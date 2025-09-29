Evropské země čelí rozhodujícímu momentu, ale zároveň se jim otevírají nové příležitosti. Shodli se na tom ministři z Německa, Francie a Polska v reakci na nedávné incidenty a vojenskou situaci. Rusko podle nich selhává, dělá jednu chybu za druhou a jeho jednání, jako jsou narušení vzdušného prostoru, vede k tomu, že se Evropané semknou v jednotné reakci.
Německý ministr financí Johann Wadephul souhlasí, že Rusko „selhává, dělá jednu chybu za druhou“. Poznamenal, že ačkoliv Rusko po léta jednalo méně viditelnými způsoby, nedávné incidenty, jako jsou narušení suverenity, jsou pro všechny strany – včetně krajně pravicové AfD – neobhajitelné. To mělo za následek, že se lidé shromáždili za jednotnou odezvou.
Podobně se vyjádřil i francouzský ministr Jean-Noël Barrot, který uvedl, že v „duchu Evropanů se něco mění“. Rusko podle něj selhává vojensky, ekonomicky i politicky. Za poslední tři roky „nepostoupilo na frontové linii“ a jeho ekonomika se „hroutí“. Francouzská reakce na vniknutí dronu do Polska byla jasným projevem podpory a solidarity.
Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski na Varšavském bezpečnostním fóru vysvětlil, proč považuje nedávné vniknutí ruských dronů do Polska za „záměrný čin ze strany Ruska“. Uvedl, že drony pocházely z jednoho místa, které bylo odlišné od těch, jež mířily na Ukrajinu. Navíc se jednalo o jiný mix dronů – byly neozbrojené, ale s přídavnými palivovými nádržemi namísto hlavic.
Podle Sikorského zřejmě bylo cílem „otestovat nás, aniž by skutečně způsobili válku“. Ocenil spojeneckou reakci a dodal, že Rusové udělali další chybu. Domnívali se, že Evropu rozdělí, že reakce bude bázlivá a povede k oslabení podpory Ukrajiny. Opak se však stal pravdou.
Související
Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu
Pravá tvář Ruska, hodnotí Zelenskyj nejnovější útok na Kyjev. Zemřela i malá dívka
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři
před 1 hodinou
Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu
před 1 hodinou
Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu
před 2 hodinami
EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu
před 2 hodinami
Trump se dnes setká s Netanjahuem. Dotáhneme to, tvrdí
před 3 hodinami
Politico: EU jak ji známe už neexistuje. Putin a Trump ji tlačí k radikální proměně
před 4 hodinami
Proruské vlivy nepomohly: Ostře sledované volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
před 5 hodinami
Po letech míru vyvolá krvavou válku s tisíci mrtvých. Co se stalo s Netanjahuem?
před 6 hodinami
Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny
před 7 hodinami
Chladné počasí v novém týdnu. Hrozí přízemní mrazíky, na horách může sněžit
včera
Vyhrocená superdebata: Fiala a Havlíček do sebe šili, dva lídři odmítli označit Rusko za agresora
včera
Trump pošle pozvánku do Británie. Nemusí ji ale obdržet král Karel
včera
Disciplinárka řešila Priskeho návštěvu u sudích. Trenér odešel bez trestu, Sparta mluví o zákulisním boji
včera
Nebylo to naposledy. Obchody se letos ještě zavřou, vyplývá to ze zákona
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ne vládě extremistů. Minář s Milionem chvilek zaplnil Staroměstské náměstí
včera
Muska štve, že ho spojují s Epsteinem. Pozvání jsem odmítl, vzkazuje
včera
Přes pět tisíc nemocných za pár dní. Covid i tak není tím postrachem, co býval
včera
Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše
včera
ANO může volit i více než třetina voličů. Uspěje maximálně sedm uskupení
včera
Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu
Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?
Zdroj: Jakub Jurek