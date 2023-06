Rusko lže, nevěří mu ani jeho vlastní vojáci, říká dezertér

Dmitrij serveru BBC prozradil, že útěk z Ruska pouze s malým batohem na zádech byl jeho poslední možností. Sloužil coby poručík ruského letectva a zastával pozici navigátora bojového vrtulníku v Pskovské oblasti v severozápadním Rusku.

Letectvo se pokusil opustit už v lednu 2022. V době zahájení ruské invaze na Ukrajinu ale stále neměl potřebné dokumenty, přesto nadále usiloval o propuštění ze služby a chtěl se vyhnout tomu, aby byl poslán bojovat na Ukrajinu.

Podle serveru je jedním z mála známých sloužících vojenských důstojníků, kteří uprchli ze země, aby se vyhnuli odvodu na Ukrajinu. Ačkoliv podle svých slov ve válce nebojoval, tuto informaci se serveru ověřit nepodařilo.

"Jsem vojenský důstojník, mou povinností je chránit svou zemi před agresí. Nemusím se stát spolupachatelem zločinu. Nikdo nám nevysvětlil, proč tato válka začala, proč jsme museli útočit na Ukrajince a ničit jejich města?" ptá se.

Náladu v armádě popisuje jako smíšenou. Někteří muži válku podporují, říká, někteří jsou proti ní. Jen velmi málo lidí ale prý věří, že bojují za ochranu Ruska před skutečným nebezpečím. Právě na tom ale staví Ruskem proklamované tvrzení, kterým válku obhajuje. Kreml dlouhodobě uvádí, že byl nucena uchýlit se ke "zvláštní vojenské operaci", aby zabránil útoku proti Rusku.

Morálku mezi ruskými vojáky sráží nízké platy. Mišov tvrdí, že zkušení důstojníci letectva stále dostávají svůj předválečný smluvní plat až 90 000 rublů (24 tisíc korun). A to v době, kdy jsou noví rekruti lákáni do armády s příslibem platu ve výši 204 000 rublů (54 tisíc korun).

Podotýká také, že ačkoliv se postoje k Ukrajině mohou mezi vojáky lišit, nikdo v armádě nevěří oficiálním zprávám o tom, že věci na frontě jdou dobře nebo že jsou ztráty nízké. "V armádě nikdo nevěří úřadům. Vidí, co se skutečně děje. Nejsou to civilisté sedící u televize. Armáda nevěří oficiálním zprávám, protože prostě nejsou pravdivé," dodal.

Rusko přitom od prvního dne války tvrdilo, jak se situace vyvíjí dobře a že ke ztrátám nedochází. Podle dezertéra to nebyla pravda, protože osobně znal některé vojáky, kteří byli zabiti. Před válkou měla navíc jeho jednotka 40 až 50 letadel. V prvních dnech po zahájení ruské invaze bylo šest sestřeleno a tři zničeny na zemi.

V lednu tohoto roku mu bylo sděleno, že namísto propuštění z armády bude poslán "na misi". Uvědomil si, že by to mohlo znamenat jen jednu věc, chtějí ho převelet na Ukrajinu. Uchýlil se proto k pokusu o sebevraždu a doufal, že to povede k jeho vyřazení ze zdravotních důvodů. Ale nestalo se tak.

"Neodmítal jsem sloužit v armádě jako takové. Posloužil bych své zemi, kdyby čelila skutečné hrozbě. Pouze jsem odmítal být spolupachatelem zločinu. Kdybych nastoupil do helikoptéry, vzal bych život přinejmenším několika desítkám lidí. Nechtěl jsem to dělat. Ukrajinci nejsou naši nepřátelé," říká.

Rozhodl se proto utéct do Litvy. Co s ním bude dál neví, zpět do Ruska se ale vrátit nechce. Rád by začal nový život v EU.