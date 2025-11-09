Rusové trýzní obyčejné Ukrajince. Výpadky dodávek energií mají trvat většinu dne

Lucie Podzimková

9. listopadu 2025 9:49

Válka na Ukrajině: Následkem ruské invaze vznikají nedozírné škody na zdraví i majetku. Ilustrační foto
Válka na Ukrajině: Následkem ruské invaze vznikají nedozírné škody na zdraví i majetku. Ilustrační foto Foto: FREE Photo Tereshchenko Oleg / UNIAN

Až 16 hodin mohou trvat nedělní výpadky dodávek energií na Ukrajině po posledních ruských útocích, uvedla společnost Ukrenergo, která spravuje distribuční síť v zemi. Informoval o tom britský deník Guardian. Energetici budou provádět nezbytné opravy. 

Podle společnosti Ukrenergo budou výpadky trvat nejméně osm hodin, lidé s nimi mají během neděle počítat ve většině ukrajinských regionů. Rusko v posledních dnech opět zesílilo útoky ze vzduchu, během soboty a neděle vyslalo stovky dronů na energetická zařízení. Zároveň zemřelo nejméně sedm lidí. 

Útoky vedly k přerušení dodávek elektřiny, tepla i pitné vody v několika ukrajinských městech. Státní firma Ukrenergo varovala, že její výrobní kapacity jsou na nule, a informovala o probíhajících opravách. 

Situaci se oproti stavu bezprostředně po útocích podařilo do jisté míry stabilizovat, ale několik oblastí, včetně Kyjeva, Charkova či Dnipra, musí počítat s dalšími výpadky dodávek, uvedlo ukrajinské ministerstvo energetiky v sobotu večer. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už po útocích v noci na sobotu vyzval k uvalení dalších sankcí na Moskvu, aby přišla o prostředky k vedení války. "Oceňujeme všechny kroky, které partneři udělali, ale ruské útoky ukazují, že tlak je třeba zesílit. Evropa musí udělat rozhodnutí ohledně zmrazených ruských aktiv, dalších sankcí a podpory a posílení ukrajinské obrany," napsal na sociální síti X. 

Zelenskyj chce, aby reakcí na každý útok na ukrajinskou energetiku bylo zesílení sankcí vůči ruskému energetickému sektoru. "Ruská jaderná energetika zatím není pod sankcemi a ruský vojensko-průmyslový komplex stále získává západní mikroelektroniku," dodal s tím, že očekává rozhodnutí od Spojených států amerických, Evropy či skupiny G7. 

válka na Ukrajině Ukrajina Energetika Ruská armáda

Zdroj: Jan Hrabě

