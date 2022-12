Rusko na Ukrajině přišlo o více než 100.000 vojáků a 3000 tanků, tvrdí Kyjev

Jestli kdy nějaký vůdce zosobňoval svou zemi, je to Volodymyr Zelenskyj, píše americká CNN ve své analýze nynější cesty ukrajinského prezidenta do Spojených států. Nezlomný, vzdorující civilista donucený obléct se do vojenského při své středeční návštěvě Washingtonu několikrát děkoval za pomoc, které se Ukrajině do USA dostává.