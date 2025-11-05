Rusko chce Západ finančně vyčerpat. Kremlem podporovaní hackeři útočí na města i úřady

Libor Novák

5. listopadu 2025 19:50

Hackeři, ilustrační foto
Hackeři, ilustrační foto Foto: Pixabay

Rusko vede proti Západu agresivní válku v takzvané šedé zóně, která sice nezahrnuje přímý vojenský konflikt, ale jejímž cílem je finančně nás vyčerpat. Státem podporovaní hackeři a další aktéři s vazbami na Kreml systematicky útočí na západní města, vládní úřady a podniky, čímž jim způsobují obrovské finanční ztráty. Tyto cílené útoky mají za následek zvyšování nákladů na provoz a pojištění, čímž se prodražuje podnikání v západních zemích, píše Politico.

Jedním z příkladů je opakované kybernetické napadání městské rady v Liverpoolu ze strany hackerské skupiny NoName057(16), která je spojována s ruským státem. Tyto útoky typu Denial of Service (DoS) způsobují značné finanční a politické škody, které představují rozšířené riziko pro jakoukoli společnost s webovou přítomností. Mezi nejničivější kybernetické útoky patřil útok NotPetya v roce 2017, který způsobil ohromující ztráty ve výši zhruba 10 miliard dolarů a zasáhl řadu nadnárodních společností i kritickou infrastrukturu.

Ruská agrese se však zdaleka neomezuje pouze na kyberprostor. Zahrnuje také fyzickou sabotáž kritické infrastruktury a majetku. Došlo k žhářským útokům, včetně útoku na největší polské nákupní centrum, o kterém premiér Donald Tusk následně prohlásil, že byl „definitivně nařízen ruskými tajnými službami“. Byly zaznamenány balíčkové bomby doručené společnosti DHL, zvýšená aktivita dronů v blízkosti evropských obranných výrobních závodů a také série poškození a přerušení podmořských kabelů a plynovodů. Například oprava jednoho poškozeného podmořského datového kabelu stojí obvykle až několik milionů eur.

Ruská agrese vážně ovlivňuje i dopravní sektor. Kvůli narušení vzdušného prostoru drony byly německé a dánské letiště nuceny dočasně uzavřít provoz, což vedlo k odklonění nebo zrušení desítek letů, což je neuvěřitelně nákladné. V oblasti Baltského moře zase rušení a falšování signálů GPS ovlivňuje velké procento komerčních letů. Navíc, ačkoliv za útoky v Rudém moři stojí Hútiové, Rusko a Čína by mohly pomoci útoky zastavit, ale nečiní tak, a místo toho využívají výhody, že jejich plavidla mohou plout bezpečně. To nutí západní lodě plout delší a dražší trasou kolem mysu Dobré naděje.

Jednotlivým zasaženým organizacím a společnostem se sice zatím daří odvracet katastrofické škody, ovšem taková bezohlednost a nebezpečnost útoků znamená, že dříve nebo později dojde ke ztrátám na životech. Finanční ztráty jsou už nyní obrovské. Například vlastníci podmořského elektrického kabelu EstLink 2 utrpěli ztráty ve výši téměř 60 milionů eur po poškození plavidlem Eagle S. Uzavření letiště na několik hodin je také extrémně nákladné.

Většina společností má sice pojištění proti kybernetickým útokům, ale pojištění je udržitelné pouze v případě, že jsou škody ojedinělé. Pokud se stávají systémovými, pojišťovny si již nemohou dovolit nést riziko, nebo musí výrazně zvýšit pojistné. Právě zde spočívá podstata ruské strategie: dělá narušení systematickým. Rusko tak vyčerpává západní zdroje, zvyšuje náklady na provoz podniků, ale i městských rad a vládních orgánů.

