Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů

Letos v červenci sedmnáctiletý mladík, kterému server BBC říká Vlad, procestoval 800 kilometrů z východní Ukrajiny, aby v parku v západním městě Rivne vyzvedl bombu a mobilní telefon. Jak sdělil BBC, bylo mu slíbeno 2 000 dolarů za to, že nastraží bombu do dodávky používané ukrajinskou vojenskou odvodní službou. Když zapojoval dráty, bál se, že bomba v ten moment exploduje a že zemře.
Vlad je jedním ze stovek dětí a starších teenagerů, které údajně naverbovalo Rusko online. Slibovalo jim platby za provádění sabotáží a útoků proti vlastní zemi. Podle jeho slov mu bylo řečeno, aby mobilní telefon nastavil tak, aby jeho nadřízený mohl sledovat scénu v přímém přenosu a zařízení na dálku odpálit ve chvíli, kdy do vozidla někdo vstoupí. Ukrajinská bezpečnostní služba SBU však celou akci sledovala a útok překazila.
Vladovi, kterému je nyní osmnáct let, hrozí soud za terorismus a potenciální trest dvanácti let vězení. I když ve střeženém detenčním centru v Rivne uznává, že mohl někoho zabít, dodává, že odvodní úředníky stejně nemá nikdo rád. SBU uvádí, že za poslední dva roky bylo identifikováno přes 800 Ukrajinců naverbovaných Ruskem, z toho 240 nezletilých, někteří už ve věku pouhých jedenácti let. Anastasiia Apetyk, expertka na kybernetickou bezpečnost, dokonce ví o případech, kdy se pokoušeli naverbovat i devítileté či desetileté děti.
Andrij Nebytov, zástupce vedoucího ukrajinské národní policie, mluví o záměrné strategii hledání zranitelných osob, které lze manipulovat. Děti si podle něj ne vždy plně uvědomují následky svých činů. Nepřítel se nestydí využívat nezletilé k výrobě výbušnin z domácích chemikálií a k jejich umisťování na různá místa, jako jsou odvodní kanceláře nebo policejní stanice.
SBU tvrdí, že nábor probíhá primárně přes aplikaci Telegram, ale také na platformách TikTok a dokonce i na platformách pro videohry. Úředníci uvádějí, že motivací naverbovaných je téměř vždy finanční odměna, nikoli proruské sympatie. Vlad, který Rusko nepodporuje a nikdy neměl problémy se zákonem, se k práci dostal po zveřejnění inzerátu na Telegramu. Byl postupně přesvědčován k sérii stále nebezpečnějších úkolů.
Vladovi bylo nejprve zaplaceno 30 dolarů za neúspěšné vyzvednutí granátu a později asi 100 dolarů v kryptoměně, tedy méně než slibovaných 1 500 dolarů, za zapálení dodávky odvodního centra. Zbytek peněz mu byl slíben za nastražení bomby v Rivne. Kanály na Telegramu, kde nábor probíhá, nejsou explicitně proruské, ale zesilují hněv některých Ukrajinců vůči odvodní službě, která čelí obviněním z brutality a korupce.
Některé účty nabízejí platby v kryptoměnách nebo bankovním převodem za žhářské útoky. Ceny se pohybují od 1 500 dolarů za zapálení pošty až po 3 000 dolarů za banku. Náboráři inzerují práci s vysokou odměnou i v nesouvisejících ukrajinských skupinách na Telegramu, včetně těch pro uprchlíky nebo s tipy na krásu. Uvádějí, že najít spolehlivého člověka je mnohem těžší než se rozloučit s penězi.
Ukrajinští představitelé veřejně jmenovali členy ruských zpravodajských služeb, které podezřívají z řízení sabotérů. BBC sice nedokázala nezávisle potvrdit, že je za tím přímo ruský stát. Avšak několik evropských vlád už potvrdilo, že mají důkazy o tom, že ruští agenti rekrutují mladé lidi k vandalismu, žhářství či sledování i v jejich zemích.
Stovky údajných sabotérů na Ukrajině čekají na soud, ale pro některé mohou být následky fatální. Několik podezřelých zemřelo přímo při manipulaci s výbušninami. SBU dokonce tvrdí, že ruští operativci cíleně odpálili zařízení na dálku s vědomím, že jejich agenti zahynou. Ruské velvyslanectví v Londýně na obvinění reagovalo prohlášením, v němž obvinilo Ukrajinu z podobné sabotážní kampaně s využitím ruských občanů.
Vlad má pro ostatní, které lákají náboráři, jasný vzkaz: nestojí to za to, protože vás buď podvedou a skončíte ve vězení jako on, nebo vás bomba jednoduše roztrhá.
