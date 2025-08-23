Rusové vrací úder. Zelenskyj všechno odmítá, tvrdí Lavrov

Lucie Podzimková

23. srpna 2025 10:04

Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023
Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023 Foto: Kirill Kukhmar/TASS

Rusové sice přiznali, že v tuto chvíli neplánují schůzku mezi prezidentem Vladimirem Putinem a jeho ukrajinským protějškem, ale vinu házejí právě na Volodymyra Zelenského. Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se Zelenskyj staví k ruským návrhům tak, že je všechno odmítá. 

Lavrov prozradil, že Moskva aktuálně žádnou schůzku Putina s jeho ukrajinským protějškem neplánuje, protože není připravena agenda takového jednání. "Prezident Putin jasně řekl, že je připraven se setkat v případě, že tato schůzka bude mít opravdovou prezidentskou agendu," sdělil ministr v pořadu Meet The Press americké stanice NBC News

Podle Lavrova brání mírovému procesu ukrajinská strana. "Prezident Trump po (schůzce v) Anchorage navrhl několik bodů, které sdílíme. S některými jsme souhlasili, abychom ukázali jistou flexibilitu," řekl ruský politik. 

Trump měl poté předložit tato témata na jednání se Zelenským a evropskými lídry v Bílém domě. "Každému muselo být jasné, že je tu několik principů, v jejichž akceptaci věří i Washington, včetně žádného (ukrajinského) členství v NATO a diskuze o územních otázkách. Zelenskyj řekl ne na všechno," prohlásil šéf ruské diplomacie. 

"Jak se můžeme setkat s osobou, která předstírá, že je vůdce?" zeptal se Lavrov a zpochybnil tak důvěryhodnost ukrajinského prezidenta. 

Zelenskyj po pondělních rozhovorech s Trumpem a vybranými evropskými lídry sdělil, že je připraven se setkat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek. Sám v posledních dnech tvrdí, že schůzce se za každou cenu snaží vyhnout především Rusové. 

Zelenskyj neztrácí víru. Rusové ale dělají vše, aby zabránili schůzce s Putinem

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku

Ruský raketový útok na americkou firmu v západní části Ukrajiny znovu připomněl, jak křehká je aktuální snaha o mír. Údery přišly stovky kilometrů od frontové linie a byly nejintenzivnější za poslední měsíc. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o cílený úder na americký majetek a záměrný signál Moskvy uprostřed diplomatických manévrů, do kterých se zapojil i prezident Donald Trump.

válka na Ukrajině Sergej Lavrov Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Vladimír Putin Rusko Ukrajina