I když je Rusko momentálně mimo dosah diplomatických snah o zmírnění, Západ může postavit pevný front. Kromě doslovného „ocelového“ postoje ozbrojených sil by se měly podniky a civilní organizace cvičit a připravovat na možné útoky. Taková příprava by omezila škody, které mohou útoky způsobit. To by snížilo motivaci nepřátelských aktérů útoky vůbec podnikat.

Proto je tak důležité, aby vlády vedly cvičení v šedé zóně za účasti soukromého sektoru. Demonstrace připravenosti by mohla odradit zlověstné aktéry, kteří věří, že mohou vyprázdnit naše pokladny. Navíc by to pomohlo společnostem prokázat zákazníkům a investorům, že jsou schopné ustát jakýkoli scénář, který Rusko vymyslí.

včera

Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje

Ruská armáda, ilustrační fotografie. Komentář

Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění

Ruský postup na východní frontě nabývá nových rozměrů. Bitvy o Pokrovsk na Donbasu a Kupjansk v Charkovské oblasti mohou rozhodnout o dalším osudu ukrajinské obrany. Získání obou měst by Moskvě přineslo pevnější kontrolu nad Donbasem, zlepšilo logistiku a umožnilo tlak na aglomeraci Slovjansk–Kramatorsk. Strategický průlom by však nenastal, cesta na Kyjev ani k hranicím NATO by zůstala pro Rusko nedosažitelná.
Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025) Komentář

Trump nemůže vyjednat s Ruskem mír na Ukrajině, dokud nepochopí jednu věc

Ruský prezident Vladimir Putin znovu odhalil, jak hluboko je v ruské politice zakořeněna víra ve válku jako přirozený stav existence. Jeho slova o „válečných genech“ vycházejí z ideologického rámce, který propojuje náboženství, mytologii a militarismus do jednotné doktríny. Jeho světový názor, utvářený od Krymu přes Stalingrad až po dnešní Ukrajinu, činí z války morální povinnost a z kompromisu slabost. Západ – a zejména Donald Trump – tak stojí tváří v tvář mocnosti, pro niž není cílem mír, ale boj za ruskou civilizaci.

Rusko Hackeři

Aktuálně se děje

před 17 minutami

před 1 hodinou

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny

Poslanci Poslanecké sněmovny ve středu zvolili Tomia Okamuru (SPD) do funkce předsedy dolní komory Parlamentu. Okamura získal v tajné volbě 107 hlasů ze 197 odevzdaných, čímž těsně překonal potřebnou většinu. Jeho protikandidát, lidovec Jan Bartošek, získal podporu 81 poslanců, avšak neuspěl. Zvolením předsedy se uzavřel první zásadní bod ustavující schůze a nově vznikající koalice tak prosadila svého klíčového kandidáta.

před 1 hodinou

Schůze Poslanecké sněmovny

Znám ho ze nejdéle. U nás SPD nikdo nevolí, Tomio je labilní bezpečnostní hrozba, varoval Hayato Okamura

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura pronesl v Poslanecké sněmovně emocionální a nečekaně osobní projev, ve kterém důrazně varoval své kolegy před volbou jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury, do pozice předsedy dolní komory parlamentu. Hayato Okamura neváhal Tomia označit za „vážnou bezpečnostní hrozbu“ a zpochybnit jeho morální pevnost i osobní stabilitu.

před 3 hodinami

Schůze Poslanecké sněmovny Prohlédněte si galerii

Proti Okamurovi se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny pokračuje ve středu volbou nového předsedy dolní komory. Nová koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů, která se opírá o většinu 108 poslaneckých hlasů, prosazuje do čela Tomia Okamuru, šéfa hnutí SPD. Jeho protikandidátem je lidovec Jan Bartošek. Volba, která by měla potvrdit politickou dohodu nové koalice, vyvolala ostrou kritiku a varování ze strany poslanců končící vládní pětikoalice. Schůze byla na úvod zahájena minutou ticha za zesnulého kardinála Dominika Duku.

před 4 hodinami

Přípravy na COP30

Konference, která ve světě nemá obdoby. Na COP30 míří vědci, aktivisté, obránci i domorodci z celého světa

