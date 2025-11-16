Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura

Prezident USA Donald Trump naznačil, že už dospěl k rozhodnutí ohledně dalšího postupu ve Venezuele, a to po sérii brífinků na vysoké úrovni, které se konaly tento týden. Uvedl to v době, kdy Spojené státy nápadně demonstrují svou sílu v regionu.
Během uplynulého týdne proběhly schůzky, na kterých byly prezidentovi předloženy možnosti vojenských operací ve Venezuele, jak potvrdily čtyři zdroje pro CNN. Trump tak zvažuje rizika a potenciální přínosy rozsáhlé kampaně, jejímž cílem by mohlo být sesazení prezidenta Nicoláse Madura. Americká armáda mezitím v rámci operace "Southern Spear" shromáždila v oblasti více než deset válečných lodí a patnáct tisíc vojáků.
Prezident v pátek na palubě Air Force One novinářům sdělil, že se blíží k řešení, které má omezit nelegální migraci a tok drog, a připustil i možnost změny režimu. Na přímou otázku, zda se rozhodl, odpověděl: "Víceméně ano. Nemohu vám říct, co to bude, ale víceméně ano."
Ve středu se s Trumpem sešla úzká skupina poradců, včetně ministra obrany Petea Hegsetha a předsedy Sboru náčelníků štábů generála Dana Cainea. Následně ve čtvrtek proběhlo širší setkání v Situation Roomu s týmem pro národní bezpečnost, kde nechyběl ministr zahraničí Marco Rubio. Během obou porad byly s týmem projednávány různé cíle úderů.
Spektrum možností pro Venezuelu, které bylo Trumpovi předloženo, je široké. Zahrnuje letecké údery na vojenská a vládní zařízení, cílení na trasy pašování drog nebo přímý pokus o odstranění Madura. Dříve se psalo o zvažovaných útocích na zařízení pro výrobu kokainu a na cesty pro přepravu drog přímo na venezuelském území.
Existuje i možnost, že se prezident rozhodne neprovést žádnou akci, přestože nedávno schválil operace CIA v zemi. Zdroje obeznámené se situací uvádějí, že prezident je opatrný ohledně operací, které by mohly selhat nebo ohrozit americké vojáky. Administrativní představitelé však před Kongresem uvedli, že USA v současné době nemají právní oporu pro útoky na pozemní cíle, i když by ji mohly vytvořit.
USA v posledních týdnech posílily námořní síly v Karibiku a provedly nejméně dvacet útoků na údajné lodě s drogami, což je podle oficiálních zdrojů snaha narušit proud narkotik do Ameriky. Největší letadlová loď světa, USS Gerald R. Ford, dorazila do oblasti na začátku týdne. Kromě ní jsou v regionu rozmístěni i křižník, torpédoborce, velitelská loď protiletadlové a protiraketové obrany, obojživelná útočná plavidla a útočná ponorka, celkem přibližně patnáct tisíc vojáků. Na Portoriko, které slouží jako klíčový uzel, bylo nasazeno také deset stíhaček F-35.
Expert Eric Farnsworth ze Střediska pro strategická a mezinárodní studia označil takovéto shromáždění sil za nebývalé co do rozsahu a rychlosti, nejvýznamnější od invaze USA do Panamy v roce 1989. Venezuela v reakci na to ohlásila "masivní mobilizaci" vlastních ozbrojených sil.
Sesazení Madura by mohlo přinést Trumpovi a jeho týmu významné politické body za odstranění autoritářského lídra a nastolení voleného vedení, což by mohlo vést k lepší spolupráci v oblasti migrace a obchodu s ropou. Na druhé straně by vojenský zásah mohl vyvolat chaos, odpor roztříštěné opozice a hrozbu povstání v armádě, což by pro USA představovalo vážné problémy.
Maduro v pátek z Caracasu varoval, že americká intervence by mohla vytvořit "další Gazu," "nový Afghánistán" nebo "znovu Vietnam". Poslal Americe vzkaz, aby "zastavila šílenou ruku těch, kteří nařizují bombardování, zabíjení a přinášejí válku do Jižní Ameriky, do Karibiku." Dodal: "Zastavte válku. Ne válce."
Rozsáhlé vojenské angažmá by navíc mohlo narušit politickou základnu, která Trumpa dovedla k moci díky slibům o omezení amerických válek v zahraničí. Republikánský kongresový pracovník upozornil, že americký lid nevolil Trumpa proto, aby zatáhl USA do dlouhodobého konfliktu v Latinské Americe. Bez trvalé podpory opozice nemůže být tato snaha úspěšná.
Související
Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla
Orbánova tvrzení o vítězství na Trumpově summitu zakrývají rostoucí pochybnosti o jeho moci
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Trump zvažuje rizika a přínosy sesazení Madura
před 1 hodinou
Počasí: Příští týden do Česka přijde sníh. Objevit se může i v nížinách
včera
Německo chystá rázný krok proti Číně: Chce zakázat rizikové technologie
včera
Trump couvá. Kvůli rostoucím cenám ruší některá cla
včera
170 000 dolarů za minutu. Proč je Saúdská Arábie největší překážkou v řešení klimatické krize?
včera
USA Venezuelu vojensky porazí jednoduše. I tak ale může operace skončit katastrofou jako v Afghánistánu
včera
UNRWA: Do Gazy může dorazit 6000 humanitárních náklaďáků. Izrael je dovnitř nepustí, příměří navzdory
včera
Šlágr české fotbalové ligy plné diváckých nepříčetností. Tvrdík se za škody omluvil
včera
Nepříjemnost pro fotbalovou reprezentaci. Proti Gibraltaru nebude moct tým počítat s Provodem
včera
Česká fotbalová reprezentace v těžké depresi. San Marinu byla schopná dát jen jeden gól
včera
Orbánova tvrzení o vítězství na Trumpově summitu zakrývají rostoucí pochybnosti o jeho moci
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Zazněly modlitby za Sněmovnu i dobré vztahy se Slovenskem. Česko se rozloučilo s Dominikem Dukou
včera
Exploze, které roztrhly ruské plynovody, vyvolávají v Evropě rozkoly i po letech
včera
Rusko stále častěji cílí na vlaky: Útoky na ukrajinskou železniční síť se zintenzivňují
včera
Jak se rodí vláda? Ministerské posty mají dostat Metnar a Zůna
včera
Česko se loučí s kardinálem Dominikem Dukou zádušní mší ve Svatovítské katedrále
včera
Evropští ministři obrany v Berlíně slíbili Ukrajině dlouhodobou podporu
včera
BBC odmítla vyplatit odškodné. Trump zahájil právní kroky
včera
Předpověď počasí na sváteční pondělí. Meteorologové naznačili, jak bude
14. listopadu 2025 21:55
Karel III. má 77. narozeniny. Krátce po zásadním rozhodnutí o bratrovi
Velká Británie je jako monarchie zemí některých zvláštních zvyků a dnešek je toho důkazem. Na den přesně před 77 lety se narodil současný král Karel III., ale jeho narozeniny už se letos slavily. Až dlouho po oslavě musel panovník učinit jedno zcela zásadní personální rozhodnutí.
Zdroj: Lucie Podzimková