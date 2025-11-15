Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil

15. listopadu 2025 17:11

Jaroslav Tvrdí
Jaroslav Tvrdík

Posledním zápasem 15. kola fotbalové Chance ligy, kterým se tak uzavřela první polovina základní části tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže, jenž byl zároveň tím posledním před listopadovou reprezentační přestávkou, mezi Plzní a Slavií slibovalo mnohé a mnohého se skutečně fotbalovým fanouškům dostalo. Konečný výsledek 5:3 pro hostující Pražany sám o sobě vypovídá o tom, že se fanoušci opravdu nenudili, nicméně jak to někdy v bojích mezi velkými kluby u nás bývá, nebylo zde nouze o emoce. Kvůli slávistickým dýmovnicím byl krátce po zahájení zápasu duel přerušen a hráči museli na deset minut do kabin, na hrací ploše byl pak k vidění nejen tvrdý souboj a nejedna strkanice, v hledišti došlo ke zranění dvou osob a především ve slávistickém sektoru to pak po zápase vypadalo jako po bitvě. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík už se tak nechal slyšet, že veškeré škody klub uhradí.

Jakkoli úvod tohoto ostře sledovaného nedělního zápasu naznačoval, že by to měl být fotbal kouskovaný neustále vzájemnými naschvály. Jakoby sami hráči cítili, že se na ně přelévají emoce z hlediště. I tam totiž bylo od začátku horko. A to nejen kvůli odpáleným dýmovnicím ve slávistickém sektoru.

Že k něčemu takovému dojde, to už bylo zřejmé ještě před samotným výkopem, jelikož tehdy byl slávistický sektor naprosto prázdný. Jakmile ale sudí Jan Beneš fouknul do píšťalky, aby zahájil utkání, pár slávistických příznivců se rázem ve svém sektoru objevilo a mezi prázdné sedačky se rozhodli naházet dýmovnice, přičemž nejedna z nich skončila i v sektoru domácích. Ti z obav, co bude následovat raději svá místa opustili. Následoval tak ohňostroj, kterému by slušel snad jen silvestrovská noc. Byl z toho akorát velký mlhový mrak, který si sedl na hrací plochu a vzhledem k povětrnostním podmínkám se mu ze hřiště jen tak nechtělo. Rozhodčí tak proto na deset minut přerušil zápas a nejen proto tak první poločas nakonec trval s nastavením více než hodinu.

„Atypické přerušení kvůli snížení viditelnosti na ploše i pro práci videorozhodčího, který neměl dobré záběry,“ uvedl k tomu po zápase pro Oneplay sport sudí Beneš, přičemž k tomu ještě dodal: „Nejprve jsme duel přerušili a zůstali na ploše. Po delší době, kdy jsme viděli, že se situace nelepší, jsme hráče svolali do tepla do kabin, aby neprochladli a nedošlo ke zranění.“

Napjatá atmosféra byla znát na obou stranách diváctva. Během desetiminutové pauzy totiž plzeňští fanoušci počastovali svými urážkami své slávistické protějšky. Právě tato atmosféra jakoby se po návratu hráčů přelila na hrací plochu a než se vstřelil první gól, byly k vidění spíše strkanice a naschvály.

Výsledek slávistického řádění v hledišti: vytrhané sedačky, poškozené sociální zařízení i dva zranění

Až poté, co po zápase všichni opustili Doosan Arenu, se postupně zjišťovalo, jaké škody slávističtí příznivci svým řáděním napáchali. Nezůstalo totiž jen házení šroubů a světlic mezi domácí fanoušky. Správci plzeňského stadionu narazili na vytrhané sedačky, poškození sociálního zařízení nebo polepení plexiskel. Kromě materiálních škod je tu však i skutečnost, že po tomto řádění byli i dva zranění.

„Dlouhodobě se snažíme budovat co nejlepší komfort pro fanoušky, připravovat jim co nejlepší zážitek z návštěvy stadionu. Mrzí nás, že vzniklá situace jim ho hrubě pokazila a místo pozitivních emocí si odnesli takto tristní zkušenost. Je to pro nás naprosto nepřijatelné!“ komentoval vzniklou situaci na stadionu mluvčí plzeňské Viktorie Václav Hanzlík.

Plzeňský web pak dále zmiňuje podrobnosti průběhu nepokojů mezi sektory. „Bohužel jedna ze světlic přilétla mezi viktoriánské fanoušky, následovalo vhazování kovových (šrouby) i jiných předmětů do přilehlých sektorů (především T11 a V14). Registrovali jsme zranění dvou osob, dalších desítky příznivců pak byly nuceny z obavy o svou bezpečnost opustit svá místa, mezi nimi byly i rodiny s dětmi,“ uvádí se na něm.

Západočeský klub také připomíná, že reagovali na podněty z předešlé doby a postarali se tak o kultivaci fanouškovského prostředí v Doosan Areně tím, že odstranil sítě, nainstaloval stupínek pro speakera a zrekonstruoval sociální zařízení. „Před pár lety jsme byli kritizováni za striktní postup při kontrolách právě do sektoru pro hostující fanoušky, od té doby jsme se snažili vyjít maximálně vstříc a dělali konkrétní kroky. Před zápasem se Slavií jsme jako vstřícné gesto umožnili zástupcům Tribuny Sever dřívější instalace choreografie. Pokud má být nedělní zkušenost výsledkem našeho vstřícného přístupu, pak se musíme vážně zamyslet, jak dále pokračovat. Jako klub jsme již domluveni na schůzce se zástupci PČR, kde budeme aktivně diskutovat postupy při takto vzniklých situacích. Prostřednictvím předsedy marketingové komise Jaromíra Hamouze pak budeme iniciovat diskusi na půdě LFA,“ nechal se dále slyšet klubový mluvčí Hanzlík.

