Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety

Rusko a Bělorusko zahájily společné vojenské cvičení s názvem Zapad na pozadí rostoucího napětí v regionu. Tyto manévry probíhají na běloruském vojenském cvičišti Borisov a slouží k nácviku obranného scénáře proti fiktivní západní invazi. Ačkoli jsou cvičení ve srovnání s rokem 2021 menšího rozsahu, přesto budí pozornost západních zemí.
Na cvičišti Borisov mohl respondent serveru The Guardian pozorovat, jak ruské a běloruské síly nacvičují obranu proti předpokládané invazi. Nad hlavami mu řvaly stíhačky, tanky ostřelovaly dřevěné modely domů a drony zasahovaly cíle.
Poté vojáci vpadli do vesnice, aby vztyčili ruské a běloruské vlajky nad „osvobozenou“ vesnicí. Cvičení probíhají v době zvýšeného regionálního napětí. Ruské drony nedávno narušily vzdušný prostor Polska a Rumunska.
Letošní cvičení Zapad je výrazně menší než cvičení v roce 2021, kterého se zúčastnilo přibližně 200 tisíc vojáků. Důvodem je, že Rusko je vázáno válkou na Ukrajině, a má nedostatek personálu.
Západní země nicméně tyto manévry pozorně sledují. Cvičení Zapad 2021 totiž posloužilo Vladimiru Putinovi jako krytí pro přesun vojsk a techniky směrem na západ, několik měsíců před zahájením invaze na Ukrajinu.
Pro běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka přichází cvičení v citlivou dobu. Běloruský vůdce se nedávno snažil o sbližování s administrativou Donalda Trumpa. Minulý týden si dokonce zajistil omezené uvolnění amerických sankcí poté, co propustil více než 50 vězňů, včetně jedné britsko-běloruské občanky.
Lukašenko se snaží cvičení Zapad bagatelizovat a tvrdí, že mají výhradně obranný charakter a odehrávají se hluboko vnitrozemí, mimo hranice NATO. Napětí s Polskem ale roste. Polsko totiž minulý týden kvůli incidentu s dronem uzavřelo klíčový hraniční přechod s Běloruskem, což znamená vážnou ekonomickou ránu pro Lukašenka, který je závislý na této trase pro tranzit zejména čínského zboží.
