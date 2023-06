Ruské dobývání Bachmutu si podle Západu vyžádalo přes 60 tisíc obětí. Celkový počet mrtvých a zraněných jde do statisíců

Na 63. ročníku Zlín Film Festivalu se diváci mohou těšit na neuvěřitelnou nabídku 295 filmů z více než 50 zemí světa. Tento prestižní filmový festival, který se koná v Zlíně, nabídne bohatý doprovodný program vhodný jak pro školy, tak i pro celou rodinu. Od dnešního dne se do Zlína sjíždějí významné osobnosti z filmové branže, které přijely oslavit tuto událost. Vrcholem večera bude slavnostní předání Zlatého střevíčku, který obdrží herec Pavel Nový. Festival se koná v termínu od 1. do 7. června, takže návštěvníci mají celý týden na to, aby se ponořili do světa filmového umění.