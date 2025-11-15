Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie

Německá vláda se chystá získat rozšířené pravomoci, které jí umožní zakázat rizikové čínské technologické dodavatele z působení v kritické infrastruktuře země. Poslanci spolkového Bundestagu ve čtvrtek schválili legislativu, jež poskytne Ministerstvu vnitra nové nástroje k zákazu používání komponentů od konkrétních výrobců v kritických sektorech, a to z důvodu kybernetických bezpečnostních rizik.
Tato opatření se sice podobají těm, která již evropské země zavedly v telekomunikačním sektoru, nicméně nový německý zákon se vztahuje na mnohem širší škálu odvětví. Zahrnuje klíčové oblasti, jako jsou energetika, doprava a zdravotnictví. Očekává se, že Bundesrat, horní komora německého parlamentu, schválí návrh zákona příští pátek.
Zákon přichází ve chvíli, kdy německý kancléř Friedrich Merz signalizoval tvrdší postoj vůči čínskému technologickému gigantu Huawei. Na podnikatelské konferenci v Berlíně ve čtvrtek prohlásil, že „nedovolí žádné komponenty z Číny v síti 6G“. Merz se chystá diskutovat o této záležitosti na významném summitu o digitální suverenitě, který Německo pořádá společně s Francií příští týden.
Zpřísněný dohled nad bezpečností dodavatelského řetězce v největší evropské ekonomice, která je zároveň výrobní velmocí se složitými vztahy s Čínou, je v souladu s trendem v EU. Evropská unie se snaží řešit kybernetická rizika v dodavatelských řetězcích, kterým dominují čínské firmy, a zvažuje kroky v oblastech, jako jsou solární energie a propojená vozidla.
Německá legislativa implementuje evropskou směrnici NIS2, která se týká kybernetické bezpečnosti kritické infrastruktury. Německo má s podobnými opatřeními zkušenost, neboť stávající zákon o bezpečnosti IT z roku 2021 měl již tehdy za cíl vytlačit čínské firmy, jako je Huawei a ZTE, z telekomunikační sítě. Ačkoliv Ministerstvo vnitra zasáhlo v roce 2024, nikdy formálně nezakázalo použití konkrétních komponentů na základě tohoto zákona.
Klíčovou otázkou do budoucna zůstává, zda bude mít Německo politickou vůli nové pravomoci skutečně využít. Podle Noaha Barkina ze společnosti Rhodium Group sice nový zákon „pomáhá připravit půdu pro vytlačení Huawei ze sítě 5G, ale nezaručuje, že politická vůle pro toto rozhodnutí bude existovat“.
Při zvažování zákazu dodavatelů bude muset Ministerstvo vnitra konzultovat i další vládní resorty. Některá ministerstva, jako je hospodářství a digitální agenda, byla v minulosti zdrženlivější ohledně zákazu čínských komponentů, částečně kvůli obavám z ekonomické odvety ze strany Pekingu. Opozici vyjádřil i německý technologický obchodní svaz Bitkom, který ve čtvrtek uvedl, že nová pravidla by mohla být nepředvídatelná a tudíž „škodlivá“ pro průmysl.
Související
"Nežijeme v době míru." Německo chce vytvořit nejsilnější armádu v Evropě, 18leté pošle na prohlídku
Německo odmítlo brannou povinnost, sází na dobrovolníky a finanční motivaci
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie
před 1 hodinou
Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla
před 3 hodinami
170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?
před 3 hodinami
USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu
před 4 hodinami
UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory
před 4 hodinami
Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil
před 4 hodinami
Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem
před 4 hodinami
Česká fotbalová reprezentace v těžké depresi. San Marinu byla schopná dát jen jeden gól
před 5 hodinami
Orbánova tvrzení o vítězství na Trumpově summitu zakrývají rostoucí pochybnosti o jeho moci
Aktualizováno před 6 hodinami
OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se rozloučilo s Dominikem Dukou
před 7 hodinami
Exploze, které roztrhly ruské plynovody, vyvolávají v Evropě rozkoly i po letech
před 8 hodinami
Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují
před 9 hodinami
Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna
před 11 hodinami
Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále
před 12 hodinami
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
před 13 hodinami
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
před 14 hodinami
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
včera
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
včera
Kriminalisté objasnili vraždu v Přelouči. Senior střílel z legálně držené zbraně
včera
Česko začalo regulovat psychomodulační látky
Kratom podléhá od tohoto týdne v Česku nové regulaci. V platnost totiž vstoupil seznam psychomodulačních látek, se kterými nově mohou nakládat pouze oprávněné osoby.
Zdroj: Jan Hrabě