Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem

Uprostřed arktické pustiny, na Wangelově ostrově, který je považován za jeden z nejzachovalejších přírodních klenotů, Rusko potichu buduje novou vojenskou základnu. Tato základna, nazvaná Ushakovskoye, není jen ekologickou hrozbou pro chráněnou oblast, ale nachází se také na území, na které si Spojené státy dělají historický nárok. Tento strategický krok v Arktidě jen asi 300 mil od Aljašky má podle expertů vážné geopolitické důsledky.
Spor o Wangelův ostrov má kořeny v 19. století. I když ho jako první objevil ruský námořník Ferdinand von Wrangel, Spojené státy ho formálně získaly v roce 1881 a na ostrově zřídily provizorní vládu a vyvěsily americkou vlajku. Rusko začalo mít o ostrov zájem až později. V roce 1916 sice car Mikuláš II. vydal prohlášení o svrchovanosti, ale až do roku 1924, kdy ho sovětské síly ilegálně zabraly, ostrov ponechaly bez většího zájmu. Od té doby je ostrov v ruském držení, i přes občasné protesty z Washingtonu. Podle právníků americký nárok na ostrov nadále trvá.
Rusko zřizováním základen na ostrově posiluje svou kontrolu. Ostrov má navíc strategickou polohu, která je jen 300 mil od Aljašky, a okolní moře je bohaté na ropu a zemní plyn. Navíc je v blízkosti významné lodní trasy. V roce 2010 se ruská armáda pustila do projektu „Arktický štít“, v jehož rámci na ostrově postavila vojenskou základnu Ushakovskoye. Ta se stala „špičkou kopí“ ruské expanze v Arktidě.
Součástí základny je moderní radarový systém Sopka-2, který má monitorovat vzdušný prostor v okruhu 350 kilometrů, což mu umožňuje sledovat pohyby amerických a spojeneckých letadel a lodí. Radar je odolný vůči extrémním mrazům a silnému větru. Tyto technologie poskytují Rusku reálné informace a umožňují mu detekovat hrozby. Tím, že Rusko buduje na Arktidě padesát základen, Wrangelův ostrov se stává strategickým bodem pro monitorování arktické oblasti a pro případnou podporu ponorek a bombardérů.
Wangelův ostrov je od roku 2004 chráněnou přírodní rezervací UNESCO, kde se nachází spousta druhů živočichů, jako jsou lední medvědi, pižmoni a migrační ptáci. Přítomnost vojenské základny ale představuje obrovskou hrozbu. Přináší s sebou znečištění, které ohrožuje křehké ekosystémy. I když UNESCO v roce 2018 vyzvalo Rusko, aby zmírnilo dopady svých vojenských operací, výstavba pokračuje.
Americká vláda by se měla k ruské okupaci postavit čelem, protože ilegální ruská přítomnost na historicky americkém území představuje hrozbu pro americkou národní bezpečnost, ale také pro obchod v budoucích, nově vznikajících námořních cestách. Zřízením vojenské základny na sporném území Rusko projevuje imperialistické chování. I když je zjevné, že se Rusko svého nároku na ostrov nevzdá, měli by se Američané do sporu aktivně vložit a využít tuto situaci jako diplomatický nástroj pro jednání s Moskvou.
Související
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny
Rusko , Ruská armáda , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
před 57 minutami
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
před 1 hodinou
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
před 2 hodinami
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
před 3 hodinami
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
před 4 hodinami
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
před 5 hodinami
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
před 6 hodinami
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
před 7 hodinami
Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát
před 7 hodinami
Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi
před 8 hodinami
Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem
před 9 hodinami
OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží
včera
Německo kritizuje von der Leyenovou za plán na vyslání mezinárodních jednotek na Ukrajinu
včera
Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě
včera
OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně
včera
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
včera
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
včera
Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny
včera
Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády
Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.
Zdroj: Libor Novák