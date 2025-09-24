Rusko zareagovalo na Trumpa: Nemáme na výběr, válka bude pokračovat

Kreml dnes reagoval na nedávná prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který označil Rusko za „papírového tygra“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na toto označení odpověděl slovy, že Rusko je spíše spojováno s medvědem a „papíroví medvědi neexistují“. Dodal také, že Rusko nemá jinou možnost než pokračovat ve své „speciální vojenské operaci“ na Ukrajině, aby zajistilo své zájmy a dosáhlo cílů stanovených Vladimirem Putinem.
Trumpova slova přišla po jeho úterním setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a znamenají velkou změnu v jeho postoji ke konfliktu. Po měsících frustrace z neústupnosti Ruska teď Trump prohlásil, že věří, že by Ukrajina mohla získat zpět každou část svého území, kterou ztratila od začátku invaze v roce 2022. Kreml nicméně na Trumpovu výzvu k ukončení ofenzívy reagoval odmítavě.
Rusko se otevřeně přiznalo, že jeho ekonomika čelí problémům. Podle Peskova má Rusko „napětí a problémy v různých sektorech ekonomiky“, a to i přes dva roky rychlého růstu a přetrvávající inflaci. Ministerstvo financí navrhlo zvýšení daně z obratu, aby pomohlo pokrýt náklady na ofenzívu, která uvrhla Rusko do rozpočtového deficitu. Washington s Kyjevem se snaží navíc omezit příjmy Moskvy z vývozu energie.
Zelenskyj přivítal Trumpovu změnu postoje jako „velký posun“, ale zatím není jasné, zda bude následovat konkrétní pomoc, jako například nové sankce. V ulicích Kyjeva panuje ohledně Trumpových slov spíše skepse. Mnozí Ukrajinci jsou zklamáni, že se prezidentův postoj mění každou hodinu, a chtěli by vidět „více pomoci, více akce, ne jen slova“.
Někteří Ukrajinci však vyjádřili naději, že tentokrát se situace změní. Svitlana Fetisova, jejíž syn zemřel na frontě, řekla, že opravdu chce věřit, že „země odpovědná za rovnováhu míru na celém světě“ se k nim konečně obrátí. Dodala, že by chtěla vidět „více akce, ne jen slova, protože Ukrajina trpí“.
Válka začala v únoru 2022, kdy se ruské síly pokusily dobýt Kyjev. Od té doby konflikt zabil desítky tisíc lidí, zdevastoval velkou část východní a jižní Ukrajiny a vyhnal z domovů miliony lidí. Ruská armáda v současné době ovládá zhruba pětinu ukrajinského území, včetně Krymského poloostrova, a na bojišti se pomalu posouvá kupředu. Obě armády přitom utrpěly obrovské ztráty.
Trump, který ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social zesměšnil vojenskou zdatnost Ruska a jeho neschopnost porazit Ukrajinu v řádu několika dnů, také prohlásil, že „kdo ví, možná se [Ukrajina] bude moci vrátit do své původní podoby a třeba i jít dál“. Rusko však vzkázalo, že navzdory komplikacím je připraveno pokračovat dál. Mluvčí Kremlu označil přiblížení mezi Ruskem a Spojenými státy za „blízké nule“ a dodal, že to nepřineslo žádné výsledky.
Rusko , Dmitrij Peskov , válka na Ukrajině
Přestože je uznání Palestiny spíše symbolickým krokem, získává na mezinárodní scéně stále větší podporu. V současnosti ji uznává už nejméně 151 zemí ze 193 členských států OSN, což představuje téměř 80 % všech členů. Tento posun je reakcí na válku v Gaze a sílící tlak na mezinárodní instituce. V pondělí se k těmto zemím připojila i Francie, Belgie a další.
Zdroj: Libor Novák