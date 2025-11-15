UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory

Izrael i nadále porušuje mezinárodní právo tím, že udržuje přísná omezení na dodávky humanitární pomoci do Gazy, kde populace kriticky postrádá jídlo a životně důležité zboží, a to s blížící se zimou. Uvedla to Natalie Boucly, zástupkyně generálního komisaře Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA), během nedávné návštěvy Bruselu. Podle ní je nezbytné, aby celý svět, včetně USA a Evropské unie, zvýšil tlak na izraelskou vládu.
Natalie Boucly uvedla, že UNRWA má připravené zásoby potravin, stanů a dalšího nezbytného materiálu, které by zaplnily až 6 000 nákladních automobilů. Tyto zásoby by stačily k zajištění jídla pro celou populaci Gazy po dobu přibližně tří měsíců.
Boucly upozornila, že tyto kritické zásoby leží mimo Gazu, v Jordánsku a Egyptě, a nemohou se do pásma dostat kvůli trvajícím omezením. Odhaduje, že do zničeného území se dostává jen zhruba polovina (ne-li méně) z denně potřebných 500 až 600 nákladních vozidel.
Jako okupační mocnost podle Boucly Izrael „nedodržuje mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv“. Odkázala přitom na čtvrtou Ženevskou úmluvu a nedávné poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora (ICJ). Soud v něm mimo jiné konstatoval, že Izrael má povinnost zajistit obyvatelům okupovaných palestinských území „základní potřeby každodenního života“.
ICJ ve svém říjnovém rozhodnutí rovněž dospěl k závěru, že Izrael má povinnost spolupracovat s UNRWA. Soud neprokázal tvrzení izraelské vlády o nedostatečné neutralitě UNRWA nebo masivní infiltraci zaměstnanců ze strany Hamásu. Izrael v minulosti přerušil diplomatické styky s agenturou kvůli těmto obviněním. Boucly potvrdila, že nedostala žádný signál, že by Izrael hodlal svou politiku nekomunikace s agenturou změnit.
UNRWA byla založena v roce 1948 s úmyslem být dočasnou agenturou. Téměř o osm desetiletí později však zůstává klíčovým dodavatelem zdravotnických, vzdělávacích a sociálních služeb pro 5,9 milionu palestinských uprchlíků. Boucly zdůraznila, že „nyní není čas, aby se UNRWA zhroutila“, jelikož je nenahraditelná a nikdo by její činnost nedokázal převzít.
V Gaze, kde UNRWA poskytuje školní docházku na několik hodin denně a psychologickou podporu asi 40 000 dětem v provizorních centrech, jsou problémy s dodávkami extrémní. Izraelské předpisy například nedovolují dovézt do Gazy pera a sešity.
Děti v Gaze zažily za poslední dva roky nepředstavitelné trauma – opakované přesuny, ztrátu blízkých, hlad a neustálé bombardování. Boucly varovala, že sirotci z Gazy, kterých jsou tisíce, „nebudou mít co ztratit, pokud pro sebe neuvidí budoucnost“. „Pokud těmto dětem něco nenabídnete... nemůžeme vyloučit další teroristický útok. Nemůžeme vyloučit vytvoření ozbrojených skupin, ani něco mnohem horšího,“ varovala.
Boucly, která zažila trauma Izraelců po útocích ze 7. října 2023, je opatrná ohledně mírového procesu, který se děje „mimo obvyklé nástroje multilateralismu a rámec OSN“. Vyzvala evropské vlády k uplatnění „jiného druhu morálního tlaku na Izrael“ s důrazem na potřebu usmíření, protože „vojenská síla vám nezajistí klidný život“. Zdůraznila, že bez trvalého politického řešení „nebudou žít v míru ani Izraelci, ani Palestinci“.
12. listopadu 2025 16:04
Trump poslal dopis izraelskému prezidentovi. Vyzval ho, aby udělil milost Netanjahuovi
Dánsko se snaží omezit počet žadatelů o azyl především udělováním pouze krátkodobého statusu, což je často citováno jako nejúčinnější opatření zavedené za poslední desetiletí. Před rokem 2015 měli uprchlíci v Dánsku původně povolen pobyt na pět až sedm let, po kterých se jejich povolení k pobytu automaticky stalo trvalým. Pravidla se dramaticky změnila před deseti lety, kdy do Evropy dorazil více než milion lidí prchajících před konflikty, převážně ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku a Eritrey.
Zdroj: Libor Novák