Ruské jednotky za poslední čtyři dny převzaly kontrolu nad většinou východní části Bachmut

S opatrností jsou sjízdné silnice na řadě míst Česka. Sněží a silně fouká. Pro nákladní auta nad 3,5 tuny je od půlnoci uzavřená například na Jablonecku silnice první třídy 10 z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska. Silničáři očekávají, že omezení pro kamiony potrvá po celý den až do půlnoci.