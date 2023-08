Ruský styl vedení války připravil o končetinu desítky tisíc ukrajinských vojáků, píše WSJ

Dosud nezveřejněné odhady lékařů, charitativních organizací a protetických firem (vyrábějících protézy, pozn. red.) mluví o 20 až 50 tisících ukrajinských vojáků, kteří od začátku ruské války proti Ukrajině přišli o jednu či více končetin. Upozornil na to list Wall Street Journal.

Současný počet ale může být v tuto chvíli ještě vyšší, registrace pacientů na zákroky trvá delší dobu. Někteří jsou totiž amputováni až několik týdnů nebo měsíců po zranění. Navíc nyní probíhá protiofenzíva plná brutálních bojů.

WSJ přinesl také zajímavé srovnání: v průběhu první světové války muselo podstoupit amputaci 67 tisíc Němců a 41 tisíc Britů – a tento zákrok byl často jediným možným k zabránění úmrtí pacienta. Amputaci rovněž podstoupilo zhruba dva tisíce veteránů americké invaze do Afghánistánu a Iráku.

Ukrajinské úřady tyto informace nekomentují, píše WSJ. „Kyjev drží přesné statistiky obětí v tajnosti, aby nedemoralizoval obyvatelstvo. I hrubý odhad však vrhá světlo na ohromující lidské oběti sedmnáctiměsíčního ruského útoku – oběti, které budou trvat desítky let.“

Exkluzivní odhady poskytla německá společnost Ottobock specializující se na výrobu protéz. Spolupracuje s Kyjevem na pomoci zraněným s amputací. Podle odhadů vlády a zdravotnických partnerů jde o zhruba 50 tisíc osob bez jedné či více končetin.

Počet vážně zraněných během ruské války je podle dalšího odhadu od organizace Zdraví ukrajinského lidu ICF se pohybuje okolo 200 tisíc, přičemž deset procent z nich muselo amputaci podstoupit.

Za takovým počtem, ať už 20 nebo 50 tisíc, stojí zejména způsob, jakým Rusové válku vedou – a to za použití min, dělostřelectva, raket a dronů zaměřených jak na vojáky, tak civilisty. „Můj dědeček založil naši společnost v roce 1919, aby pomohl… německým vojákům vracejícím se z první světové války, kteří byli zraněni dělostřeleckou palbou a přišli o ruce, nohy nebo zrak – to je přesně to, co vidíme na Ukrajině,“ vylíčil předseda Ottobock Hans Georg Näder.

WSJ připomíná, že před ruskou invazí probíhalo na Ukrajině několik tisíc amputací ročně. Ukrajinští lékaři a specializované kliniky však nyní informují o své přetíženosti, mnoho pacientů na novou nohu musí čekat déle než rok. „Pouze ve Lvově provedli lékaři za loňský rok 53 tisíc operací,“ vyčíslil jednatel sítě zdravotnických rehabilitačních center Unbroken Oleksandr Kobzarev.