Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů

20. listopadu 2025 9:09

Letos v červenci sedmnáctiletý mladík, kterému server BBC říká Vlad, procestoval 800 kilometrů z východní Ukrajiny, aby v parku v západním městě Rivne vyzvedl bombu a mobilní telefon. Jak sdělil BBC, bylo mu slíbeno 2 000 dolarů za to, že nastraží bombu do dodávky používané ukrajinskou vojenskou odvodní službou. Když zapojoval dráty, bál se, že bomba v ten moment exploduje a že zemře.

Vlad je jedním ze stovek dětí a starších teenagerů, které údajně naverbovalo Rusko online. Slibovalo jim platby za provádění sabotáží a útoků proti vlastní zemi. Podle jeho slov mu bylo řečeno, aby mobilní telefon nastavil tak, aby jeho nadřízený mohl sledovat scénu v přímém přenosu a zařízení na dálku odpálit ve chvíli, kdy do vozidla někdo vstoupí. Ukrajinská bezpečnostní služba SBU však celou akci sledovala a útok překazila.

Vladovi, kterému je nyní osmnáct let, hrozí soud za terorismus a potenciální trest dvanácti let vězení. I když ve střeženém detenčním centru v Rivne uznává, že mohl někoho zabít, dodává, že odvodní úředníky stejně nemá nikdo rád. SBU uvádí, že za poslední dva roky bylo identifikováno přes 800 Ukrajinců naverbovaných Ruskem, z toho 240 nezletilých, někteří už ve věku pouhých jedenácti let. Anastasiia Apetyk, expertka na kybernetickou bezpečnost, dokonce ví o případech, kdy se pokoušeli naverbovat i devítileté či desetileté děti.

Andrij Nebytov, zástupce vedoucího ukrajinské národní policie, mluví o záměrné strategii hledání zranitelných osob, které lze manipulovat. Děti si podle něj ne vždy plně uvědomují následky svých činů. Nepřítel se nestydí využívat nezletilé k výrobě výbušnin z domácích chemikálií a k jejich umisťování na různá místa, jako jsou odvodní kanceláře nebo policejní stanice.

SBU tvrdí, že nábor probíhá primárně přes aplikaci Telegram, ale také na platformách TikTok a dokonce i na platformách pro videohry. Úředníci uvádějí, že motivací naverbovaných je téměř vždy finanční odměna, nikoli proruské sympatie. Vlad, který Rusko nepodporuje a nikdy neměl problémy se zákonem, se k práci dostal po zveřejnění inzerátu na Telegramu. Byl postupně přesvědčován k sérii stále nebezpečnějších úkolů.

Vladovi bylo nejprve zaplaceno 30 dolarů za neúspěšné vyzvednutí granátu a později asi 100 dolarů v kryptoměně, tedy méně než slibovaných 1 500 dolarů, za zapálení dodávky odvodního centra. Zbytek peněz mu byl slíben za nastražení bomby v Rivne. Kanály na Telegramu, kde nábor probíhá, nejsou explicitně proruské, ale zesilují hněv některých Ukrajinců vůči odvodní službě, která čelí obviněním z brutality a korupce.

Některé účty nabízejí platby v kryptoměnách nebo bankovním převodem za žhářské útoky. Ceny se pohybují od 1 500 dolarů za zapálení pošty až po 3 000 dolarů za banku. Náboráři inzerují práci s vysokou odměnou i v nesouvisejících ukrajinských skupinách na Telegramu, včetně těch pro uprchlíky nebo s tipy na krásu. Uvádějí, že najít spolehlivého člověka je mnohem těžší než se rozloučit s penězi.

Ukrajinští představitelé veřejně jmenovali členy ruských zpravodajských služeb, které podezřívají z řízení sabotérů. BBC sice nedokázala nezávisle potvrdit, že je za tím přímo ruský stát. Avšak několik evropských vlád už potvrdilo, že mají důkazy o tom, že ruští agenti rekrutují mladé lidi k vandalismu, žhářství či sledování i v jejich zemích.

Stovky údajných sabotérů na Ukrajině čekají na soud, ale pro některé mohou být následky fatální. Několik podezřelých zemřelo přímo při manipulaci s výbušninami. SBU dokonce tvrdí, že ruští operativci cíleně odpálili zařízení na dálku s vědomím, že jejich agenti zahynou. Ruské velvyslanectví v Londýně na obvinění reagovalo prohlášením, v němž obvinilo Ukrajinu z podobné sabotážní kampaně s využitím ruských občanů.

Vlad má pro ostatní, které lákají náboráři, jasný vzkaz: nestojí to za to, protože vás buď podvedou a skončíte ve vězení jako on, nebo vás bomba jednoduše roztrhá.

USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

