Podporovala Trumpa, teď od něj čelí výhrůžkám. Napětí mezi členy MAGA v USA narůstá

Marjorie Taylor Greene, dlouholetá republikánská spojenkyně a oddaná zastánkyně hnutí MAGA, v sobotu uvedla, že ji kontaktovaly soukromé bezpečnostní firmy s „varováním o mé bezpečnosti“. Stalo se tak poté, co prezident USA Donald Trump v pátek oznámil, že stahuje svou podporu a schválení pro zástupkyni Georgie.
Greene na síti X napsala, že „ohnisko výhrůžek“ proti ní je podněcováno a rozdmýcháváno „nejmocnějším mužem na světě“. Aniž by Trumpa jmenovala, dodala, že jde o „muže, kterého jsem podporovala a pomohla mu být zvolen.“ Podle Greene „agresivní rétorika, která na mě útočí, historicky vedla ke hrozbám smrti a několika odsouzením mužů, kteří byli radikalizováni stejným typem rétoriky, jaká je na mě namířena právě teď. Tentokrát ze strany prezidenta Spojených států.“
Greene neuvedla žádné konkrétní hrozby, které bezpečnostní firmy obdržely. Prohlásila však, že „jako žena beru výhrůžky od mužů vážně. Nyní mám malou představu o strachu a tlaku, jaký musí pociťovat ženy, které jsou oběťmi Jeffreyho Epsteina a jeho kliky.“ Dále uvedla, že ačkoliv je republikánkou a hlasuje drtivou většinou pro stranickou legislativu, „jeho agresivita vůči mně také podněcuje jedovatou povahu jeho radikálních internetových trollů (mnozí z nich jsou placení), což je pro všechny naprosto šokující.“
Toto obvinění připomíná dřívější tvrzení Trumpa a jeho administrativy o tom, že demokraté využívají „placené herce“ na protestech. Greene později na síti X zveřejnila graf rostoucích průměrných účtů za potraviny, označila to za „konečné varování pro všechny mé republikánské kolegy“ a spojila tlak na životní náklady s hlasováním v Kongresu o zveřejnění dalších Epsteinových souborů příští týden. „Pokud v úterý budete hlasovat NE pro zveřejnění Epsteinových souborů, budete čelit vážnému rozhořčení ze strany Ameriky,“ varovala. „Republikáni nemají podporu u žen a toto je toho perfektní příklad.“
Jedná se o nejnovější eskalaci ve stále hořčí slovní válce s Trumpem, která se točí především kolem zveřejnění vládních dokumentů souvisejících s Jeffrey Epsteinem, což Greene podporuje. Očekává se, že předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson příští týden uspořádá hlasování, které rozhodne o tom, zda bude zveřejněna celá neklasifikovaná komunikace a dokumenty.
Trump na sociálních sítích zuřil, den poté, co ukončil podporu Greene: „Marjorie 'Zrádkyně' Green je ostuda naší SKVĚLÉ REPUBLIKÁNSKÉ STRANY!“ Nazval ji „Bláznivá Marjorie“ a řekl, že podpoří jejího vyzyvatele v příštích volbách, „pokud se objeví ten správný člověk.“ Greene se již dříve vyjádřila, že nikdy nevěřila, že se ocitne v situaci, kdy bude „bojovat za zveřejnění Epsteinových souborů, bránit ženy, které se staly oběťmi znásilnění, a bojovat za odhalení sítě bohatých mocných elit,“ což by mělo vyvolat takové následky.
Spor mezi Greene a Trumpem, který doutnal měsíce, propukl naplno poté, co se kdysi pevná zastánkyně MAGA ocitla v opozici vůči Trumpovi v řadě otázek, včetně vojenské pomoci Izraeli, rozpočtového omezení vlády a takzvaných „Epsteinových souborů.“ To vedlo Trumpa k obvinění, že Greene sklouzla „Daleko Doleva“, a prohlásil, že vše, čeho byl svědkem za poslední měsíce, bylo jen „STĚŽOVÁNÍ, STĚŽOVÁNÍ, STĚŽOVÁNÍ!“
Dodal, že nemůže každý den zvedat telefon „šílející šílenkyni.“ Greene reagovala, že Trumpa podporovala „příliš velkou částí svého drahocenného času, příliš mnoho svými vlastními penězi a bojovala za něj tvrději, i když se téměř všichni ostatní republikáni od něj odvrátili a odsoudili ho.“ Dodala, že „neuctívá ani neslouží Donaldu Trumpovi.“
Tento spor má kořeny v Greenině rostoucí nespokojenosti s Trumpovou politikou, kterou vnímá jako rozmělnění jeho filosofie „Amerika na prvním místě“. Například v červnu se postavila na stranu kritiků MAGA ohledně možných snah USA o změnu režimu v Íránu. Na začátku tohoto měsíce kritizovala svou stranu v pořadu The View, kde popsala Kongres ovládaný republikány jako „ostudu“ za to, že více než měsíc nejednal. Vyzvala ženy, aby se ujaly řízení země, protože obě politické strany selhaly.
Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil, že zahájí právní kroky proti britské veřejnoprávní televizi BBC. Důvodem je způsob, jakým byl sestříhán jeho projev pro dokumentární pořad Panorama. Jeho rozhodnutí přichází poté, co se stanice omluvila, ale odmítla mu vyplatit finanční kompenzaci.
Zdroj: Libor Novák