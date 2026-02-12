Ruské úřady nařídily úplné zablokování WhatsAppu. Chtějí dostat uživatele na státem sledované aplikace

Libor Novák

12. února 2026 12:36

WhatsApp
WhatsApp Foto: Pixabay

Ruské úřady nařídily úplné zablokování komunikační aplikace WhatsApp, čímž dále zpřísnily kontrolu nad digitálním prostorem v zemi. Podle mluvčího společnosti Meta, která WhatsApp vlastní, je cílem tohoto kroku přimět více než 100 milionů ruských uživatelů k přechodu na státem vytvořenou aplikaci Max. Ta je kritiky označována za nástroj pro sledování občanů, ačkoliv státní média taková obvinění odmítají.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vysvětlil toto rozhodnutí neochotou společnosti Meta dodržovat normy a litery ruského práva. Podle jeho slov by se Meta mohla na ruský trh vrátit pouze v případě, že začne plnit zákonné požadavky a naváže s úřady dialog. Na otázku ohledně prosazování domácí aplikace Max Peskov odpověděl, že tento „národní messenger“ představuje pro Rusy dostupnou a vhodnou alternativu.

Kromě WhatsAppu zasáhl ruský internetový regulátor Roskomnadzor tento týden také proti aplikaci Telegram. Jako důvod uvedl nedostatečné zabezpečení a odmítání mazat obsah, který úřady považují za kriminální nebo teroristický. Telegram je přitom v Rusku nesmírně populární a podle dostupných informací jej k vzájemné komunikaci na frontě hojně využívají i ruské jednotky bojující na Ukrajině.

Právě omezení Telegramu vyvolalo vlnu stížností mezi proruskými vojenskými blogery, kteří varují, že tyto kroky mohou vážně narušit komunikaci přímo v terénu. Snahy o vytvoření domácí alternativy ke globálnímu internetu a komunikačním platformám však v Rusku sílí již od začátku invaze v roce 2022. Aktuálně je platforma Max masivně propagována prostřednictvím televizních reklam i billboardů.

Zástupci WhatsAppu ve svém prohlášení uvedli, že izolace milionů lidí od soukromé a bezpečné komunikace je krokem zpět, který v konečném důsledku povede ke snížení bezpečnosti obyvatel Ruska. Zdůraznili, že se i nadále snaží dělat vše pro to, aby uživatelé zůstali ve spojení. Ruský úředník Andrej Svincov nicméně označil tvrdá opatření za oprávněná vzhledem k tomu, že Rusko označilo společnost Meta za extremistickou organizaci.

Aplikace Max je kritiky přirovnávána k čínskému WeChatu, protože kombinuje zasílání zpráv s vládními službami, bankovnictvím a ukládáním dokumentů. Od roku 2025 musí být tato aplikace povinně předinstalována na všech nových zařízeních prodávaných v Rusku. Zaměstnanci veřejného sektoru, učitelé i studenti jsou navíc stále častěji nuceni tuto platformu používat pro pracovní i studijní účely.

Zakladatel Telegramu Pavel Durov na omezování služeb reagoval prohlášením, že se stát snaží donutit občany k používání aplikace určené k politické cenzuře. Připomněl přitom neúspěšnou snahu Íránu o podobný zákaz, který občané nakonec dokázali obejít. Podle nezávislých projektů, jako je Na Svyazi, se navíc z ruského registru domén vytrácí stále více populárních zdrojů, včetně YouTube, Instagramu nebo webových verzí západních médií.

Webové stránky a aplikace, které zmizí z národního systému doménových jmen, jsou nyní v Rusku dostupné pouze s použitím virtuální soukromé sítě (VPN). Bez ní se uživatelům při pokusu o připojení zobrazí pouze chyba.  

před 2 hodinami

Po rozsáhlém útoku v Oděse jsou bez proudu statisíce lidí

Rusko WhatsApp







