Severní Korea oslavuje vojáky padlé na Ukrajině. Kim Čong-un jim nechá postavit pomník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se setkal s rodinami vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině po boku ruské armády. Státní média informovala, že jim Kim vyjádřil „hlubokou soustrast“. Jižní Korea odhaduje, že KLDR poslala na Ukrajinu přibližně 15 tisíc vojáků, společně s raketami a dalšími zbraněmi. Jako protihodnotu získala Severní Korea od Ruska potraviny, finanční prostředky a technickou pomoc.
Při ceremoniálu, který se konal v pátek, Kim Čong-un utěšoval rodiny padlých a předával jim portréty jejich blízkých, zabalené v severokorejské vlajce. Ačkoliv Severní Korea oficiálně potvrdila svou roli v konfliktu až v dubnu, západní představitelé odhadují, že jen za první tři měsíce bojů mohlo zemřít až 1 000 severokorejských vojáků. Novější odhady však toto číslo snižují na 600.
Během ceremonie se Kim vyjádřil, že ho naplňuje „žal“ z toho, že se mu vojáky nepodařilo přivést zpět živé. Slíbil, že na jejich počest nechá postavit pomník a postará se o jejich děti.
Setkání, které se konalo v pátek, bylo již druhým ceremoniálem svého druhu v průběhu jednoho týdne. Podle severokorejských médií chtěl Kim utěšit rodiny všech padlých hrdinů a alespoň částečně jim ulevit od jejich žalu a úzkosti.
Tento projev soucitu přichází jen několik dní před plánovaným setkáním Kima s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Číně. Oba lídři se sejdou při příležitosti vojenské přehlídky, která má připomenout kapitulaci Japonska ve druhé světové válce.
Jejich nadcházející setkání bude již třetí za poslední dva roky, což naznačuje prohlubování spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem. Loni v říjnu nazval Kim Putina svým nejbližším soudruhem. Ve stejném měsíci Putin předložil návrh zákona o ratifikaci vojenského paktu, který uzavřel s Kimem, a který slibuje vzájemnou pomoc v případě „agrese“ proti jedné ze zemí.
