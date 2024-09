Rusko už překročilo všechny červené linie. Jde o všechno, nemá smysl se bát eskalace, tvrdí estonský prezident

Západ podle estonského lídra musí překročit veškeré ruské červené linie. „Jsme ve velmi jednoduché pozici, měli bychom zrušit omezení na používání zbraní, které Ukrajina dostává od západního světa, abychom mohli tyto drony zaměřit tam, kde začínají,“ nastínil v rozhovoru pro server Kyiv Independent.

Pobaltské země podle něj mají obavy z nestabilní situace ve Washingtonu, Spojené státy se totiž připravují na listopadovou volbu šéfa Bílého domu. „Donald Trump už jednou prezidentem byl a tehdy jsme byli členem NATO. Nespoléháme se jen na spojence v NATO. Na obranu vynakládáme také poměrně velké množství vlastních prostředků. Příští rok to budou asi 3 %. To, co bychom měli udělat a děláme, je přesvědčit ostatní země NATO, aby dávaly na obranu více než 2 %,“ popsal Karis.

Promluvil také o ruském bezpilotním letounu, který předminulý týden spadl na lotyšské území. „Za prvé musíme vědět, zda je to náhoda, nebo zda je to záměr. Lotyšsko a Estonsko na NATO spoléhají. Musíme zahájit diskuse o tom, jak se v takových situacích chovat, a diskuse již začal,“ poznamenal.

Dodal, že Estonci chtějí Rusy porazit – a také na to jsou připravení. „Samozřejmě, že jsme. Ale doktrína je svým způsobem... Co bychom měli dělat? Jsme malá země. To znamená, že musíme zajistit, aby nepřítel nevstoupil na naše území. Je to tak jednoduché,“ vysvětlil.

Podle něj by západní spojenci měli více naslouchat zemím, které s Ruskem přímo sousedí. „Tyto země jsou zvyklé na takový mírový život – žádná válka, nic. A my jsme byli naivní. Ale probudili jsme dřív než naši vzdálení přátelé,“ podotkl.

Varoval před ruskými zpravodajskými službami. „Ruská rozvědka je všude. A její propaganda je všude, nejen v Estonsku, ale po celém světě. Vidíte, že i ve Spojených státech zasahují do voleb, a to nejen v Evropě. Takže na to musíme být připraveni. Také se teď objevují dezinformace, které šíří Rusko, kybernetické útoky a tak dále. Takže to není otázka Estonska. Je to všude a my se na to musíme připravit,“ shrnul estonský prezident.

Zdůraznil potřebu povolit ukrajinské armádě používat zbraně dlouhého doletu proti ruskému území. „Jedna věc je pravděpodobně ta, že některé země a někteří představitelé se bojí eskalace. K žádné eskalaci už nedochází. Rusko už překročilo všechny červené linie. Nemá smysl se bát eskalace. Tato omezení jsou prostě zbytečná,“ míní.

Neobává se ani případné jaderné války. „Rusko dobře ví, že není jedinou jadernou mocností v Evropě a na světě. Nemyslím si, že se chystáme vyzkoušet jaderný útok na jakoukoli zemi,“ uvedl.

Prezident také vysvětlil, proč Estonsko Ukrajinu tolik podporuje. „Máme vlastní historii a víme, co znamenala okupace, když Sovětský svaz okupoval naši zemi. My a naši rodiče máme takovou paměť – to je jeden z důvodů. Jako malá nezávislá země si nemůžeme dovolit, aby tyto mocné země překračovaly hranice nezávislých zemí. Samozřejmě budeme Ukrajinu nadále podporovat,“ uzavřel.