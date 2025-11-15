Orbánova tvrzení o vítězství na Trumpově summitu zakrývají rostoucí pochybnosti o jeho moci

Maďarský premiér Viktor Orbán, který čelí domácím politickým potížím, prohlásil po setkání s Donaldem Trumpem ve Washingtonu minulý týden triumf. Uvedl, že si zajistil časově neomezenou výjimku z amerických sankcí na dovoz ropy a zemního plynu z Ruska. Podle něj by tato dohoda ochránila Maďary před prudkým růstem cen energií před parlamentními volbami v příštím roce, čímž by zvýšil své šance na prodloužení své patnáctileté vlády.
Od té doby se však podmínky dohody, která zůstává pouze ústní dohodou, staly předmětem sporu mezi Maďarskem a USA. Bílý dům je údajně obezřetný v tom, aby plně podpořil Orbána. Ten totiž před dubnovými volbami čelí možné vzpouře, která by mohla vynést k moci opozici. Diplomatický zdroj ve Washingtonu naznačil, že Trump a jeho republikánští spojenci jsou stále skeptičtější ohledně Orbánových šancí na znovuzvolení.
Hlavní rozpor spočívá v tom, zda Maďarsko získalo dočasnou, nebo trvalou úlevu od sankcí namířených proti ruským energetickým gigantům Rosněfť a Lukoil. Tyto společnosti nadále dodávají energii Maďarsku a Slovensku navzdory nesouhlasu ostatních zemí EU. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó trvá na tom, že Trump slíbil neomezenou výjimku, což by umožnilo Maďarsku pokračovat v dovozu ruské energie. Vláda USA však vzápětí upřesnila, že Maďarsko má výjimku ze sankcí pouze na jeden rok.
Sám Orbán v rozhovoru pro maďarskou televizi prohlásil, že výjimka ze sankcí platí, dokud je on premiérem a Trump prezidentem. Tím prakticky spojil dohodu se svou podporou v nadcházejících volbách. Orbán také tvrdil, že Trump mu navíc nabídl „finanční štít“ ve výši až 20 miliard dolarů, pokud by Maďarsku byly zkráceny evropské fondy.
Na oplátku se Maďarsko zavázalo koupit americký zkapalněný zemní plyn (LNG) v hodnotě 600 milionů dolarů a slíbilo utratit 700 milionů dolarů za americké vojenské dodávky. Avšak poté, co Orbán zveřejnil podmínky dohody, americký ministr zahraničí Marco Rubio rychle upřesnil, že jde pouze o ústní dohodu na jeden rok.
Uvedl, že „v případě ropovodů a plynovodů jde o prodloužení o jeden rok, protože by pro jejich ekonomiku bylo hluboce traumatické je okamžitě odstřihnout“. Zdroje z amerického ministerstva zahraničí a Kongresu potvrdily, že dosud nebyly podniknuty žádné kroky k oficiálnímu zakotvení dohody, a poukazují na to, že výsledky setkání mohly být jen „účelové“.
Nejasnost podmínek se stala pro administrativu Donalda Trumpa běžnou praxí. Republikáni v Kongresu zůstávají skeptičtí ohledně Orbánova blízkého vztahu s Ruskem a jeho postojů k válce na Ukrajině. Jeden z asistentů v Kongresu uvedl, že „Orbán stále udržuje své úzké vztahy s Putinem a není nápomocný Zelenskému“.
Pro Orbána je však klíčové, že se mohl vrátit do Maďarska s tím, co jeho strana Fidesz mohla prohlásit za triumf. Maďarský analytik Botond Feledy vysvětlil, že pro Fidesz je to vítězství, které umožňuje obhajovat nízké ceny energií a které je silným předvolebním sdělením. Opozice se naopak ptá, zda „má smysl platit 700 milionů dolarů [za zbraně] a proč se Maďarsko nepřipravovalo na odklon od ruských zdrojů energie od roku 2022“. Tím naznačují, že cena za Orbánův proruský postoj byla nyní zaplacena v Bílém domě.
Dánsko se snaží omezit počet žadatelů o azyl především udělováním pouze krátkodobého statusu, což je často citováno jako nejúčinnější opatření zavedené za poslední desetiletí. Před rokem 2015 měli uprchlíci v Dánsku původně povolen pobyt na pět až sedm let, po kterých se jejich povolení k pobytu automaticky stalo trvalým. Pravidla se dramaticky změnila před deseti lety, kdy do Evropy dorazil více než milion lidí prchajících před konflikty, převážně ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a Eritrey.
