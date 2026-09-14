Rusko poslalo pokusem o útok na vlak s Johnsonem Západu vzkaz. Nebojíme se, vzkázala Kremlu Kallasová

Ruský dron zasáhl osobní vlak v těsné blízkosti ukrajinsko-polské hranice krátce poté, co místem projela kolona s vysokými západními představiteli. Podle ukrajinských železnic mohl být terčem útoku právě předchozí vlak s delegací. Ve vlakové soupravě cestoval mimo jiné bývalý britský premiér Boris Johnson či bývalý šéf CIA David Petraeus. Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci Kaja Kallasová označila tento čin za jasný vzkaz západnímu světu.
Kallasová zdůraznila, že Evropská unie se nenechá zastrašit a musí pokračovat v podpoře napadené země. Podle jejích slov je cílem podobných útoků přimět západní spojence k ústupu a oslabit jejich odhodlání pomáhat Kyjevu. Šéfka unijní diplomacie promluvila na okraji arktické konference ve Finsku. Uvedla, že správnou reakcí Západu je přesný opak toho, o co se Moskva snaží, tedy podpora Ukrajiny bez strachu z ruských hrozeb.
K vyjádření Kallasové se podle The Guardian připojil i její mluvčí, který nejnovější ruské údery u hranic s Polskem ostrým způsobem odsoudil. Připomněl nedávné rozhodnutí Evropské unie schválit další finanční tranši ve výši 6,1 miliardy eur z celkového úvěrového balíku. Zástupce unijní diplomacie zdůraznil, že Unie podniká konkrétní kroky k lepšímu vybavení ukrajinské armády. Evropské společenství je podle něj pevně odhodláno bránit právo Ukrajiny na obranu před ruskou agresí.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot prohlásil, že útoky mají za cíl zastrašit Evropany, odradit je a především je rozdělit. Podle ukrajinského provozovatele železnic jel vlak s diplomaty v předstihu oproti běžnému letovému řádu, což zřejmě zabránilo přímému zásahu. Společně s Borisem Johnsonem a Davidem Petraeusem byl v soupravě přítomen také bývalý švédský premiér Carl Bildt a další bezpečnostní poradci. Ruský úder se tak odehrál jen krátce po průjezdu této významné delegace.
Během nočních útoků po celé Ukrajině použila ruská armáda více než 450 dronů a raket. Údery si vyžádaly nejméně šest lidských životů a více než čtyři desítky zraněných. Ukrajinské letectvo oznámilo, že se mu podařilo zneškodnit 405 bezpilotních prostředků a čtyři střely. Zvláště těžce zasažena byla západní část Ukrajiny, která bývá obvykle klidnější než hlavní město nebo východní frontová linie.
Situace na západě Ukrajiny vyvolala poplach i na polské straně hranice, kde byly aktivovány sirény a varovné systémy. K incidentu došlo v době, kdy v Bruselu zasedali diplomati Evropské unie k jednání o prodloužení sankčních seznamů. Tyto unijní sankce se vztahují na více než 2 600 ruských jednotlivců a subjektů podporujících válečné úsilí Vladimira Putina. Omezení měla vypršet a jejich prodloužení brzdil spor o vyškrtnutí jedné z osob ze seznamu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se k situaci vyjádřil prostřednictvím platformy Telegram. Uvedl, že Ukrajinci bojují každý den za to, aby se podobné údery nerozšiřovaly dále do Evropy. Podle jeho slov nasazují obyvatelé Ukrajiny vlastní životy, aby zabránili další expanzi agrese. Zdůraznil také, že obrana ukrajinského území je klíčová pro bezpečnost celého evropského kontinentu.
Železniční společnost Ukrzaliznycja potvrdila, že útoky zasáhly přímo civilní soupravu určenou pro cestující. K incidentu došlo v bezprostřední blízkosti hranic s Polskem na trati, kterou často využívají zahraniční delegace. Vlak s předními západními představiteli opustil stanici dříve díky operativní změně jízdního řádu vyvolané neustálou hrozbou ruských náletů. Druhá souprava s dalšími diplomaty se v době zásahu nacházela nedaleko v hraniční stanici.
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Zdroj: Libor Novák