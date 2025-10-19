Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování

Ruské jednotky stále pomalu postupují na několika úsecích dlouhé frontové linie na Ukrajině. Děje se tak navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmrazení bojů podél stávajících linií. Trump po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu prohlásil, že by obě strany měly „zůstat tam, kde jsou“.
Zdá se, že Rusové mají v úmyslu upevnit své zisky před příchodem zimy, přičemž jejich ofenzívu podporuje intenzivní letecké bombardování. Ukrajinská armáda zaznamenala v pátek rekordních 268 naváděných leteckých bomb, zatímco v posledních týdnech se průměr pohyboval kolem 170 až 180 denně. Tyto bomby, s náloží až 1 500 kilogramů, cílí především na ukrajinské síly a infrastrukturu v blízkosti fronty.
Kromě toho Rusové pokračují v nočních útocích drony a raketami, zejména proti ukrajinské energetické infrastruktuře. V září bylo každý večer vypuštěno v průměru přes 180 dronů, což je více než dvojnásobek oproti začátku roku. Kyjev v posledních dnech připustil, že asi 20 % těchto bezpilotních letounů není zachyceno.
Podle některých analytiků, jako je Dara Massicot z Foreign Affairs, nemá Kreml žádný důvod ke kompromisům. Rusko si totiž vytvořilo nové způsoby, jak efektivně používat drony k ničení ukrajinských vojáků a techniky. Moskva navíc vyvinula lepší rakety a odolnější obrněné systémy a dává více volnosti nižším velitelům v plánování.
Silný tlak zažívají Ukrajinci u Kupjansku v Charkovské oblasti, kde ruské síly postoupily na sever a východ města. To je pod ostřelováním už déle než rok. Ukrajinská armáda potvrdila, že do města proniklo asi 80 ruských vojáků a obránci dělají vše, co je v jejich silách, aby Kupjansk vyčistili. Přestože je situace komplikovaná, úplné obsazení města je podle ukrajinských vojenských bloggerů stále daleko. Také v Charkovské oblasti, blíže k hranici, Rusové ohlásili zisky u Vovčansku.
V Doněcké oblasti pokračují těžké boje v okolí Pokrovsku. Ruské síly se snaží postoupit k severozápadnímu okraji města, zatímco ukrajinská armáda tvrdí, že v rámci série protiútoků získala za poslední dva měsíce v oblasti zpět asi 70 čtverečních mil území. Hlavní velitel ukrajinských sil Oleksandr Syrskyj trvá na tom, že Rusové nemají strategickou iniciativu a dosáhli jen malých pokroků za cenu obrovských ztrát.
Navzdory tomu Rusko získalo za poslední čtyři týdny asi 120 čtverečních mil území. Tyto zisky jsou ovšem spojeny s vysokými ztrátami. Podle odhadu amerického think-tanku CSIS z června dosáhly celkové ruské ztráty na životech více než 950 000, přičemž asi 250 000 ruských vojáků zemřelo. Jen v oblasti Pokrovsku bylo od konce srpna zabito nebo zraněno téměř 14 000 ruských vojáků, jak uvádí ukrajinské velení.
Tváří v tvář těmto obrovským ztrátám mění ruské ministerstvo obrany způsob náboru. V poslední době začaly regiony omezovat štědré náborové bonusy, které měly přilákat dobrovolníky. Podle Institutu pro studium války (ISW) tato praxe naráží na klesající návratnost, což může donutit Kreml k alternativnímu přístupu. ISW naznačuje, že by Rusko mohlo začít s průběžnou mobilizací příslušníků aktivní zálohy, aby udrželo své bojové operace.
Ukrajina mezitím sází na dálkové údery proti ruské energetické infrastruktuře, aby Moskvu přiměla k jednání. Kyjev zvýšil výrobu vlastních řízených střel. Od začátku roku bylo úspěšně zasaženo 45 zařízení v ruském palivovém a energetickém sektoru, což podle průmyslových analytiků narušilo až pětinu ruské rafinační kapacity. Přes všechny ztráty a ekonomické škody Vladimir Putin nejeví žádné známky ochoty souhlasit s příměřím. Jak řekl jeden expert: „Ukrajina nemůže zničit ruskou válečnou kapacitu, zatímco Rusko zřejmě není schopno vojensky porazit Ukrajinu.“
Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří
Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří
