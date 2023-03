Ruské ostřelování opět zabíjelo civilisty, tvrdí ukrajinské úřady

Ruská žoldnéřská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina do svých řad denně naverbuje 500 až 800 lidí, uvedl na sociální síti telegram zakladatel organizace Jevgenij Prigožin. Do půlky května by n chtěl rekrutovat asi 30.000 bojovníků. Příslušníci Wagnerovy skupiny jsou nasazeni v první linii několikaměsíční bitvy o východoukrajinské město Bachmut.