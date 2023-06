Rusové přepisují historii a potlačují ukrajinskou státnost. Zakrývání vlastních lží jim ale moc nejde

Rusové nyní začali doslova „přepisovat historii“. Server Euronews informoval, že někteří ruští vydavatelé učebnic z nich odstraňují zmínky o Kyjevu a Ukrajině.

Jako příklad může sloužit vymazání částí historie Kyjevské Rusi, která zahrnovala dnešní Bělorusko, Ukrajinu a Rusko. Minulé vydání obsahovalo, že „Příběh Bygonských let napsal nestor, mnich z Kyjevského kláštera“. Nová verze už popisuje pouze jakéhosi mnicha Nestora bez uvedení působiště.

Zmínka o princi Igorovi, který „začal vládnout Kyjevu“ je pozměněna. V nové verzi učebnice „začal vládnout Rusku“. Další změna je o něco méně tvrdá – ve starší verzi učebnice kníže Vladimir pokřtil všechny lidi v Kyjevě, nová verze informuje o „hlavním městě“.

Fotografie těchto změn zachytila analytička Mariia Kramarenko na twitteru.

Zaměstnanci nakladatelství Prosvěcenije řekli, že jim bylo nařízeno odstranit „nevhodné“ odkazy na Ukrajinu a Kyjev ze všech školních učebnic. „Máme za úkol, aby to vypadalo, že Ukrajina prostě neexistuje. Je nesmírně problematické, když v učebnici o nějaké zemi prostě nejsou žádné informace. Dítě vyrůstá bez jakýchkoli znalostí o této zemi, bylo by pro něj mnohem snazší uvěřit televizi,“ prozradil jeden ze zaměstnanců pod podmínkou anonymity.

Jeden z nich podotkl, že změny jsou nejnáročnější u učebnic dějepisu. Odstranit zmínky o Ukrajině a Kyjevě bez snížení kvality materiálu je často nemožné. Redaktoři si tak namísto produktivnější práce musí hrát s úpravami formulací, aby hráli „bezpečněji“, jak přiblížil zaměstnanec.

„Pokud je to ale možné, je lepší Ukrajinu nezmiňovat vůbec. Nyní se v učebnicích Kyjev zmiňuje většinou v souvislosti s Kyjevskou Rusí a osvobozením města za druhé světové války. Klidně můžeme popisovat, jak sovětská armáda zachránila Kyjev, ale o nezávislé Ukrajině nemůže být řeč,“ přiznal jeden z redaktorů nakladatelství Prosvěcenije.

Zaměstnanci tohoto nakladatelství už začátkem dubna obdrželi dopisy od svých nadřízených, aby ze svých pracovních e-mailových podpisů odstranili odkazy na účty na Facebooku či Instagramu. Odstranit zmínky o zablokovaných sociálních sítích museli i z učebnic.

Tentýž proces probíhal v roce 2014. „Po anexi Krymu se všude vkládaly pasáže o Krymu. Musíte pochopit, že učebnice dějepisu a společenských věd jsou nejnáchylnější k cenzuře ze všech knih. Jakmile se kyvadlo rozhoupe, učebnice jsou okamžitě novelizovány,“ podotýká další ze zaměstnanců.

Ukrajina má svou historii

Koncem května navíc Business Insider přiblížil tvrzení ruského prezidenta Vladimira Putina, že staré mapy prokazují neexistenci Ukrajiny. Řekl to při setkání s předsedou ruského ústavního soudu Valerijem Zorkinem.

Seděli společně nad mapou Evropy ze 17. století, vytvořenou kartografem francouzského krále Ludvíka XIV. Hubertem Jaillotem. V rámci ospravedlňování invaze na Ukrajinu tvrdil, že podle dané mapy Ukrajina není skutečnou zemí.

„Sovětská vláda vytvořila sovětskou Ukrajinu. To je každému dobře známo. Do té doby žádná Ukrajina v dějinách lidstva neexistovala,“ popisoval Putin.

Mapa ale ve skutečnosti Ukrajinu ukazuje. Text, který kartograf pro toto území použil, říká: „Ukrajina nebo země Kozáků“. Umístěna je hned vedle řeky Dněpr, která protéká i územím dnešní Ukrajiny. Nedaleko je vidět i Kyjev.

Na začátku invaze Putin označil Rusy a Ukrajince za „jeden národ“, rozdělený nepřátelskými zahraničními mocnostmi. „V sedmnáctém století, kdy byla mapa vyrobena, měla Ukrajina kulturu a jazyk odlišný od Ruska a kozácké kmeny se domáhaly nezávislosti na polských vládcích a Moskvě,“ vysvětlil historik Bjorn Alexander Düben.

Roku 1790 Ruské impérium zabralo většinu dnešního ukrajinského území. Ukrajina následně vyhlásila nezávislost v roce 1917, nedlouho po bolševické revoluci v Rusku. Následně ji zabral Sovětský svaz a osamostatnila se až v roce 1991. Moskva tento krok akceptovala.

Policie šla i po dítěti

Ruské úřady dokážou postihovat i nevinnou dětskou tvořivost. Máša Moskalevová, žákyně šesté třídy, už loni v hodině výtvarné výchovy nakreslila obrázek ženy a dítěte pod raketovou palbou. Letos ji dvakrát převezli do dětského útulku v Efremově v Tulské oblasti, zatímco jejího otce vyslýchala FSB, psal ruský opoziční server Mediazona . Dne 1. března tohoto roku muže definitivně zatkli a dívka skončila v dětském domově. Následně ho ruské represivní orgány umístily do domácího vězení s obviněním z diskreditace ruské armády.

Alexej Moskalev, otec Máši, popisoval celou situaci v rozhovoru pro OVD-Info. „Učitelka běžela za ředitelem, který zavolal policii. Učitelka výtvarné výchovy okamžitě začala mé dívce vyhrožovat, takže když přijeli policisté a čekali na ni u vchodu a ptali se všech dětí na jména, okamžitě pochopila, o co jde. Podařilo se jí vyklouznout a uvedla falešné jméno. Když přiběhla domů, udýchaná řekla: ‚Tati, policie mě málem chytila za to, že jsem nakreslila obrázek.‘ Dcera byla vyděšená a já jí slíbil, že druhý den přijdu do školy a počkám na ni až do konce vyučování,“ vylíčil Alexej.