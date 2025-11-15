Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují

Ukrajina zaznamenala od července trojnásobný nárůst útoků na svou železniční síť. Moskva se snaží zničit jeden z klíčových logistických systémů Kyjeva. Oleksii Kuleba, místopředseda vlády odpovědný za infrastrukturu, oznámil, že od začátku roku 2025 bylo zaznamenáno více než 800 útoků na železniční infrastrukturu, což způsobilo škody v celkové výši jedné miliardy dolarů.
Železnice jsou v tak velké zemi, jako je Ukrajina, klíčové. Podle státní statistické služby přepravuje železniční síť více než 63 % nákladu, včetně dodávek obilí, a 37 % osobní dopravy. Klíčové jsou také pro přepravu vojenské pomoci ze zahraničí, která často dorazí vlakem. Vzhledem k tomu, že od začátku invaze nefungují žádná civilní letiště, většina lidí, včetně zahraničních lídrů, cestuje do země a ze země vlakem.
Oleksandr Pertsovskyi, šéf státní ukrajinské železnice Ukrzaliznytsia, upozornil na změnu v přístupu nepřítele. Nyní, když má Rusko velmi přesné drony Shahed, cílí na jednotlivé lokomotivy a snaží se zabíjet strojvůdce. V reakci na to byla zavedena opatření na lepší ochranu sítě, včetně vybavení vlaků elektronickými systémy pro boj proti dronům a vytvoření specializovaných protileteckých týmů ze zaměstnanců železnice.
Útoky nezasahují pouze samotné koleje, ale i infrastrukturu. Na začátku tohoto roku byla hlavní budova stanice v Lozové v Charkovské oblasti vážně poškozena při útoku dronem. Vedoucí stanice Tetyana Tkachenko popsala nedávný noční útok, kdy se probudila z obrovského výbuchu ve 2:44 ráno, a bylo zřejmé, že útok cílil přímo na stanici. V té době na ní bylo pět vlaků. Tkachenko vysvětlila, že Lozova je důležitá křižovatka, ze které vedou koleje do čtyř směrů: Dnipro, Slovjansk, Poltava a Charkov.
Tratě slouží pro osobní i nákladní dopravu a také pro vojenskou podporu, včetně evakuace raněných vojáků z východní fronty. Tkachenko potvrdila, že hrozba je nyní velmi velká, protože Rusové útočí přímo na místa, kde se shromažďují lidé, a snaží se poškodit koleje, lokomotivy a vysokonapěťové vedení. V případě náletů je hlavní prioritou chránit životy lidí, zastavit vlak a přesunout ho na nejbližší stanici, aby mohli cestující evakuovat do krytu.
Místopředseda Kuleba identifikoval tři hlavní cíle Ruska: zničení ukrajinské logistiky na jihu s cílem zabránit pohybu zboží do námořních přístavů, narušení železniční dopravy v blízkosti frontových linií, jako jsou regiony Černihiv a Sumy, a „zničení všeho“ v Donbasu, průmyslovém srdci východní Ukrajiny.
Koleje sice lze opravit poměrně rychle, často do jednoho dne, ale poškození železničního vozového parku je mnohem znepokojivější problém. Ukrajinský vojenský expert na drony Serhii Beskrestnov varoval, že vlaky jsou obzvláště zranitelné vůči dronům, protože jsou relativně pomalé a pohybují se po předvídatelných trasách. S rostoucím doletem a sofistikovaností ruských dronů se do jejich dosahu dostává stále větší část železnic. Beskrestnov varoval, že pokud budou Rusové nadále ničit lokomotivy, brzy nastane čas, kdy sice koleje budou neporušené, ale nebude na nich čím jezdit.
Související
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují
před 2 hodinami
OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se loučí s Dominikem Dukou
před 2 hodinami
Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna
před 4 hodinami
Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále
před 5 hodinami
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
před 6 hodinami
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
před 7 hodinami
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
včera
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
včera
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
včera
Dálniční známky v lednu zdraží. Možná naposledy, naznačují strany příští vlády
včera
Primář z Domažlic odešel od soudu s výjimečným trestem. Odsedí si 28 let
včera
Deset let od masakru v Bataclanu: Jak teroristické útoky změnily Francii?
včera
Británie se chystá na revoluci. Chce napodobit tvrdý dánský azylový model, jak ale ve skutečnosti vypadá?
včera
Pokladna Ukrajiny se stále více tenčí. Merz pošle největší finanční balík od začátku války
včera
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
včera
Sok-jol chtěl vyprovokovat Kim Čong-una. Měl posílat drony do Pchjongjangu
včera
Rusko po vzoru Ukrajiny zakládá vlastní Síly bezpilotních systémů
včera
Ruská tajná služba tvrdí, že zmařila ukrajinský pokus o atentát na vysoce postaveného úředníka
včera
Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz
Venezuelský prezident Nicolás Maduro exkluzivně pro CNN v Caracasu během čtvrtečního shromáždění vyzval obyvatele Spojených států, aby se spojili s Venezuelou pro mír v Amerikách. Jeho prohlášení přichází v době zvýšeného napětí se Spojenými státy, které do Karibiku vyslaly válečné lodě, oficiálně zaměřené na plavidla údajně zapojená do obchodu s drogami z Venezuely. Caracas však tvrdí, že skutečným cílem Washingtonu je vynucená změna režimu.
Zdroj: Libor Novák