Do brazilského města Belém míří z různých směrů několik lodních flotil, které tvoří domorodí lídři, ekologičtí aktivisté a obránci lesů. Jejich cílem je zajistit, aby se nadcházející klimatický summit COP30 stal událostí, která se bude lišit od autoritářských a korporacemi ovládaných konferencí minulosti, jako byly Dubaj a Ázerbájdžán. Cestovatelé, kteří se plaví na palubě lodí sloužících zároveň jako ubytování, usilují o to, aby Brazílie dodržela slib a dala fundamentální roli občanské společnosti v tlaku na ambicióznější klimatická jednání.

před 4 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa projevuje před středečním slyšením u Nejvyššího soudu velkou sebedůvěru, že soudci potvrdí jeho rozsáhlé pravomoci uvalovat cla. Přesto se poradci Bílého domu po celé týdny připravovali na „Plán B“ pro případ, že soud rozhodne proti Trumpově snaze využít k tarifům Zákon o mezinárodních mimořádných ekonomických pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Tyto tarify tvoří základ jeho ekonomické agendy v druhém funkčním období a Bílý dům je považuje za klíčový nástroj k tlaku na obchodní partnery.

před 5 hodinami

Aktualizováno před 5 hodinami

před 6 hodinami

Viktor Orbán

Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

před 6 hodinami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Plakát k filmu Deník Shopaholičky.

Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky

„Štěstí si za peníze nekoupíš, ale nové boty ano!“ hlásá Barbora Seidlová coby hlavní hrdinka v nové romantické komedie režisérky Evy Toulové s názvem Deník shopaholičky. Hvězdně obsazený snímek ze světa nakupování, slev a výprodejů vstoupí do kin 11. prosince 2025. Na první záběry z něj se ale můžete podívat už nyní:

před 10 hodinami

Zohran Mamdani

Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

O triumfu Zohrana Mamdaniho, nově zvoleného starosty New Yorku, který slavil v přeplněném sále Brooklyn Paramount Theater, se hovoří jako o důsledku promyšlené strategie progresivního křídla demokratů. Krátce po skandálu, který se dotkl hlavního sponzora tehdejšího starosty Erica Adamse, se v listopadu 2023 sešla v Long Island City tajná skupina politiků a aktivistů. Setkání, které zorganizovala platforma Working Families Party (WFP), bylo motivováno snahou najít způsob, jak porazit nenáviděného starostu.

před 11 hodinami

Zohran Mamdani

Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra

Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.

před 11 hodinami

Zřícení letadla v Louisville

Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo

Na letišti v Louisville v Kentucky došlo k tragické havárii nákladního letadla UPS, při které zahynulo nejméně sedm lidí. Guvernér státu Kentucky uvedl, že k nehodě došlo v úterý večer, když nákladní letadlo startovalo z mezinárodního letiště Louisville Muhammad Ali. Nejméně dalších jedenáct osob utrpělo při explozi, k níž došlo kolem 17:15 místního času, zranění. Nad místem neštěstí se valil hustý dým.

před 13 hodinami

včera

včera

Polsko, ilustrační foto

Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost

Po více než třiceti letech nepřetržitého růstu se Polsko ocitá na zásadní křižovatce. Země, která se po roce 1989 potýkala s hyperinflací a úpadkem průmyslu, dnes patří do elitního klubu ekonomik s hrubým domácím produktem přesahujícím bilion dolarů. Tento „polský zázrak“ je ovšem výsledkem globálního ekonomického systému, jehož stabilita se v posledních letech dramaticky zpochybňuje.

včera

včera

Policie obvinila vězně z vraždy. Kolegu v cele uškrtil

Policie obvinila jednoho z vězňů v případu vraždy, která se v minulém týdnu stala v plzeňské věznici. Potvrdila také informace, že pachatel oběť uškrtil. Vyšetřování případu pokračuje. 

Zdroj: Jan Hrabě

