekl.

"Pro žáky je to něco tak nebezpečného a bude to mít dopad na ruskou společnost na desítky let."