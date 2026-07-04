Rusko shání vojáky kde se dá. Nově posílá na frontu mladé studenty

Ruská federace se při snaze kompenzovat narůstající ztráty na ukrajinské frontě začala masivně spoléhat na studenty vysokých, technických a odborných škol. Nová rozsáhlá kampaň, která se rozběhla na začátku letošního roku, se zaměřuje především na ty mladé lidi, kteří mají studijní problémy nebo uvažují o přerušení výuky.
Cílem je získat lidské zdroje pro pokračování válečného úsilí, které již vstupuje do svého pátého roku. Hlavním lákadlem náboru se staly jednotky bezpilotních letounů, jež jsou studentům prezentovány jako elitní, technicky pokročilá a relativně bezpečná cesta, jak projít válečným konfliktem mimo dosah nejhorších bojů.
Mezi prvními potvrzenými obětmi z řad studentů je třiadvacetiletý Valerij Averin, který vyrůstal v sirotčinci na východní Sibiři a před podpisem kontraktu byl v posledním ročníku Burjatské republikové stavební technické školy. Podle jeho pěstounky Oksany Afanasjevové studoval drony tři měsíce, ale armáda ho přesto nasadila do čelního pěchotního útoku, ačkoliv předtím nikdy nesloužil v armádě.
Averin původně své rodině tvrdil, že odjíždí vydělávat peníze pro internetový obchod Wildberries, a o jeho vojenské smlouvě se pěstounka dozvěděla až zpětně. Na začátku dubna jí zatelefonoval, že odjíždí na místo bez signálu a že bude v pořádku. O týden později, 8. dubna, však zahynul při minometném úderu nedaleko okupovaného Luhansku.
Podobný osud potkal osmnáctiletého Vladislava Gorbunova z malého města Uneča u ukrajinských hranic, který studoval stavbu a údržbu železnic na státní technické škole. Gorbunov podepsal smlouvu a zemřel 6. dubna, pouhé čtyři měsíce poté. Nejdříve byl zařazen k útočné pěchotě a teprve později převelen k operátorům dronů. Dalším padlým je osmnáctiletý Rakhim Abdullin, který studoval svářečství na hornické fakultě v Kumertau.
Studijní výsledky neměl dobré, a proto pouhé dva týdny po svých osmnáctých narozeninách podepsal v lednu armádní kontrakt. Jeho matka Elena uvedla, že se k dronovým silám přihlásil, protože to považoval za bezpečnou variantu. Ukázalo se však, že operátoři působí přímo na frontové linii a sdílejí rizika s útočnými jednotkami. Abdullin zemřel 13. března.
Tito tři mladíci jsou součástí bilance 230 407 ruských vojáků a důstojníků, jejichž úmrtí se stanici BBC podařilo spolehlivě ověřit na základě analýzy hřbitovů, památníků, vládních registrů a nekrologů. Skutečný počet mrtvých je však podle vojenských expertů mnohem vyšší, přičemž analýza otevřených zdrojů zachycuje přibližně 45 až 55 procent celkového stavu. To by znamenalo reálný počet ruských padlých mezi 417 000 a 509 500.
Britská zpravodajská služba GCHQ v květnu odhadla toto číslo na téměř půl milionu. Ztráty na ukrajinské straně jsou rovněž vysoké. Prezident Volodymyr Zelenskyj naposledy v únoru 2026 přiznal 55 000 mrtvých vojáků a velké množství pohřešovaných. Anonymní ukrajinský web odhaduje ukrajinské vojenské ztráty na 213 000 mrtvých a nizozemská vojenská zpravodajská služba uvádí celkový počet ukrajinských mrtvých, zraněných a pohřešovaných kolem půl milionu.
Ruské úřady prezentují službu u nově vzniklých jednotek bezpilotních systémů jako dobrovolnou a moderní alternativu. Ruský ministr obrany Andrej Belousov v listopadu 2025 prohlásil, že tyto síly budou vyhledávat zejména zájemce mladší 35 let, protože mladá generace je vnímavější vůči novým technologiím a rychlostem.
Během několika týdnů po tomto prohlášení se na vzdělávacích institucích po celém Rusku rozběhly náborové schůzky. Do konce února našla BBC důkazy o náborových aktivitách na nejméně 95 univerzitách a vysokých školách a v dubnu studentská publikace Groza uvedla, že kontrakty pro dronové síly propagovalo téměř 270 vzdělávacích institucí.
Nabídka pro studenty je pečlivě formulována tak, aby byla atraktivní. Je jim slibováno, že mohou podepsat smlouvu na pouhý jeden rok včetně výcviku, získají vysoké finanční částky, osvojí si cenné technické dovednosti a následně se vrátí ke svému studiu.
Některé univerzity slibují dodatečné výhody, jako jsou jednorázové finanční bonusy, místa financovaná ze státního rozpočtu, snazší přijetí k navazujícímu postgraduálnímu studiu nebo lepší ubytování na kolejích. V Moskvě distribuované letáky uvádějí, že dobrovolníci mohou v prvním roce získat nejméně pět milionů rublů.
Právníci a aktivisté v oblasti lidských práv však varují, že tyto sliby nemusí být vymahatelné. Od dekretu prezidenta Vladimira Putina o částečné mobilizaci ze září 2022 jsou totiž všechny vojenské kontrakty fakticky automaticky prodlužovány až do oficiálního ukončení mobilizace, takže je vysoce nepravděpodobné, že by nováček mohl po roce armádu opustit.
Ministerstvo obrany sice staví nábor na argumentu, že operátoři pracují v bezpečí dál od fronty, jenže drony se staly klíčovým prvkem války a jejich operátoři jsou pro obě strany prioritními cíli. Podle analýzy BBC a webu Mediazona bylo od začátku invaze v únoru 2022 prokazatelně zabito nejméně 920 ruských operátorů dronů, což je číslo srovnatelné se ztrátami u dělostřelectva, které patří k nejvíce exponovaným složkám. Skutečný počet bude kvůli limitům veřejných zdrojů opět vyšší.
Navíc neexistuje záruka, že student u dronových sil skutečně skončí, protože o vhodnosti rekruta rozhoduje výhradně ministerstvo obrany, které ho v případě neúspěchu může převelet k jinému útvaru. Vedle finančních pobídek a vlasteneckých apelů čelí studenti v některých případech také nátlaku. Cílem se stávají hlavně ti, kterým hrozí vyloučení ze školy nebo uvažují o akademické dovolené. Na jedné z vysokých škol v Novosibirsku byl ředitel nahrán, jak studenty odmítající podepsat smlouvu označuje za zbabělce.
Některé instituce zřejmě dostaly pevné náborové kvóty. Bývalý poradce rektora Dálněvýchodní federální univerzity uvedl, že škola měla v únoru za úkol poslat do války 32 studentů. Univerzita toto tvrzení popřela a označila ho za podvrh s tím, že pouze podporuje ty studenty, kteří se pro kontrakt rozhodli dobrovolně. Zaměření Ruska na akademickou půdu ukazuje, jak se válečné úsilí integruje do civilních institucí a odborných škol.
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Zdroj: Libor Novák