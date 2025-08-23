Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov

Rusové sice přiznali, že v tuto chvíli neplánují schůzku mezi prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem, ale vinu házejí právě na Volodymyra Zelenského. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Zelenskyj staví k ruským návrhům tak, že je všechno odmítá.
Lavrov prozradil, že Moskva aktuálně žádnou schůzku Putina s jeho ukrajinským protějškem neplánuje, protože není připravena agenda takového jednání. "Prezident Putin jasně řekl, že je připraven se setkat v případě, že tato schůzka bude mít opravdovou prezidentskou agendu," sdělil ministr v pořadu Meet The Press americké stanice NBC News.
Podle Lavrova brání mírovému procesu ukrajinská strana. "Prezident Trump po (schůzce v) Anchorage navrhl několik bodů, které sdílíme. S některými jsme souhlasili, abychom ukázali jistou flexibilitu," řekl ruský politik.
Trump měl poté předložit tato témata na jednání se Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě. "Každému muselo být jasné, že je tu několik principů, v jejichž akceptaci věří i Washington, včetně žádného (ukrajinského) členství v NATO a diskuze o územních otázkách. Zelenskyj řekl ne na všechno," prohlásil šéf ruské diplomacie.
"Jak se můžeme setkat s osobou, která předstírá, že je vůdce?" zeptal se Lavrov a zpochybnil tak důvěryhodnost ukrajinského prezidenta.
Zelenskyj po pondělních rozhovorech s Trumpem a vybranými evropskými lídry sdělil, že je připraven se setkat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek. Sám v posledních dnech tvrdí, že schůzce se za každou cenu snaží vyhnout především Rusové.
Zelenskyj neztrácí víru. Rusové ale dělají vše, aby zabránili schůzce s Putinem
CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku
válka na Ukrajině , Sergej Lavrov , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Vladimír Putin , Rusko , Ukrajina
