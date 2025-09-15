Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety

Libor Novák

15. září 2025 13:48

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Rusko a Bělorusko zahájily společné vojenské cvičení s názvem Zapad na pozadí rostoucího napětí v regionu. Tyto manévry probíhají na běloruském vojenském cvičišti Borisov a slouží k nácviku obranného scénáře proti fiktivní západní invazi. Ačkoli jsou cvičení ve srovnání s rokem 2021 menšího rozsahu, přesto budí pozornost západních zemí. 

Na cvičišti Borisov mohl respondent serveru The Guardian pozorovat, jak ruské a běloruské síly nacvičují obranu proti předpokládané invazi. Nad hlavami mu řvaly stíhačky, tanky ostřelovaly dřevěné modely domů a drony zasahovaly cíle.

Poté vojáci vpadli do vesnice, aby vztyčili ruské a běloruské vlajky nad „osvobozenou“ vesnicí. Cvičení probíhají v době zvýšeného regionálního napětí. Ruské drony nedávno narušily vzdušný prostor Polska a Rumunska.

Letošní cvičení Zapad je výrazně menší než cvičení v roce 2021, kterého se zúčastnilo přibližně 200 tisíc vojáků. Důvodem je, že Rusko je vázáno válkou na Ukrajině, a má nedostatek personálu.

Západní země nicméně tyto manévry pozorně sledují. Cvičení Zapad 2021 totiž posloužilo Vladimiru Putinovi jako krytí pro přesun vojsk a techniky směrem na západ, několik měsíců před zahájením invaze na Ukrajinu.

Pro běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka přichází cvičení v citlivou dobu. Běloruský vůdce se nedávno snažil o sbližování s administrativou Donalda Trumpa. Minulý týden si dokonce zajistil omezené uvolnění amerických sankcí poté, co propustil více než 50 vězňů, včetně jedné britsko-běloruské občanky.

Lukašenko se snaží cvičení Zapad bagatelizovat a tvrdí, že mají výhradně obranný charakter a odehrávají se hluboko vnitrozemí, mimo hranice NATO. Napětí s Polskem ale roste. Polsko totiž minulý týden kvůli incidentu s dronem uzavřelo klíčový hraniční přechod s Běloruskem, což znamená vážnou ekonomickou ránu pro Lukašenka, který je závislý na této trase pro tranzit zejména čínského zboží.

Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti

Evropská unie

Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.

