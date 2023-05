Ruští náboráři navštěvují mešity a imigrační úřady, aby tam verbovali, jak píše Evropská pravda, je to uvedeno v pondělní zpravodajské zprávě britského ministerstva obrany. Tádžicky a uzbecky mluvící zaměstnanci imigračních služeb se běžně snaží najímat migranty.

Podle Radia Svobodná Evropa náboráři lákají migranty nabídkou bonusů v hodnotě 2 390 amerických dolarů a měsíčním platem až 4 160 amerických dolarů za registraci do ruské armády. Navíc, tito náboráři slibují zrychlený proces získání ruského občanství, což by trvalo migrantům obvykle pět let, ale s jejich pomocí by to mohlo být zkráceno na jeden rok.

Tito rekruti budou s největší pravděpodobností posláni do války na Ukrajině, kde je počet obětí extrémně vysoký, uvádí se v přehledu.

Ruské ministerstvo obrany se snaží naplnit svůj cíl naverbovat 400 000 lidí k účasti v nepřátelských akcích na Ukrajině a nábor pracovních migrantů je jednou z částí tohoto úsilí.

Ruské úřady zřejmě chtějí co nejvíce oddálit jakoukoliv další obecnou povinnou mobilizaci, aby minimalizovaly nespokojenost ve společnosti. Nedávná zpráva britských zpravodajských služeb naznačila, že zrušení oslav Dne vítězství v několika regionech Ruska může svědčit o rostoucím pocitu ohrožení u ruského vedení v důsledku nedávných útoků dronů.