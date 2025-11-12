Pokrovsk by mohl opravdu padnout do rukou Rusů, naznačují nejnovější informace z bojiště na Ukrajině. I počasí pomáhá invazním jednotkám se dostat do klíčového města v Doněcké oblasti. Upozornila na to britská stanice BBC. Ukrajinci navíc přiznávají, že se jejich situace komplikuje i na jiném místě.
Na sociálních sítích se objevila videa ruských vojáků pronikajících do Pokrovsku v osobních autech a na motorkách. Pravost záběrů ověřili zahraniční novináři. Rusům hraje do karet hustá mlha v oblasti, což potvrdila i ukrajinská armáda. Nasazení výsadkáři se nechali slyšet, že Moskva v těchto povětrnostních podmínkách zesílila snahu o obsazení či obklíčení města.
Rusové se Pokrovsk, klíčovým transportní a zásobovací uzel, snaží obsadit už déle než rok. Pokud by se to podařilo, otevřela by se cesta ke Kramatorsku a Slavjansku, dvěma největším městům v oblasti, která jsou stále pod kontrolou Kyjeva.
Ukrajinská armáda aktuálně tvrdí, že v ulicích se může pohybovat 300 až 500 ruských vojáků. Prezident Volodymyr Zelenskyj přiznává, že situace na místě je nadále složitá. Největší je zde ruská aktivita v rámci celé délky fronty i podle vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského.
Syrskyj nicméně přiznal, že se značně zhoršila situace ukrajinských jednotek na frontě i na jihovýchodě Záporožské oblasti. Rusové se tam zmocnili třech obcí či osad.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Úřadující americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
válka na Ukrajině , Ruská armáda , Armáda Ukrajina , Ukrajina , Oleksandr Syrskyj , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
V úterý ráno proběhl rozsáhlý policejní zásah v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze na Kačerově a na několika dalších místech v České republice. Akci vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pod dohledem pardubického státního zastupitelství. Podle neoficiálních informací policie zadržela celkem 11 osob.
Zdroj: Libor Novák