Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. NATO je v pohotovosti

Libor Novák

8. září 2025 9:23

Ruská armáda
Ruská armáda Foto: Kremlin.ru

NATO je ve stavu pohotovosti, protože Rusko a Bělorusko zahajují vojenské cvičení Zapad 2025. Vzhledem k tomu, že se manévry uskuteční blízko hranic Polska a Litvy, západní spojenci je pečlivě sledují. Cílem je zjistit, jak jsou na tom ruské síly, a zároveň posoudit možné plány budoucích akcí. Cvičení má probíhat od 12. do 16. září a zaměří se na střet se spojeneckými silami.

Sousedé Ruska provádí vlastní vojenské manévry, aby na situaci reagovali. Polsko uskuteční cvičení s názvem Iron Defender-25, kterého se zúčastní 30 000 vojáků. Litva připravuje národní obranné cvičení Thunder Strike. Tarassis 25 se má účastnit deset zemí severní Evropy.

Podle litevského náměstka ministra obrany Tomase Godliauskase bere NATO tato cvičení s nejvyšší vážností. Uvedl, že země, které s Ruskem hraničí, i samotná aliance jsou plně připraveny situaci monitorovat a případně na ni reagovat. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk prohlásil, že Polsko odpoví adekvátním způsobem.

Cvičení Zapad se pořádají zhruba od roku 1999, přibližně každé čtyři roky. Tyto manévry sice Rusko formálně označuje za obranné, ale ty z minulosti vyvolávaly značné znepokojení. V roce 2009 například Rusové simulovali jaderný útok na Varšavu. Cvičení v roce 2021 předcházelo masivnímu přesunu sil, které byly o několik měsíců později použity k útoku na Ukrajinu.

Podle Tomasa Janeliūnase, profesora z univerzity ve Vilniusu, budou západní pozorovatelé pečlivě sledovat jakékoliv náznaky budoucí ofenzivy. NATO ve svém písemném prohlášení uvedlo, že pozorně monitoruje ruské aktivity, avšak nevidí v tuto chvíli bezprostřední hrozbu pro žádného svého člena. Dodalo, že i přesto zůstává ostražité.

Organizátoři Zapad tvrdí, že se cvičení zúčastní pouhých 13 000 vojáků, což je daleko méně než při manévrech v roce 2021. Tehdy se jich zúčastnilo přibližně 200 000. Bělorusko navíc na cvičení pozvalo pozorovatele z členských států NATO. Rusko ale také provádí tři oddělená cvičení s Organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Vytváří tak dojem nižšího počtu vojáků, než se ve skutečnosti zúčastní.

Očekává se, že manévry odhalí, na jaký druh války se Rusko připravuje. Cvičení se uskuteční v Kaliningradu a v Bělorusku poblíž Suwalské úžiny, kritického koridoru mezi Běloruskem a Kaliningradskou exklávou. V obavě z eskalace situace se NATO obává, že by Rusko mohlo provokacemi otestovat reakci aliance. To by mohly být narušení vzdušného prostoru, kybernetické útoky nebo i sabotáže.

Podle analytiků existuje během vojenských manévrů riziko záměny simulace se skutečným útokem. Litevský náměstek ministra Godliauskas však uvedl, že jeho země má prostředky k tomu, aby hrozby rozlišila. Dva drony, které v červenci vstoupily do litevského vzdušného prostoru z Běloruska, vedly k dočasnému uzavření tamního vzdušného prostoru.

