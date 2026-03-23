Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil v neděli plnou podporu vojenské kampani prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. V rozhovoru pro pořad „Face the Nation“ na stanici CBS uvedl, že očekává sjednocení všech členských států Aliance v podpoře amerického postupu. Rutte věří, že evropské mocnosti se nakonec ke společnému úsilí připojí, přestože dosud projevovaly značnou zdrženivost.
Dosavadní neochota některých evropských lídrů zapojit se do bojů nebo do operací na zabezpečení Hormuzského průlivu vyvolala u Donalda Trumpa ostrou kritiku. Prezident na své sociální síti Truth Social označil NATO bez Spojených států za „papírového tygra“ a evropské spojence, kteří si stěžují na vysoké ceny ropy, ale odmítají vojensky pomoci, nazval zbabělci. Podle Trumpa je otevření průlivu jednoduchý manévr s minimálním rizikem.
Rutte se snažil napětí mezi Washingtonem a evropskými metropolemi mírnit. Vysvětlil, že evropské státy potřebují čas, aby se na novou situaci připravily. Hlavním důvodem jejich počátečního váhání byl fakt, že byly vynechány z původního plánování útoků. Spojené státy a Izrael totiž upřednostnily moment překvapení, což znamenalo, že spojenci nebyli o zahájení operací předem informováni.
Bývalý nizozemský premiér ve svém vystoupení zdůraznil, že Trumpovo jednání směřuje k zajištění bezpečnosti celého světa. Rutte varoval před opakováním chyb z minulosti a jako odstrašující příklad uvedl Severní Koreu. Podle něj příliš dlouhá diplomatická vyjednávání s Pchjongjangem vedla k tomu, že režim získal jaderné zbraně. V případě Íránu by prý jaderné vyzbrojení znamenalo přímou hrozbu nejen pro Izrael, ale i pro Evropu a globální stabilitu.
NATO, které je primárně obrannou aliancí, se tak nyní pod Rutteho vedením snaží najít společnou řeč v konfliktu, který rozděluje transatlantické partnery. Zatímco Trumpova administrativa tlačí na okamžité vojenské výsledky a pomoc s ochranou ropných tankerů, evropští lídři stále zvažují rizika přímého zapojení do války na Blízkém východě. Rutte však zůstává optimistou a tvrdí, že Aliance nakonec vždy najde způsob, jak postupovat jednotně.
Související
Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) , NATO
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu
Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči
Nepříjemné chvíle zažili v sobotu návštěvníci žižkovského televizního vysílače. Nejvyšší stavba v hlavním městě musela být evakuována kvůli zakouření výtahové šachty. Na místě zasahovali hasiči.
Zdroj: Jan Hrabě