V sektoru hostujících příznivců mělo dojít k poškození vybavení takovým způsobem, že škody jsou ve výši až statisíců korun. „V době, kdy je pro nás přízeň každého jednoho fanouška nesmírně důležitá, jsou tyto excesy naprosto nepřijatelné! Jako klub budeme i nadále dělat maximum pro to, aby se fanoušci na stadionu cítili bezpečně, odnášeli si domů jen pozitivní zážitky a rádi se na něj vraceli,“ zakončil své vyjádření mluvčí.

Šéf Slavie Tvrdík už přišel s omluvou i návrhem na zaplacení škod

Reakce na řádění fanoušků Slavie pak přišla i ze strany slávistického klubového vedení, konkrétně od nejvyššího bosse Jaroslava Tvrdíka. Ve svém prohlášení připomněl, že slávisté poslední dobou jsou spíš známí chvályhodnějšími aktivitami. „Není to typická prezentace našich fanoušků, běžně dělají v Edenu radost choreografiemi, které oblétávají svět,“ uvedl konkrétně Tvrdík, jenž se záhy vrátil ke zdržení zápasu způsobeném světlicemi. „Zdržení ze začátku utkání je něco, co si ve fotbalové kultuře nepřejeme.“

Tvrdík prozradil, že se po zápase stihl v této věci zkontaktovat se svým plzeňským protějškem Adolfem Šádkem. „Se šéfem klubu Adolfem Šádkem jsem se spojil a nabídl mu, že Slavia uhradí veškeré škody, které způsobili naši fanoušci. Chceme to řešit spolu s Viktorií Plzeň. Náš klub se takhle prezentovat nemá. Přál bych si, aby fandové hnali Slavii za úspěchem, pomáhali a skandovali. V sektorech mohou být děti, postižení lidé, může to být zdraví ohrožující. Vůbec se mi to nelíbilo,“ neskrýval Tvrdík své rozhořčení v rozhovoru pro Radiožurnál sport.

Vedle úhrady škod slibuje Tvrdík potrestání viníků a není vyloučeno ani zákaz jejich vstupu do Edenu. „Pokud se Plzni podaří identifikovat fanoušky, kteří se nevybíravého chování dopustili, tak jednoznačně. Podobných opatření nejsem zastánce, s fanoušky promluvím. Ale v některých situacích to po dobrém nejde,“ dodal Tvrdík.

Nepokoji v Plzni už se zabývá i policie

Případný zákaz vstupu do Edenu by byl pro slávistické příznivce dost možná tím nejmenším možným trestem. Případem se totiž zabývá už i policie, která jejich řádění vyšetřuje jako trestný čin. Takto je ohodnoceno především použití pyrotechniky, kvůli které se duel přerušil. Co se týče ostatního použití pyrotechniky během zápasu, tak na to se policie dívá jako na přestupky proti veřejnému pořádku.

„Dále mají kolegové z plzeňského městského ředitelství zaevidováno několik případů, které se týkaly zahalování obličejů, čímž rovněž došlo k porušení zákona o právu shromažďovacím. V průběhu utkání pak fanoušci hostí poškodili majetek na stadionu, kdy poničili několik sedaček a nejrůznější plochy pak polepili množstvím samolepek. Tímto jednáním, které je rovněž kvalifikováno jako trestný čin, a to konkrétně poškození cizí věci, se rovněž zabývají kriminalisté,“ uvedla ve svém prohlášení policie.

„Na vysvětlenou bychom chtěli uvést, že činnost Policie České republiky se při fotbalových utkáních soustřeďuje mimo prostory stadionu, neboť ty jsou a priori v gesci pořadatelské/bezpečnostní služby. V případě, že by nebylo z jejich strany s to dostát na stadionu zajištění bezpečnostní situace a byli bychom požádáni o provedení služebního zákroku, pak až vstupují do vnitřních prostor stadionu naše hlídky. Taková situace ale v tomto případě nenastala,“ dodala policie.

Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem

Fotbal, ilustrační fotografie

Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem

Jakoby toho česká fotbalová reprezentace neměla už tak k řešení málo. Jak známo, k ideálnímu rozpoložení má v současnosti hodně daleko. Před měsícem skončil kouč Ivan Hašek a plnohodnotná náhrada za něj je zatím v nedohlednu, výkonnostně na tom Češi nejsou kdovíjak a ani po jeho odvolání a nástupu dočasného stratéga Jaroslava Köstla se na tom nic nezměnilo, což ukázal čtvrteční přípravný zápas s fotbalovým trpaslíkem ze San Marina. Právě během tohoto utkání se navíc zranil záložník Lukáš Provod a nebude tak proto k dispozici do pondělního kvalifikačního duelu s Gibraltarem.
Česká fotbalová reprezentace v těžké depresi. San Marinu byla schopná dát jen jeden gól

Pokud měli čeští fotbaloví fanoušci pocit, že zvláště po nedávných trápeních se Saúdskou Arábií nebo s Faerskými ostrovy už být hůř nemůže, po čtvrtečním přátelském utkání se San Marinem – posledním týmem v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA – poznali, že dno může být ještě hlouběji. Češi se totiž trápí dál i pod dočasným koučem Jaroslavem Köstlem, který národní tým převzal po nedávném vyhazovu Ivana Haška a trápí se takovým způsobem, že právě San Marinu byla schopna vstřelit jen jeden gól a mohla být ráda, že s tímto fotbalovým trpaslíkem neremizovala.

