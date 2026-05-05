Rusko zřejmě kvůli oslavám Dne vítězství vypnulo v Moskvě a Petrohradu internet

Libor Novák

5. května 2026 11:19

Moskva, Kreml

V ruské metropoli Moskvě a v druhém největším městě zemi, Petrohradu, došlo v úterý 5. května v ranních hodinách k rozsáhlým výpadkům mobilního internetu. Problémy zasáhly mnoho městských částí a potvrdili je nejen běžní uživatelé, ale i nezávislé zpravodajské kanály jako Astra či petrohradský server Fontanka. Výpadek se projevuje neschopností načíst webové stránky i v případech, kdy je signál sítě formálně dostupný.

Nárůst stížností na nedostupnost služeb zaznamenaly také specializované monitorovací servery Downdetector a Sboj.rf, které sledují funkčnost digitální infrastruktury. Podle reportérů serveru Msk1 v některých lokalitách přestal fungovat internet i u webů, které jsou běžně na takzvaném „bílém seznamu“ povolených stránek. Omezení se však podle dostupných informací zatím netýkají klasických hlasových hovorů, které zůstávají funkční.

O možných komplikacích se spekulovalo již na konci dubna, kdy ruská redakce BBC s odvoláním na své zdroje upozornila na plánovaná „mimořádně silná“ omezení mobilní komunikace před oslavami Dne vítězství 9. května. Podle těchto zdrojů měly úřady v úmyslu omezit mobilní sítě a případně i zasílání SMS zpráv v klíčových dnech nácviku a samotných oslav, tedy 5., 7. a 9. května.

Na plánovaná omezení začali operátoři upozorňovat své klienty již s předstihem. Během 4. května obdrželi mnozí obyvatelé Moskvy i Petrohradu oznámení, že v období od 5. do 9. května může docházet k přerušení internetového připojení a potížím s odesíláním textových zpráv. Tato preventivní komunikace ze strany poskytovatelů naznačuje, že jde o koordinovaný postup nařízený státními orgány.

Zatímco v Moskvě jsou výpadky spojovány především s přípravami na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí, v Petrohradu se objevují i jiná vysvětlení. Server Fontanka uvádí, že aktuální omezení v severní metropoli mohou přímo souviset s nočním útokem ukrajinských bezpilotních letounů. Bezpečnostní opatření v podobě vypínání sítí se v Rusku často využívají jako nástroj k rušení navigace dronů.

Podobná situace není pro obyvatele ruských velkoměst novinkou, neboť k rozsáhlým blokádám internetu došlo v Moskvě již na začátku března. Tehdy úřady neposkytly žádné konkrétní vysvětlení a omezily se pouze na strohé prohlášení, že veškeré kroky probíhají v přísném souladu se zákonem a v zájmu zajištění bezpečnosti. Odborníci se tehdy domnívali, že šlo o testování systému povolených webových stránek.

Historie omezování digitální svobody během květnových svátků má v Rusku svou tradici. Již v loňském roce 2025, kdy si země připomínala 80. výročí konce druhé světové války, čelili obyvatelé hlavního města několikadenním výpadkům mobilního spojení. Zdá se tedy, že plošné vypínání moderních komunikačních technologií se stává standardní součástí protokolu při organizaci významných státních akcí.

Současná situace vyvolává mezi občany vlnu nespokojenosti, neboť digitalizace služeb v Rusku pokročila a výpadky internetu komplikují běžný život i pracovní povinnosti. Nezávislá média v této souvislosti apelují na své čtenáře a snaží se hledat cesty, jak zachovat přístup k necenzurovaným informacím v prostředí, kde stát stále častěji přebírá absolutní kontrolu nad informačním prostorem.

