Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci

Šéf protiteroristické jednotky EU, Bartjan Wegter, se domnívá, že by policie měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci, jako je například na platformě WhatsApp. Podle něj je to klíčové pro řešení hrozeb pro evropskou bezpečnost.
Diskuse o přístupu k zašifrovaným zprávám probíhají již dlouhou dobu, přičemž policie tvrdí, že přesun zločinců na tyto služby jim znemožňuje vyšetřování. Wegter upozornil, že se situace stává neudržitelnou, protože vyšetřovatelé ztrácejí schopnost vést efektivní vyšetřování.
Problém potvrzuje i zpráva Europolu z prosince 2024, která uvádí příklady teroristických skupin, včetně Islámského státu nebo neonacistů, které organizují své aktivity právě na šifrovaných platformách.
Wegter navrhuje, aby orgány činné v trestním řízení měly přístup ke zprávám a dalším informacím, jako jsou metadata (údaje o čase a poloze zpráv). To by se však mělo dít případ od případu a mělo by to být přísně regulováno, podobně jako tradiční odposlechy.
Podle něj je to jediný způsob, jak zajistit bezpečnost, aniž by se oslabilo celé šifrování. Věří, že tvůrci těchto systémů by měli být schopni vytvořit i klíč, který by pomáhal orgánům. Bartjan Wegter také argumentuje, že by se měla aktualizovat pravidla EU o uchovávání údajů, aby se stanovila minimální doba pro uchovávání dat.
Návrhy na přístup k datům se ale setkávají s ostrou kritikou ze strany ochránců soukromí a technických firem. Ty tvrdí, že prolomení šifrování by celý systém oslabilo a otevřelo by dveře pro zneužití ze strany hackerů nebo autoritářských vlád. Skupiny pro občanská práva a akademici varují, že by to narušilo bezpečnost a soukromí občanů.
Navíc i Evropský soudní dvůr v roce 2014 zrušil legislativu o uchovávání údajů, protože porušovala právo na soukromí. Ačkoliv se podle Wegtera myšlení soudu vyvinulo, mnoho lidí se stále staví proti zvýšenému dohledu. V nedávné veřejné konzultaci se k této problematice vyjádřilo asi pět tisíc lidí, z nichž mnozí byli anonymní a proti jakýmkoli změnám.
Související
Proč Wi-Fi v evropských vlacích nikdy nefunguje? Na vině je řada faktorů
USA vyšetřují známou čínskou firmu kvůli bezpečnostním hrozbám. Jejími routery se k internetu připojují i Češi
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Šéf protiteroristické jednotky: Policie by měla mít možnost číst šifrovanou komunikaci
před 1 hodinou
Ostrá hádka Švédska s Maďarskem: Hroutíte se, vzkázal Orbán Stockholmu. Lžete, opáčil Kristersson
před 2 hodinami
Atentát na Charlieho Kirka rozjel masivní internetovou kampaň. Lidé kvůli ní přichází o práci
před 3 hodinami
Robinson se k atentátu na Kirka nepřiznal. Vyšetřovatelé jsou odkázáni pouze na jeho okolí
před 4 hodinami
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
před 5 hodinami
Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup
před 6 hodinami
Mimořádně teplé počasí letos způsobilo škody za desítky miliard eur
před 6 hodinami
Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN
před 7 hodinami
Hackeři mění pole působnosti. Stále častěji cílí na obrovské zaoceánské lodě
před 8 hodinami
Le Penová a Orbán zahájili právní bitvu s Evropskou unií
před 9 hodinami
Muž podezřelý ze zabití Charlieho Kirka s policií nekomunikuje. Podle úřadů se radikalizoval
před 10 hodinami
Dynamické počasí se během týdne stabilizuje. Nejtepleji bude o víkendu
včera
Vstřícný krok prince Harryho. Cesta bude dlouhá, konstatují experti
včera
Nechutný skandál v dorostenecké lize. Začínajícího rozhodčího tam trenér začal škrtit
včera
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
včera
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
včera
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
včera
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
včera
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
včera
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
Z tábora opozičního hnutí SPD přišla první reakce na rozzlobenou Bereniku Kohoutovou, která se ozvala kvůli používání skladby Dělám stojky na předvolebních mítincích. Mluvčí hnutí řekla, že píseň již nebude znovu použita. Tvrdí ale, že všechno bylo naprosto legální.
Zdroj: Jan Hrabě