Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách

Do Česka dorazí příští týden sníh. Podle ČHMÚ.cz může přechodně nasněžit i v polohách pod 400 metrů.
Předpověď na pondělí:
Zataženo, ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku místy mlhy. Od severozápadu postupně s deštěm, zpočátku v Čechách, k večeru i na Moravě a ve Slezsku nad 400 m sněžení. V Čechách večer od severozápadu oblačno a místy sněhové přeháňky, pod 300 m smíšené. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, na severozápadě Čech až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, v severozápadní polovině Čech 2 až 5 °C, během odpoledne ochlazování. Slabý, postupně mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s. Později večer při poklesu teplot pod 0 °C a zeslabení větru lokálně možnost tvorby náledí.
Předpověď na úterý:
Polojasno až oblačno, na horách místy, jinde jen výjimečně přeháňky, nad 400 m, zpočátku i níže sněhové. Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C, při slabším větru až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 m/s bude večer slábnout a měnit se na jižní. V noci a ráno lokálně tvorba náledí.
Předpověď na středu:
Většinou polojasno, ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty -1 až -5 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -7 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C. Slabý, přes den místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.
Předpověď na čtvrtek:
Oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Na horách ojediněle sněhové přeháňky. Nejnižší noční teploty 0 až -4 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -7 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C. Slabý, v Čechách přechodně mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od pátku do neděle:
Zataženo až oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na východě srážky četnější. Od středních poloh srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C, při déletrvající malé oblačnosti až -7 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C.
