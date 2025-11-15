Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují

Libor Novák

15. listopadu 2025 13:29

Vlaky
Vlaky Foto: Radek Sycha / INCORP images

Ukrajina zaznamenala od července trojnásobný nárůst útoků na svou železniční síť. Moskva se snaží zničit jeden z klíčových logistických systémů Kyjeva. Oleksii Kuleba, místopředseda vlády odpovědný za infrastrukturu, oznámil, že od začátku roku 2025 bylo zaznamenáno více než 800 útoků na železniční infrastrukturu, což způsobilo škody v celkové výši jedné miliardy dolarů.

Železnice jsou v tak velké zemi, jako je Ukrajina, klíčové. Podle státní statistické služby přepravuje železniční síť více než 63 % nákladu, včetně dodávek obilí, a 37 % osobní dopravy. Klíčové jsou také pro přepravu vojenské pomoci ze zahraničí, která často dorazí vlakem. Vzhledem k tomu, že od začátku invaze nefungují žádná civilní letiště, většina lidí, včetně zahraničních lídrů, cestuje do země a ze země vlakem.

Oleksandr Pertsovskyi, šéf státní ukrajinské železnice Ukrzaliznytsia, upozornil na změnu v přístupu nepřítele. Nyní, když má Rusko velmi přesné drony Shahed, cílí na jednotlivé lokomotivy a snaží se zabíjet strojvůdce. V reakci na to byla zavedena opatření na lepší ochranu sítě, včetně vybavení vlaků elektronickými systémy pro boj proti dronům a vytvoření specializovaných protileteckých týmů ze zaměstnanců železnice.

Útoky nezasahují pouze samotné koleje, ale i infrastrukturu. Na začátku tohoto roku byla hlavní budova stanice v Lozové v Charkovské oblasti vážně poškozena při útoku dronem. Vedoucí stanice Tetyana Tkachenko popsala nedávný noční útok, kdy se probudila z obrovského výbuchu ve 2:44 ráno, a bylo zřejmé, že útok cílil přímo na stanici. V té době na ní bylo pět vlaků. Tkachenko vysvětlila, že Lozova je důležitá křižovatka, ze které vedou koleje do čtyř směrů: Dnipro, Slovjansk, Poltava a Charkov.

Tratě slouží pro osobní i nákladní dopravu a také pro vojenskou podporu, včetně evakuace raněných vojáků z východní fronty. Tkachenko potvrdila, že hrozba je nyní velmi velká, protože Rusové útočí přímo na místa, kde se shromažďují lidé, a snaží se poškodit koleje, lokomotivy a vysokonapěťové vedení. V případě náletů je hlavní prioritou chránit životy lidí, zastavit vlak a přesunout ho na nejbližší stanici, aby mohli cestující evakuovat do krytu.

Místopředseda Kuleba identifikoval tři hlavní cíle Ruska: zničení ukrajinské logistiky na jihu s cílem zabránit pohybu zboží do námořních přístavů, narušení železniční dopravy v blízkosti frontových linií, jako jsou regiony Černihiv a Sumy, a „zničení všeho“ v Donbasu, průmyslovém srdci východní Ukrajiny.

Koleje sice lze opravit poměrně rychle, často do jednoho dne, ale poškození železničního vozového parku je mnohem znepokojivější problém. Ukrajinský vojenský expert na drony Serhii Beskrestnov varoval, že vlaky jsou obzvláště zranitelné vůči dronům, protože jsou relativně pomalé a pohybují se po předvídatelných trasách. S rostoucím doletem a sofistikovaností ruských dronů se do jejich dosahu dostává stále větší část železnic. Beskrestnov varoval, že pokud budou Rusové nadále ničit lokomotivy, brzy nastane čas, kdy sice koleje budou neporušené, ale nebude na nich čím jezdit.

včera

Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu

Přední evropští představitelé obrany využili setkání v Berlíně v pátek 14. listopadu 2025 k vyslání jednotného signálu podpory Ukrajině. Hlavními body jednání byly závazek k neomezené podpoře Kyjeva, narůstající hybridní hrozby proti Evropě a odhodlání nejsilnějších vojenských mocností kontinentu převzít větší zodpovědnost za vlastní bezpečnost, zatímco válka vstupuje do další náročné zimy.

Zdroj: Libor Novák

