Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO

Generální tajemník Nato Mark Rutte se ve středu ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po této schůzce za zavřenými dveřmi Rutte prohlásil, že šéf Bílého domu je viditelně zklamán přístupem svých spojenců. Trumpovi vadí především to, že se ostatní členské země odmítly zapojit do probíhajícího válečného konfliktu s Íránem.
V rozhovoru pro televizi CNN Rutte odmítl přímo potvrdit, zda Trump během jednání skutečně hrozil odchodem Spojených států z vojenské aliance. Celou debatu však popsal jako velmi upřímnou a otevřenou výměnu názorů. Zdůraznil také, že oba muži spolu hovořili jako dobří přátelé, přestože byla situace napjatá.
K tomuto diplomatickému setkání došlo ve velmi citlivém období, jen krátce po uzavření dohody o dvoutýdenním příměří mezi USA a Íránem. Součástí této dohody je také znovuotevření strategicky významného Hormuzského průlivu. K dohodě došlo poté, co Trump pohrozil útokem na íránskou civilní infrastrukturu a varoval před zánikem celé civilizace.
Ještě před samotnou schůzkou Donald Trump vystupňoval svou kritiku směrem k sedmdesát sedm let staré alianci. Označil ji za papírového tygra a naznačil, že Spojené státy zváží své další setrvání v tomto paktu. Prezidentovi vadilo, že členské státy ignorovaly jeho výzvy k vojenské pomoci při zajišťování klíčové vodní cesty.
Kvůli uzavření průlivu totiž celosvětově prudce vzrostly ceny ropy, což Trumpa značně popudilo. Mark Rutte v rozhovoru uvedl, že mu prezident jasně sdělil své pocity ohledně událostí posledních několika týdnů. Přesnější detaily o případném vystoupení z Nato však odmítl sdělit s tím, že celkový obraz je velmi nuancovaný.
Trumpovy negativní pocity vůči spojencům se po schůzce projevily i na sociální síti Truth Social. Ve svém příspěvku napsal, že aliance nebyla k dispozici, když ji Amerika potřebovala, a nebude tu ani v budoucnu. V textu se také vrátil k tématu Grónska, které označil za špatně spravovaný kus ledu.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová již dříve potvrdila, že téma odchodu z Nato bylo předmětem diskuse. Připomněla, že Trump je dlouhodobým kritikem aliance a už ve svém prvním funkčním období věřil, že má pravomoc ji opustit. Kongres však v roce 2023 schválil zákon, který vyžaduje k takovému kroku jeho schválení.
Základem fungování pětatřicetičlenné aliance je dohoda o vzájemné obraně, kdy útok na jednoho člena znamená útok na všechny. Tento mechanismus byl v historii aktivován pouze jednou, a to po teroristických útocích na USA v roce 2001. Trump si však nyní stěžuje, že v jeho aktuálním konfliktu s Íránem mu spojenci dostatečnou podporu neposkytli.
Na obranu aliance vystoupil republikánský senátor Mitch McConnell, který připomněl oběti spojeneckých vojáků v Afghánistánu a Iráku. Vyzval prezidenta, aby byl ve svých postojích konzistentní a neztrácel čas vyřizováním starých křivd. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit spíše na odstrašování protivníků než na spory s partnery.
Rutte se ve Washingtonu setkal také s ministrem zahraničí Marcem Rubiem, který dříve zákon proti odchodu z Nato podporoval. Společně hovořili o íránské válce, snahách o ukončení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou i o dělení nákladů na obranu. Aliance je v poslední době neklidná i kvůli omezování americké vojenské podpory pro Ukrajinu.
Napětí mezi Trumpem a zbytkem paktu zesílilo zejména po únorovém začátku bojů s Íránem. Americký prezident trval na tom, že zabezpečení dopravy ropy v Hormuzském průlivu není úkolem pouze pro USA. Podle něj by za bezpečnost měly zodpovídat hlavně ty země, které jsou na těchto dodávkách ekonomicky závislé.
Trumpa dále rozhněvalo, že Francie a Španělsko omezily využití svého vzdušného prostoru pro americké operace. Tyto země sice přislíbily pomoc s mezinárodní koalicí po skončení konfliktu, ale v průběhu bojů se držely stranou. Britský premiér Keir Starmer se nyní snaží podpořit příměří a připravit plán pro poválečné zajištění regionu.
Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO
