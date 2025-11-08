Rusko se rozhodlo reagovat na spekulace západních médií, že šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov po více než dvaceti letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání šéfa Kremlu s americkým protějškem Trumpem.
Putin a Trump se nedávno měli setkat v maďarské Budapešti, ale z jednání na poslední chvíli sešlo. Na ruské straně byl za uspořádání summitu zodpovědný pětasedmdesátiletý Lavrov, který stojí v čele diplomacie déle než 21 let.
Putinův mluvčí Dmitrij Peskov odmítl reagovat na tvrzení deníku Financial Times, že diskuze mezi Lavrovem a jeho americkým protějškem Marcem Rubiem během příprav summitu byly napjaté. Popřel však, že by ministr zahraničí upadl v nemilost. Takové informace označil za "zcela nepravdivé".
Mnohem ostřeji reagovalo ruské ministerstvo zahraničí ústy mluvčí Marije Zacharovové, která článek zmíněného listu označila za součást informační války proti Moskvě. V jejím zájmu podle jejích slov je nechat takové texty bez reakce.
"Je to další prvek hybridní války kolektivního Západu proti Rusku, která je vedena anglosaským vlivem," prohlásila mluvčí podle ruské státní agentury TASS a označila Ukrajinu za pouhého pěšáka v tomto konfliktu.
Zacharovová konstatovala, že článek Financial Times je fantaskním příběhem jak z pera Agathy Christie. "Tento článek měl vyvolat rozruch, být oslavován jako jeho primární zdroj. Stačí si všimnout, jak bylo toto téma následně znovu probíráno," dodala.
Sergej Lavrov , Marija Zacharovová , Rusko , Dmitrij Peskov
