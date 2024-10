Rusko trpí zásadním nedostatkem lidí. Plánuje náhradu vojenské služby

Podle ruské redakce BBC bylo mezi 15. srpnem a 15. zářím na největších ruských pracovních portálech zveřejněno přes 90 000 pracovních nabídek v obranném sektoru. U některých profesí nabízené výdělky dosahovaly trojnásobku až čtyřnásobku průměrného platu v daném regionu.

Největší poptávka je po inženýrech, soustružnících a operátorech CNC strojů, kteří mají specifické dovednosti. Zbrojovky také hledají zaměstnance schopné pracovat se západní technologií, například od firem Siemens či Heidenhain.

Na portálu Avito bylo na začátku září okolo 2000 uchazečů o práci soustružníka, zatímco volných míst (nejen ve zbrojovkách) bylo více než 60 000. Pro operátory CNC strojů bylo k dispozici 18 600 volných pozic na 600 zájemců. I přes lákavé výplaty zůstávají některé nabídky neobsazené týdny či měsíce. Náboráři někdy nabízejí potenciálním zaměstnancům odměnu 10 000 rublů (asi 2400 Kč), pokud přivedou své známé se stejnou odborností.

V srpnu viceprezidentka Obchodní a průmyslové komory Jelena Dybovová navrhla v televizi NTV, že by se měli do zbrojního průmyslu zapojit kurýři a taxikáři, aby se podařilo splnit státní zakázky.

Prezident Vladimir Putin začátkem roku uvedl, že v obranném sektoru vzniklo během posledního roku a půl 520 000 nových pracovních míst. Vicepremiér Denis Manturov v září uvedl, že problém s nedostatkem pracovních sil už dosáhl vrcholu, ale stále přetrvává. Počet zaměstnanců v ruském vojensko-průmyslovém komplexu od loňska vzrostl o 600 000.

Nedostatek pracovníků není překvapivý. Rusko, které v únoru 2022 vpadlo na Ukrajinu, neustále potřebuje nové zbraně, přičemž údaje o jejich výrobě jsou tajné. Zvýšení produkce lze sledovat jen podle občasných vyjádření státních představitelů.

Například premiér Michail Mišustin v dubnu uvedl, že výroba aut a obrněných vozidel se v loňském roce ztrojnásobila, produkce úderných zbraní a munice vzrostla sedminásobně a výroba spojovací techniky a prostředků radioelektronického boje se zvýšila devítinásobně.

Kromě obecného nedostatku pracovních sil se ruský trh práce potýká i s dalšími problémy. Na pracovní trh přicházejí méně početné ročníky z 90. let, někteří pracovníci byli povoláni do války a další odešli do zahraničí kvůli obavám z mobilizace. Snížil se i příliv migrantů.

Zbrojovky se snaží problém řešit školením vlastních pracovníků. Například závod Tulamašzavod, který vyrábí pěchotní a námořní zbraně, spustil kurzy pro operátory CNC strojů. Další podniky, jako Poljot v Ivanovu, kde se šijí padáky, nabízejí školení pro šičky. Podle expertky Natalji Daninové letos podniky nabídly 1100 míst pro učně na soustružníky, brusiče, frézaře a svářeče, což je téměř dvakrát více než loni.

V některých případech mohou odvedenci nahradit klasickou vojenskou službu prací ve zbrojovkách. Tuto praxi se nyní ruské úřady snaží uzákonit, aby umožnily pracujícím plnit obranné zakázky místo služby v armádě.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak krátkodobě řešit nedostatek pracovních sil, je přilákat zaměstnance z jiných regionů a poskytnout jim ubytování. V první polovině tohoto roku se počet takových míst ve všech odvětvích zvýšil o 460 500. Medián výdělků činí 152 000 rublů, což je o 30 % více než před rokem. Nejvyšší platy – od 200 000 rublů měsíčně – jsou nabízeny soustružníkům a operátorům CNC strojů za práci v jiném regionu.

Podmínky v těchto pracovních nabídkách však často zahrnují práci až šest či sedm dní v týdnu a směny trvající 11 hodin. Přesčasy, ač zákonné, jsou běžnou součástí pracovních podmínek, zejména pro zaměstnance pracující na státních obranných zakázkách.